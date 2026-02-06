Пиловловлювачі

Для ефективного збирання зважених часток. Зважені частинки можуть сильно відрізнятися: дрібний пил, небезпечний пил, дрібна стружка і всі види абразиву. У багатьох галузях промисловості важливим є безперервне вилучення технологічного пилу з металів, скла, каменю, текстильних волокон, сільськогосподарських продуктів або хімікатів безпосередньо в процесі. Наші промислові знепилювальні системи надійно вловлюють зважені частинки, навіть у великих кількостях, під час безперервної роботи 24 години на добу, 7 днів на тиждень безпосередньо на під'єднаних обробних центрах або заводах із розливу.