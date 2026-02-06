Пылеуловители

Для эффективного сбора взвешенных частиц. Взвешенные частицы могут сильно различаться: мелкая пыль, опасная пыль, мелкая стружка и все виды абразива. Во многих отраслях промышленности важно непрерывное извлечение технологической пыли из металлов, стекла, камня, текстильных волокон, сельскохозяйственных продуктов или химикатов непосредственно в процессе. Наши промышленные обеспыливающие системы надежно улавливают взвешенные частицы, даже в больших количествах, при непрерывной работе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю непосредственно на подключенных обрабатывающих центрах или заводах по розливу.