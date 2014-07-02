Пылесосы
Фильтры для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки
- Flat pleated filter HEPA, dust class H
- Плоский складчатый фильтр (стандартный, BIA C до уровня пыли класса M)
- Фильтр грубой очистки для влажной уборки
- Основной корзинный фильтр
- HEPA-фильтр (катег. пыли H)
- Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки
- Патронный фильтр, стандартный, от BIA C до уровня пыли M
- Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации
- Комплекты безопасных фильтров / мешки
- Мембранный / матерчатый фильтр
- Матерчатый фильтр-мешок
- Выходные фильтры