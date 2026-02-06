Промислові пиловловлювачі
Надійне безперервне всмоктування зважених частинок Видалення забруднення безпосередньо в робочій точці, де воно утворюється, при цьому сам процес очищення надійний і безпечний для працівника. Наші промислові пилесоси впораються з будь-яким видом пилу, стружки, яка утворюється в процесі роботи верстатів.
Промислові знепилюючі системи
Зважені частинки можуть мати найрізноманітніший характер: від дрібного пилу та небезпечних аерозолів до тонкої стружки й абразивних матеріалів усіх типів. У багатьох галузях промисловості — зокрема в обробці металу, скла, каменю, текстильних волокон, аграрній та хімічній сфері — безперервне видалення технологічного пилу безпосередньо під час виробничого процесу має ключове значення. Промислові пиловловлювачі Kärcher забезпечують надійне всмоктування зважених частинок навіть у великих обсягах у режимі безперервної роботи 24/7 — безпосередньо на обробних центрах, лініях розливу або пакування.
Промислові знепилюючі вибухозахищені системи
Ми робимо вибухозахищені промислові пилососи у відповідності з усіма правилами експлуатації на ділянках з можливим короткочасними формуванням вибухонебезпечних середовищ (в зоні 22) і збору вибухонебезпечного пилу з великою летючістю.