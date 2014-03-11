Профессиональная техника для уборки

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power+

Одна платформа – безграничные возможности!

На нашей аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power+ все аппараты Kärcher, работающие от 36 В, могут использовать один и тот же аккумулятор. Таким образом, Вы всегда готовы к уборочным и поддерживающим работам – как в помещении, так и на улице. Вы получаете длительное время автономной работы и более высокую производительность. Автономная работа в любых условиях – от уборки салонов самолетов до ухода за зелеными насаждениями.