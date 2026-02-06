Электроскребок для льда EDI 4
Электрический скребок для льда EDI 4, наконец, положит конец тяжелой задаче — постепенно соскребать лед.
EDI 4
Аккумуляторный скребок для льда EDI 4
Электрический скребок EDI 4 для очистки льда, наконец, положит конец тяжелой задаче - постепенно соскребать лед.
Благодаря вращающемуся диску и шести прочным пластиковым лезвиям, скребок легко и без усилий удаляет даже плотный лед с автомобильных стекол. Если EDI 4 находится в режиме ожидания, слегка надавите сверху, чтобы приводной диск начал вращаться, и лед исчезнет, как по волшебству.
Если лезвия изношены, съемный диск можно заменить без каких-либо инструментов (диск доступен в качестве запасной части). Современный и компактный дизайн скребка для льда, а также защитная крышка облегчают обращение и хранение. Одного заряда батареи достаточно для нескольких применений. Встроенный светодиод мигает, когда устройство необходимо зарядить.
Особенности
Вращающийся диск с пластиковыми лезвиями без усилий удаляет даже толстый слой льда
Применение
Вращающийся диск скребка для льда удаляет даже толстый слой льда со стекла всего за одно движение.
Подходит для лобового и боковых стекол автомобиля.
Компактный, современный дизайн позволяет хранить скребок даже в бардачке автомобиля.