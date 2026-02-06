Ідеальне рішення для тих, хто шукає компактний і зручний пристрій для прибирання під час подорожей: портативна мийка Kärcher OC 3 Foldable. Легка і компактна, вона оснащена складним баком для води, який легко зменшується до мінімальних розмірів, що спрощує її зберігання та транспортування. Завдяки літій-іонному акумулятору мийка працює автономно і не потребує підключення до електромережі — просто залийте воду, і вона готова до використання будь-де. Світлодіодний індикатор показує рівень заряду, а гнучкий шланг довжиною 1,8 м забезпечує комфортні умови роботи. У кемпінгу, після велопрогулянки або вдома в саду — ця мийка стане надійним помічником для швидкого прибирання. Додаткове приладдя розширює її функціональні можливості, адаптуючи до різних потреб.