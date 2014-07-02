Мойки самообслуживания и оборудование
В расчете на любые запросы: мойки самообслуживания от Kärcher
Оборудование для автомоек самообслуживания Kärcher впечатляет гибким подходом, позволяющим без больших затрат адаптировать его к потребностям предприятия и пожеланиям клиентов. Модульная структура моечных установок обеспечивает повышение пропускной способности по мере развития бизнеса – количество моечных площадок может быть увеличено до восьми.
Конфигуратор автомойки самообслуживания
Добро пожаловать на нашу онлайн-платформу для тех, кто хочет открыть собственную мойку самообслуживания. Если вы решили открыть автомойку самообслуживания, наша платформа станет вашим надежным помощником и поможет вам выбрать все необходимые компоненты для успешного бизнеса.
Создайте свой собственный проект с помощью нашего инновационного конфигуратора Kärcher, адаптируйте его к своим уникальным потребностям и получите предложение на готовые компоненты, которые обеспечат эффективность и современность вашей автомойки.
Продуманные системные решения – ключ к Вашему успеху
Прибыльный автомоечный бизнес требует высокопроизводительного, надежного и эффективного оборудования. Kärcher предлагает Вам системно-совместимые компоненты, идеально сочетающиеся друг с другом и гарантирующие рентабельную работу с низким уровнем производственных издержек. Возможность адаптации к индивидуальным потребностям – еще одно важное преимущество и для Вас, и для Ваших клиентов.
Однопостовые автомойки самообслуживания
Тщательная очистка с экономией средств: установки высокого давления Керхер, предназначенные для оборудования одной моечной площадки самообслуживания, прекрасно подходят для оказания дополнительных услуг на АЗС или для очистки собственного автопарка.
Многопостовые автомойки самообслуживания
Компактность в сочетании с энергоэффективностью: установки, смонтированные в шкафу, обеспечивают рентабельную эксплуатацию до четырех автомоечных площадок, а модульная версия позволяет оборудовать до восьми площадок.
Металлоконструкции Керхер для автомоек
Функциональность и изящество форм: металлоконструкции в форме аттика могут быть оснащены дополнительными элементами дизайна. Продуманная концепция освещения делает их удобными для использования в любое время суток.
Пылесосы самообслуживания
Простое и эргономичное решение: одно- или двухпостовые пылесосы самообслуживания Kärcher, предназначенные для очистки салонов и багажных отделений автомобилей, очень просты в обращении и оснащены специальной насадкой для удобной очистки труднодоступных мест.
Высокая производительность при малых размерах: однопостовые автомойки самообслуживания Kärcher
Бюджетные модели от Kärcher, занимающие очень мало места, идеально подходят для начала автомоечного бизнеса или очистки собственного автопарка.
Для выполнения всех моечных операций: SB Wash
Комплексное решение, обеспечивающее предварительную очистку и пенную мойку на минимальной площади.
Для бесконтактной мойки: HDS-C
Базовая модель для эффективной предварительной очистки или периодической оперативной мойки.
Все под контролем
Запрос основных эксплуатационных параметров осуществляется нажатием кнопки.
Простота выбора программ
Выбор программ, обозначенных наглядными пиктограммами, осуществляется поворотом ручки. Специальный индикатор информирует клиента об остающемся времени мойки.
Различные опции
По желанию установка может быть дооснащена держателями шланга и струйной трубки или поворотной стрелой.
Долговечная техника
Система умягчения воды предотвращает образование известковых отложений и гарантирует длительный срок службы установки.
Для решения любых задач: многопостовые автомойки самообслуживания Kärcher
Kärcher предлагает гибкие решения для самых разнообразных условий размещения техники: установки SB MB в версиях Skid и Cab для оборудования от 2 до 4 моечных постов, а также установку SB MU в контейнерной или компонентной версиях, рассчитанную на эксплуатацию от 4 до 8 моечных площадок.
Максимум гибкости
Металлоконструкции Керхер – оптимальное решение для оборудования моек самообслуживания с числом боксов от одного до восьми.
Многофункциональный модуль
Интегрированные держатели рабочих инструментов дополнены пультом дистанционного управления.
Инновации в сверхкомпактной форме: SB MB
Достаточно лишь доставить мойку на место эксплуатации и подключить ее: все компоненты SB MB смонтированы на заводе в едином корпусе и готовы к работе. Прецизионные дозаторы чистящих средств и другие совершенные технические решения гарантируют длительную рентабельную работу.
