Professional
Аппараты высокого давления
- Seals for trapezoidal thread
- Пистолеты
- Струйные трубки
- Борьба с сорняками
- Роторные сопла (грязевые фрезы)
- Многопозиционные сопла
- Мощные сопла Kärcher
- eco!Booster
- Пароструйное сопло / защитный элемент / сферическая опора сопла
- Резьбовой разъем для сопла / дистанционная насадка
- Шланги высокого давления
- Для промывки труб
- Приспособления для очистки полов и плоских поверхностей
- Системы пенной чистки
- Для перемешивания / инжекторы
- Быстрое подключение
- Соединительные детали
- Барабаны для шланга
- очистка фасадов и солнечных батарей
- Приспособление для мокрой пескоструйной очистки
- Для чистки внутренних поверхностей бочек и резервуаров
- Монтажные комплекты
- Для присоединения к источнику водоснабжения
- Прочие принадлежности для аппаратов высокого давления
- Оборудование для дистанционного управления
- Кабели управления
- Трубопровод высокого давления
- Монтажное оборудование
- Подвеска шланга высокого давления
- Дымовая труба
Пылесосы
- Batteries
- Battery chargers
- Комплект насадок
- Filter bags
- Фильтры для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки
- Колено
- Насадки
- Удлинительная трубка
- Всасывающие шланги
- Соединительные элементы
- Прочие принадлежности для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки
- Аксессуары к щеточному пылесосу
- Прочие аксессуары для пылесосов сухой уборки
- Further accessories Electric broom
Поломоечные машины
- Роликовые щетки для машин BR
- Пады для машин BR / Валы для крепления падов
- Дисковые щетки для машин BD
- Пады для машин BD / приводные диски для падов
- Всасывающие балки и уплотнительные полосы
- Прочие принадлежности для машин BR / BD
- Щеточный узел
- Уплотнительные полосы для щеточных головок
- Монтажные комплекты
- Тяговые батареи и зарядные устройства
- Аксессуары для очистки эскалаторов