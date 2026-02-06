Портативна мінімийка OC 3 Foldable

Компактна та зручна у зберіганні завдяки складному баку, портативна мийка OC 3 Foldable з літій-іонним акумулятором стане вашим надійним помічником для вирішення найрізноманітніших завдань прибирання. Легка в транспортуванні, вона забезпечує максимальний комфорт у використанні.

Ідеальне рішення для тих, хто шукає компактний і зручний пристрій для прибирання під час подорожей: портативна мийка Kärcher OC 3 Foldable. Легка і компактна, вона оснащена складним баком для води, який легко зменшується до мінімальних розмірів, що спрощує її зберігання та транспортування. Завдяки літій-іонному акумулятору мийка працює автономно і не потребує підключення до електромережі — просто залийте воду, і вона готова до використання будь-де. Світлодіодний індикатор показує рівень заряду, а гнучкий шланг довжиною 1,8 м забезпечує комфортні умови роботи. У кемпінгу, після велопрогулянки або вдома в саду — ця мийка стане надійним помічником для швидкого прибирання. Додаткове приладдя розширює її функціональні можливості, адаптуючи до різних потреб.

Особливості та переваги
Портативна мінімийка OC 3 Foldable: Ефективний і дбайливий низький тиск
Ефективний і дбайливий низький тиск
Перевага низького тиску: ефективне і водночас дуже дбайливе очищення, ідеально підходить для чутливих поверхонь. Стандартна насадка з плоским струменем надійно і точно очищає навіть важкодоступні місця. Конусна насадка підходить для ще більш делікатного очищення, наприклад, собачих лап.
Портативна мінімийка OC 3 Foldable: Інноваційний складаний бак
Інноваційний складаний бак
Резервуар для води з великою місткістю (8 л) має гнучку конструкцію, що дозволяє складати його до компактних розмірів для зручного транспортування та економії місця під час зберігання. Максимальна економія простору: шланг і пістолет-розпилювач компактно розміщуються всередині складеного пристрою.
Портативна мінімийка OC 3 Foldable: Вбудований літій-іонний акумулятор
Вбудований літій-іонний акумулятор
Мобільне прибирання в будь-який час без підключення до електромережі. Тривалий час роботи акумулятора для багаторазового використання без проміжної підзарядки. Світлодіодний дисплей сигналізує про необхідність підзарядки акумулятора. Роз'єм USB-C для заряджання на пристрої забезпечує гнучке заряджання навіть під час руху, наприклад, у машині або на зовнішньому акумуляторі.
Просте та зручне використання
  • Готовий до використання в будь-якому місці в будь-який час і без тривалої підготовки, просто наповніть водою і приступайте до роботи.
  • Ергономічна ручка для перенесення з фіксатором шланга для зручності перенесення.
  • Великий отвір резервуара забезпечує легке та зручне наповнення водою.
Великий вибір аксесуарів
  • Опціонально доступні різноманітні аксесуари для розширення сфери застосування.
  • Відповідні аксесуари для будь-якого завдання: від чищення велосипеда і туристичного спорядження до догляду за садовими меблями, домашніми улюбленцями та багато іншого.
Специфікації

Технічні характеристики

Регулювання тиску Низький тиск
Продуктивність (л/хв) макс. 2
Акумуляторний
Тип акумулятора Літій-іонний акумулятор
Час роботи акумулятора (хв) макс. 15
Час зарядки акумулятора (год) 2,25
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 2,207
Вага (з упаковкою) (кг) 3,18
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 305 x 298 x 271

Комплектація

  • Зарядний пристрій: Зарядний кабель USB-C 5 В / 2 А + адаптер (по 1 штуці)
  • Літій-іонний акумулятор
  • Пласке сопло

Оснащення

  • Об'єм бака для води: 8 л
  • Довжина труби: 1.8 м
  • Тип шланга: Гнучкий шланг низького тиску
  • Вбудований фільтр тонкого очищення води
  • Пістолет: Пістолет низького тиску
  • Фільтр

Відео

Області застосування
  • Велосипеди
  • Тенти / туристичне спорядження
  • Спортивний інвентар (дошки для серфінгу, байдарки тощо)
  • Домашні тварини / собаки
  • Прогулянкові коляски / дитячі машини
  • Взуття / похідні черевики
  • Для очищення садових меблів та інструменту
  • Дитячі іграшки
  • Меблі для саду/тераси/балкона
  • Квіткові клумби
★★★★★ ★★★★★
