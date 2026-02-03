Портативная мойка

Мобильные мойки среднего и низкого давления - ваши незаменимые помощники для быстрой и эффективной очистки в любом месте!

Эти легкие и компактные устройства легко справятся с грязью на велосипедах, туристических ботинках, кемпинговой мебели, детских колясках или даже на любимых домашних животных. Они идеально подходят для использования как в путешествиях, так и дома, обеспечивая максимальное удобство.

Забудьте о зависимости от электросети или водоснабжения! Благодаря мощным литий-ионным аккумуляторам и встроенному резервуару для воды или удобному всасывающему шлангу, вы сможете мгновенно навести чистоту даже в самых отдаленных местах.

Наши мобильные решения для очистки

0 продукт(а/ов)

Какой из них самый лучший?

Kärcher всегда рядом: чистота без границ!

Мобильная уборка - это процесс очистки поверхностей или предметов с помощью портативных, автономных устройств, которые обеспечивают свободу действий без необходимости в постоянном доступе к электросети или водопроводу. Такие устройства идеально подходят для использования дома, в путешествиях, на природе или в других местах, где доступ к ресурсам ограничен.

Где бы вы ни находились, мощные мобильные решения для чистки от Kärcher станут вашими надежными помощниками. Аккумуляторные модели OC 3 и OC 4 со встроенным резервуаром для воды работают с низким давлением, что идеально подходит для бережной и быстрой очистки обуви, детских колясок, велосипедов и даже ваших пушистых друзей.

Мойки среднего давления предоставляют еще больше возможностей: вода может быть набрана как из-под крана, так и из альтернативных источников, например, бочки, с помощью всасывающего шланга. Благодаря мощным аккумуляторам вы получаете полную гибкость и достаточную силу, чтобы вернуть чистоту и блеск в любом месте.

OC 6-18 Premium

Чисто. Везде. В любое время.

Нет доступа к розетке или водопроводу, но велосипеды или садовая мебель нуждаются в быстрой очистке? С мойкой среднего давления OC 6-18 Premium вы легко вернете им безупречный вид.

OC 6-18 Premium

Максимальная автономность и универсальность очистки

Благодаря мощному сменному аккумулятору Kärcher Battery Power на 18 В и вместительному 12-литровому баку для воды, эта мойка обеспечивает эффективную очистку под средним давлением. Умное соединение шлангов позволяет использовать воду как из домашнего водопровода, так и из альтернативных источников с помощью всасывающего шланга, доступного для приобретения отдельно.

icon_arrow

KHB 6 Battery

Очистка без подключения к сети

Неважно, нужно ли очистить небольшой участок возле дома, садовую мебель, велосипед или собачью будку - мойки среднего давления серии KHB в сочетании с садовым шлангом обеспечат все необходимое для эффективной уборки.

KHB 6 Battery

Ручная уборка с максимальной эффективностью

Эти компактные и легкие устройства с аккумулятором на 18 В обеспечивают полную свободу действий без необходимости в подключении к электросети или блоку питания. Просто подключите шланг, и точно настроенная плоская струя с оптимальным давлением быстро справится с любой задачей. Чистота за считанные минуты!

icon_arrow

OC 3

WOW поехали

Аккумуляторные портативные мойки идеально подходят для бережной очистки обуви, детских колясок, велосипедов или даже домашних любимцев. Благодаря низкому давлению они безопасны для чувствительных поверхностей. Удобные в использовании на улице, эти мойки оснащены резервуаром для воды, мощным литий-ионным аккумулятором и аксессуарами, такими как конусная насадка или всасывающий шланг, что делает уборку еще более эффективной.

OC 3

Kärcher в дорогу

Компактный размер, мощная эффективность: мойка низкого давления OC 3

Мойка OC 3 - это идеальное решение для тех, кто хочет быстро вернуть чистоту предметам прямо на месте. Загрязненные велосипеды, садовую мебель или даже туристическое снаряжение больше не нужно нести домой или в машину. Благодаря длительному времени работы от аккумулятора (до 15 минут) и большому 8-литровому резервуару для воды, вы сможете эффективно очищать все необходимое где угодно, даже без доступа к водопроводу.

Основные преимущества OC 3:

  • Мобильность: идеальное решение для использования в автомобиле или на природе, резервуар для воды защищен от протеканий.
  • Компактность: в пустом состоянии устройство можно хранить внутри бака, что экономит место.
  • Универсальность: можно дополнить наборами аксессуаров для любителей велопрогулок, прогулок с собаками или активного отдыха.

Эта мойка обеспечивает удобство и качество очистки, сравнимые с мойками высокого давления, в компактном формате.

icon_arrow

Минимойки Karcher

Минимойки Kärcher

Когда требуется большее давление - выбор за вами!

Иногда для достижения идеальной чистоты требуется мойка высокого давления. От компактных устройств для периодического использования до мощных моделей с поддержкой приложений, способных легко справиться с большими площадями или массивными объектами.

Для каждой задачи - от очистки садовой мебели до мытья фасадов или транспортных средств - у нас есть устройства с оптимальными характеристиками.

Минимойки

АКСЕССУАРИ

С нашими мойками среднего и низкого давления ваши вещи всегда будут выглядеть безупречно, даже в дороге.

Даже если вы находитесь далеко от розеток, наши портативные устройства быстро вернут чистоту вашим вещам. Специальные аксессуары для уборки «на ходу» делают процесс еще более удобным и эффективным, позволяя легко справиться с любыми задачами.

показать больше (3)

Популярные запросы на сайте

авто мойка высокого давления, пылесос моющий, электро швабра для мытья полов, аккумуляторная минимойка, ручная подметальная машина, электротриммер для травы, аппарат для очистки воздуха, пылесос с аквафильтром, электровеник купить

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.