Экономия места
Компактная конструкция позволила разместить все компоненты установки в единственном шкафу.
Надежная защита
Система с двумя ключами обеспечивает защиту кассеты жетоноприемника при проведении работ с техническими агрегатами.
Точное дозирование
Надежные дозирующие насосы гарантируют бесперебойную работу даже при пиковых нагрузках.
Низкое энергопотребление
Насосы водяного охлаждения уменьшают расход энергии и, как следствие, эксплуатационные затраты.
Уменьшение расхода воды
Применение сухой пены снижает расход воды, способствуя сбережению природных ресурсов.
Простота обслуживания
Большие дверцы со съемной панелью между ними обеспечивают удобный доступ ко всем компонентам установки.
Гибкий выбор программ
Возможность индивидуальной компоновки до 11 программ мойки позволяет решать любые задачи.
Экономичный подход к наведению чистоты
Концентрированная форма чистящих средств Kärcher сокращает их расход и эксплуатационные затраты.
Версии SB MB:
Версия Skid
Оборудование для автомойки монтируется на каркасе, устанавливаемом в техническом помещении на месте эксплуатации.
Версия Cab
Установка размещается на удалении от моечных боксов. Программы выбираются с пультов дистанционного управления.
Версии Cab 1 и Cab 2
Установки версии Cab 1 с комбинированным рабочим инструментом (трубкой высокого давления с щеткой) и Cab 2 с раздельными рабочими инструментами размещаются между моечными боксами.
Адаптивное модульное решение: SB MU
Модульная концепция установки SB MU обеспечивает адаптацию к местным условиям и оптимальное оснащение моечных центров, насчитывающих от 4 до 8 моечных площадок.
Покупатель может по собственному усмотрению выбрать необходимые ему компоненты (например, модули нагрева и подготовки воды) и все элементы оснащения моечных постов. Такая гибкость является серьезным преимуществом: с развитием бизнеса можно без серьезных затрат расширить техническое оснащение предприятия, доведя число моечных постов до восьми.
Удобная очистка колес
Колесные диски очищаются при помощи трубки высокого давления – отдельный инструмент для этого не требуется.
Бесконтактная мойка
Новая система бесконтактной мойки, включающая струйную трубку «3 в 1» и средство для пенной чистки RM 838, позволяет владельцу установки удовлетворять различные запросы клиентов.
Безупречный блеск
Высыхание автомобиля без образования пятен и разводов обеспечивается интегрированной системой осмотической обработки, удаляющей из воды минеральные вещества.
Интуитивное управление
Программы мойки легко выбираются поворотным переключателем. При этом цифровой дисплей информирует пользователя об остающемся времени мойки.
Версия SB MU
Контейнерная версия
Немедленная готовность к работе: все технические компоненты размещаются в контейнере, который остается лишь установить и подключить на месте применения.
Компонентная версия
Поставляемые компоненты устанавливаются в техническом помещении на месте применения.
Красота и функциональность: металлоконструкции Керхер для автомоек
Крыша в форме аттика сочетает эстетичный внешний вид с высокой функциональностью. Металлоконструкции могут поставляться как с элементами дизайна, так и без них, что позволяет покупателю оформить их в собственном корпоративном стиле. При этом продуманная концепция освещения служит для легкой ориентации клиента на моечной площадке.
Максимум гибкости
Металлоконструкции Керхер – оптимальное решение для оборудования моек самообслуживания с числом боксов от одного до восьми.
Многофункциональный модуль
Интегрированные держатели рабочих инструментов дополнены пультом дистанционного управления.
Различные материалы перегородок
Возможна поставка перегородок из стекла, панелей Trespa или брезента, оформляемых по индивидуальным заказам.
Различные варианты перекрытия
Крыша может выполняться из гнутого прозрачного поликарбоната или листов трапецеидального профиля.
Видео "Автомойки самообслуживания"
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Мы с удовольствием ответим на любые вопросы, связанные с моечными установками и другим оборудованием для очистки транспортных средств, и поможем Вам найти верное решение. Все наши сотрудники хорошо разбираются в продукции Kärcher и всегда готовы оказать Вам компетентную поддержку – по телефону или в рамках личной встречи, время проведения которой мы согласуем с учетом Ваших пожеланий.
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