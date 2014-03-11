Профессиональная техника для уборки
Профессиональная уборка требует решения самых разнообразных задач и выполнения работ в самых разнообразных условиях. Обширный ассортимент высокоэффективной и экологичной уборочной техники Kärcher включает оборудование, рассчитанное на потребности любых предприятий – клининговых или обслуживающих компаний, крупных или малых промышленных предприятий, животноводческих ферм, фабрик-кухонь и т. д. Разумеется, в него входят всемирно известные аппараты высокого давления, рассчитанные на профессиональное применение. А еще – аппараты сверхвысокого давления, поломоечные и подметальные машины и множество других видов высокопроизводительной и энергосберегающей техники.
Отраслевые решения: продукты профессионального назначения
Оптимальное выполнение уборочных работ – одно из важных условий рентабельной работы любых предприятий. Большую роль играют и экологические аспекты. Поэтому мы предлагаем Вам широкий ассортимент уборочной техники, позволяющий удовлетворить запросы любых отраслей.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power+
Одна платформа – безграничные возможности!
На нашей аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power+ все аппараты Kärcher, работающие от 36 В, могут использовать один и тот же аккумулятор. Таким образом, Вы всегда готовы к уборочным и поддерживающим работам – как в помещении, так и на улице. Вы получаете длительное время автономной работы и более высокую производительность. Автономная работа в любых условиях – от уборки салонов самолетов до ухода за зелеными насаждениями.
Оборудование сверхвысокого давления WOMA
Cверхывысокое давление как инструмент. Керхер предлагает Вашему вниманию индустриальное оборудование WOMA.
Промышленные вакуумные системы Ringler
Системы пылеудаления от Ringler (Kärcher Group).
Более чем 40-летний опыт проектирования промышленных пылесосов и стационарных вакуумных систем гарантирует оптимальный учет потребностей клиентов, высокую надежность и производительность техники.