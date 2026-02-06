Промислові пиловловлювачі

Надійне безперервне всмоктування зважених частинок Видалення забруднення безпосередньо в робочій точці, де воно утворюється, при цьому сам процес очищення надійний і безпечний для працівника. Наші промислові пилесоси впораються з будь-яким видом пилу, стружки, яка утворюється в процесі роботи верстатів.

Kärcher Промислові пиловловлювачі Промислові знепилюючі системи

Промислові знепилюючі системи

Зважені частинки можуть мати найрізноманітніший характер: від дрібного пилу та небезпечних аерозолів до тонкої стружки й абразивних матеріалів усіх типів. У багатьох галузях промисловості — зокрема в обробці металу, скла, каменю, текстильних волокон, аграрній та хімічній сфері — безперервне видалення технологічного пилу безпосередньо під час виробничого процесу має ключове значення. Промислові пиловловлювачі Kärcher забезпечують надійне всмоктування зважених частинок навіть у великих обсягах у режимі безперервної роботи 24/7 — безпосередньо на обробних центрах, лініях розливу або пакування.

Перейти до продукту
Kärcher Вибухозахищені промислові пиловловлювачі Промислові знепилюючі вибухозахищені системи

Промислові знепилюючі вибухозахищені системи

Ми робимо вибухозахищені промислові пилососи у відповідності з усіма правилами експлуатації на ділянках з можливим короткочасними формуванням вибухонебезпечних середовищ (в зоні 22) і збору вибухонебезпечного пилу з великою летючістю.

Перейти до продукту
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.