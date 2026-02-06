Портативная минимойка Портативная мойка OC 3 Foldable
Мобильная, занимающая мало места при хранении и удобная в транспортировке благодаря складному баку: портативная мойка OC 3 Foldable с литий-ионным аккумулятором, рассчитанная на решение самых разнообразных задач уборки.
Для всех, кому требуется решение для уборки во время путешествий, занимающее очень мало места при хранении и транспортировке: легкая и компактная портативная мойка Kärcher OC 3 Foldable с баком для воды, конструкция которого позволяет быстро сложить его до минимальных размеров. Благодаря литий-ионному аккумулятору этот аппарат не требует подключения к электросети и может использоваться в любых местах без долгой подготовки к работе – достаточно лишь залить воду в бак. Светодиодный индикатор информирует о состоянии заряда аккумулятора, а эластичный шланг длиной 1,8 м обеспечивает оптимальную свободу движений. В кемпинге, после велосипедной поездки или в собственном саду: в любых ситуациях портативная мойка гарантирует быструю промежуточную чистку. Для расширения ее функциональных возможностей предлагается большое число опциональных принадлежностей.
Особенности и преимущества
Эффективное и бережное низкое давлениеПреимущество низкого давления: эффективная и в то же время очень бережная очистка, идеально подходит для чувствительных поверхностей. Стандартная насадка с плоской струей надежно и точно очищает даже труднодоступные места. Конусная насадка подходит для еще более деликатной очистки, например, собачьих лап.
Инновационный складной бакБольшая емкость (8 л) гибкого резервуара для воды, который можно сложить до минимального размера упаковки для легкой транспортировки и экономии места при хранении. Уменьшение занимаемого пространства: шланг и пистолет-распылитель укладываются в компактно сложенное устройство.
Встроенный литий-ионный аккумуляторМобильная уборка в любое время без подключения к электросети. Длительное время работы аккумулятора для многократного использования без промежуточной подзарядки. Светодиодный дисплей сигнализирует о необходимости подзарядки аккумулятора. Разъем USB-C для зарядки на устройстве обеспечивает гибкую зарядку даже во время движения, например, в машине или на внешнем аккумуляторе.
Простое и удобное использование
- Готов к использованию в любом месте в любое время и без длительной подготовки, просто наполните водой и приступайте к работе.
- Эргономичная ручка для переноски с фиксатором шланга для удобства переноски.
- Резервуар для воды можно легко и удобно наполнять благодаря большому отверстию.
Большой выбор аксессуаров
- Опционально доступны разнообразные аксессуары для расширения области применения.
- Подходящие аксессуары для любой задачи по уборке (будь то велосипед, уличное оборудование, садовая мебель, собака и многое другое).
Спецификации
Технические характеристики
|Регулировка давления
|Низкое давление
|Производительность (л/мин)
|макс. 2
|Аккумуляторный аппарат
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Время работы аккумулятора (мин)
|макс. 15
|Время зарядки аккумулятора (ч)
|2,25
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,207
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,18
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|305 x 298 x 271
Комплектация
- Зарядное устройство: Зарядный кабель USB-C 5 В / 2 А + адаптер (по 1 штуке)
- Литий-ионный аккумулятор
- Плоское сопло
Оснащение
- Объем бака для воды: 8 л
- Длина шланга: 1.8 м
- Тип шланга: Гибкий шланг низкого давления
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Пистолет: Пистолет низкого давления
- Фильтр
Видео
Области применения
- Велосипеды
- Тенты / туристское снаряжение
- Спортивный инвентарь (доски для серфинга, байдарки и т. д.)
- Домашние животные / собаки
- Прогулочные коляски / детские машины
- Обувь / походные ботинки
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Детские игрушки / машины / беговелы
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Для цветочных горшков.
Принадлежности
Запчасти для Портативная мойка OC 3 Foldable
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.