Що таке пилосос для вологого та сухого прибирання?

Пилососи для вологого та сухого прибирання – це універсальне обладнання, яке підходить як для торгівлі та промисловості, так і для готельного та ресторанного бізнесу. Вони видаляють як сухий, так і вологий бруд, включаючи рідини. Професійні пилососи для вологого і сухого прибирання незамінні для видалення крупного та дрібного пилу, особливо під час виконання різних робіт на будівельних майданчиках або в майстернях.

Будь то рідина або велика кількість дрібного пилу, вони перевершують звичайні пилососи для сухого прибирання в приватному або комерційному секторі, насамперед за типом і кількістю забруднень, які вони можуть усунути. Крім того, корпус, ролики, кабелі живлення і т.д. відповідають вимогам щоденного використання в складних умовах експлуатації.