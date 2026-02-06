Зважені частинки можуть мати найрізноманітніший характер: від дрібного пилу та небезпечних аерозолів до тонкої стружки й абразивних матеріалів усіх типів. У багатьох галузях промисловості — зокрема в обробці металу, скла, каменю, текстильних волокон, аграрній та хімічній сфері — безперервне видалення технологічного пилу безпосередньо під час виробничого процесу має ключове значення. Промислові пиловловлювачі Kärcher забезпечують надійне всмоктування зважених частинок навіть у великих обсягах у режимі безперервної роботи 24/7 — безпосередньо на обробних центрах, лініях розливу або пакування.