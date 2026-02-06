Портативна мінімийка OC 3 Foldable
Компактна та зручна у зберіганні завдяки складному баку, портативна мийка OC 3 Foldable з літій-іонним акумулятором стане вашим надійним помічником для вирішення найрізноманітніших завдань прибирання. Легка в транспортуванні, вона забезпечує максимальний комфорт у використанні.
Ідеальне рішення для тих, хто шукає компактний і зручний пристрій для прибирання під час подорожей: портативна мийка Kärcher OC 3 Foldable. Легка і компактна, вона оснащена складним баком для води, який легко зменшується до мінімальних розмірів, що спрощує її зберігання та транспортування. Завдяки літій-іонному акумулятору мийка працює автономно і не потребує підключення до електромережі — просто залийте воду, і вона готова до використання будь-де. Світлодіодний індикатор показує рівень заряду, а гнучкий шланг довжиною 1,8 м забезпечує комфортні умови роботи. У кемпінгу, після велопрогулянки або вдома в саду — ця мийка стане надійним помічником для швидкого прибирання. Додаткове приладдя розширює її функціональні можливості, адаптуючи до різних потреб.
Особливості та переваги
Ефективний і дбайливий низький тискПеревага низького тиску: ефективне і водночас дуже дбайливе очищення, ідеально підходить для чутливих поверхонь. Стандартна насадка з плоским струменем надійно і точно очищає навіть важкодоступні місця. Конусна насадка підходить для ще більш делікатного очищення, наприклад, собачих лап.
Інноваційний складаний бакРезервуар для води з великою місткістю (8 л) має гнучку конструкцію, що дозволяє складати його до компактних розмірів для зручного транспортування та економії місця під час зберігання. Максимальна економія простору: шланг і пістолет-розпилювач компактно розміщуються всередині складеного пристрою.
Вбудований літій-іонний акумуляторМобільне прибирання в будь-який час без підключення до електромережі. Тривалий час роботи акумулятора для багаторазового використання без проміжної підзарядки. Світлодіодний дисплей сигналізує про необхідність підзарядки акумулятора. Роз'єм USB-C для заряджання на пристрої забезпечує гнучке заряджання навіть під час руху, наприклад, у машині або на зовнішньому акумуляторі.
Просте та зручне використання
- Готовий до використання в будь-якому місці в будь-який час і без тривалої підготовки, просто наповніть водою і приступайте до роботи.
- Ергономічна ручка для перенесення з фіксатором шланга для зручності перенесення.
- Великий отвір резервуара забезпечує легке та зручне наповнення водою.
Великий вибір аксесуарів
- Опціонально доступні різноманітні аксесуари для розширення сфери застосування.
- Відповідні аксесуари для будь-якого завдання: від чищення велосипеда і туристичного спорядження до догляду за садовими меблями, домашніми улюбленцями та багато іншого.
Специфікації
Технічні характеристики
|Регулювання тиску
|Низький тиск
|Продуктивність (л/хв)
|макс. 2
|Акумуляторний
|Тип акумулятора
|Літій-іонний акумулятор
|Час роботи акумулятора (хв)
|макс. 15
|Час зарядки акумулятора (год)
|2,25
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|2,207
|Вага (з упаковкою) (кг)
|3,18
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|305 x 298 x 271
Комплектація
- Зарядний пристрій: Зарядний кабель USB-C 5 В / 2 А + адаптер (по 1 штуці)
- Літій-іонний акумулятор
- Пласке сопло
Оснащення
- Об'єм бака для води: 8 л
- Довжина труби: 1.8 м
- Тип шланга: Гнучкий шланг низького тиску
- Вбудований фільтр тонкого очищення води
- Пістолет: Пістолет низького тиску
- Фільтр
Відео
Області застосування
- Велосипеди
- Тенти / туристичне спорядження
- Спортивний інвентар (дошки для серфінгу, байдарки тощо)
- Домашні тварини / собаки
- Прогулянкові коляски / дитячі машини
- Взуття / похідні черевики
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Дитячі іграшки
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Квіткові клумби
Аксесуари
Запчастини для OC 3 Foldable
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.