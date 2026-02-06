Электроскребок для льда EDI 4

Электрический скребок для льда EDI 4, наконец, положит конец тяжелой задаче — постепенно соскребать лед.

EDI 4 Key Visual

No Ice Ice Baby!

EDI 4

Аккумуляторный скребок для льда EDI 4

Электрический скребок EDI 4 для очистки льда, наконец, положит конец тяжелой задаче - постепенно соскребать лед.

Благодаря вращающемуся диску и шести прочным пластиковым лезвиям, скребок легко и без усилий удаляет даже плотный лед с автомобильных стекол. Если EDI 4 находится в режиме ожидания, слегка надавите сверху, чтобы приводной диск начал вращаться, и лед исчезнет, как по волшебству.

Если лезвия изношены, съемный диск можно заменить без каких-либо инструментов (диск доступен в качестве запасной части). Современный и компактный дизайн скребка для льда, а также защитная крышка облегчают обращение и хранение. Одного заряда батареи достаточно для нескольких применений. Встроенный светодиод мигает, когда устройство необходимо зарядить.

Особенности

icon_arrow

EDI 4 - Rotierende Abtragsscheibe

Вращающийся диск с пластиковыми лезвиями без усилий удаляет даже толстый слой льда

EDI 4 - Werkzeugloser Scheibenwechsel
Диск можно быстро заменить без каких-либо инструментов
EDI 4 - Einfaches Handling
Диск начинает вращаться при нажатии на скребок сверху
EDI 4 - Schnelle Bereitschaft
Встроенный LED индикатор покажет, когда необходимо дозарядить скребок
EDI 4 - LED-Betriebszustandsanzeige
Мощный и емкий Li-Ion аккумулятор позволяет использовать устройство несколько раз на одном заряде
EDI 4 - Schutzkappe
Защитная крышка позволяет хранить скребок без риска испортить что-либо

Применение

EDI 4 - Frontscheibe

Вращающийся диск скребка для льда удаляет даже толстый слой льда со стекла всего за одно движение.

EDI 4 - Seitenscheibe

Подходит для лобового и боковых стекол автомобиля.

EDI 4 - Kompaktes Design

Компактный, современный дизайн позволяет хранить скребок даже в бардачке автомобиля.

Инструкции

