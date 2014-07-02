Пилососи для вологого та сухого прибирання
Незамінні помічники. Пилососи для вологого та сухого прибирання справляються з будь-якими забрудненнями. Сухий, вологий або рідкий бруд – неважливо! Відповідні пилососи з асортименту Керхер зберуть все. При цьому, Ви можете використовувати ці пилососи тільки для вологого або тільки для сухого прибирання.
Tact-клас
Пилососи серії NT із запатентованою системою автоматичного очищення фільтра Tact забезпечують стабільно високу потужність всмоктування навіть під час роботи з великою кількістю дрібнодисперсного пилу. Очищення фільтра відбувається автоматично за допомогою потужного повітряного імпульсу, що дозволяє працювати без перерв. Моделі з системою Tact розроблені для професійного використання та відповідають найвищим вимогам користувачів на будівельних об’єктах, у майстернях і промислових умовах.
Ap-клас
Потужні універсальні пилососи класу Ap розраховані як на збирання рідин, так і вологого сміття та видалення дрібного пилу. Підтримка високої сили всмоктування забезпечується напівавтоматичною системою очищення фільтра, що гарантує тривале та ефективне виконання прибиральних робіт.
Стандартний клас
Пилососи стандартного класу призначені для збору крупного сміття та великих об'ємів рідин. Завдяки високій міцності, довгому терміну служби і зручності в користуванні вони чудово підходять для клінінгових компаній.
Безпечний клас
Спеціальні пилососи Kärcher забезпечують видалення пилу згідно стандартів TÜV, щоб шкідливий для здоров'я пил нікому не зашкодив.
Спеціальний клас
Керхер пропонує спеціальні пилососи для пекарень і пожежних частин. Пилососи для прибирання в пекарнях здатні витримувати високі температури, а апарати для пожежних частин оснащуються насосами для утилізації води і найсучаснішими захисними пристроями.
Який пилосос для вологого та сухого прибирання підходить мені?
Пилососи для вологого та сухого прибирання від Керхер: розроблені для професійного та комерційного використання
Пилососи NT Tact розроблені для найвимогливіших сфер застосування в промисловості та торгівлі, полегшуючи Вашу повсякденну роботу завдяки максимальній потужності. Самоочисні системи фільтрів для професійних пилососів забезпечують потужну силу всмоктування навіть великої кількості дрібного пилу.
Професійні пилососи класу Ap – це універсальні пилососи, які усувають сухий, вологий або мокрий бруд. Наприклад, вони ідеально підходять для будь-яких завдань з прибирання в автомобільній промисловості.
Довговічність і зручність у використанні – ось що відрізняє надійні пилососи стандартного класу. Апарати цієї серії здебільшого використовуються для прибирання рідин у будівлях, а також у готелях і ресторанах
Спеціальні пилососи пропонують індивідуальні рішення для конкретних сфер застосування, наприклад, пилососи з вбудованими насосами для відкачування великої кількості води для пожежних бригад і будівельних компаній. Крім того, в асортименті є й пилосос для пекарень.
Безпечні пилососи забезпечують захист здоров'я в тих випадках, коли користувачі піддаються впливу вдихуваного пилу класу M або небезпечного пилу класу H. Крім того, в нашому асортименті є вибухобезпечні пилососи NT для зони класу небезпеки 22.
Що таке пилосос для вологого та сухого прибирання?
Пилососи для вологого та сухого прибирання – це універсальне обладнання, яке підходить як для торгівлі та промисловості, так і для готельного та ресторанного бізнесу. Вони видаляють як сухий, так і вологий бруд, включаючи рідини. Професійні пилососи для вологого і сухого прибирання незамінні для видалення крупного та дрібного пилу, особливо під час виконання різних робіт на будівельних майданчиках або в майстернях.
Будь то рідина або велика кількість дрібного пилу, вони перевершують звичайні пилососи для сухого прибирання в приватному або комерційному секторі, насамперед за типом і кількістю забруднень, які вони можуть усунути. Крім того, корпус, ролики, кабелі живлення і т.д. відповідають вимогам щоденного використання в складних умовах експлуатації.
Пилососи для збору дрібного пилу із системою очищенням фільтра
Висока якість не буває випадковою – це результат важкої праці. Особливо на будівельних майданчиках і в майстернях, де накопичується велика кількість сухого пилу, утворюється тирса, залишки матеріалів падають на підлогу і застряють в обладнанні. Пилососи від Керхер для збору дрібнодисперсного пилу розроблені спеціально для вирішення цих завдань. Запатентована технологія очищення фільтра Tact від Керхер дає змогу збирати велику кількість дрібного пилу без використання фільтр-мішка. Це дає змогу використовувати весь об'єм контейнера і не витрачатися на фільтр-мішки. Потужність всмоктування залишається незмінно високою, тому Ви можете працювати з максимальною ефективністю без перерв – як для прибирання пилу від роботи електроінструменту, так і для видалення пилових відкладень.
Пилососи класу Ap розроблені з напівавтоматичною системою очищення фільтра для невеликих і середніх обсягів дрібного пилу. Зрозуміло, вони також прекрасно справляються з великим сміттям і рідинами – справжній універсал.
Пылесосы для влажной уборки
Великі обсяги рідини важко видалити без пилососа для вологого прибирання. Волога пошкоджує підлогу і може стати причиною нещасних випадків через небезпеку посковзнутися. З цими проблемами легко впоратися за допомогою наших пилососів для вологого прибирання. Неважливо, чи використовуєте Ви їх для глибокого очищення підлоги, чи для видалення пролитих рідин – усі наші пилососи для вологого та сухого прибирання швидко та надійно усувають від малих до великих об'ємів рідини. Якщо Вам потрібен апарат переважно для вологого прибирання, вам підійдуть пилососи стандартного класу.
Безпечні пилососи: легко прибирають шкідливі речовини
Безпечні пилососи дають Вам впевненість у своїй безпеці. З їхньою допомогою Ви легко і правильно прибираєте небезпечні забруднення. Якщо Ви працюєте в середовищі з пилом, який Ви вдихаєте, маєте відношення до канцерогенних матеріалів або навіть зазнавали впливу азбесту, безпечні пилососи від Керхер стануть вашим порятунком і дадуть змогу Вам працювати з користю для здоров'я. Сертифіковані плоскі складчасті фільтри класу H зберігають зібрані речовини там, де вони мають бути – всередині пилососа. Запатентована система очищення фільтрів Tact від Керхер дає змогу пилососити протягом тривалого часу з потужною силою всмоктування. Коли Ви легко та безпечно прибираєте шкідливі речовини, Ви можете зосередитися на головному – роботі.
Як працює пилосос Керхер для вологого та сухого прибирання?
Для того щоб впоратися зі складними вимогами, що висуваються користувачами на будівельних майданчиках, у майстернях або в промисловості, пилососи для вологого та сухого прибирання від Керхер пропонують різні принципи роботи залежно від типу забруднення.
Розрізняють сухі та вологі забруднення, де важливу роль відіграє конкретний склад бруду. Це крупнозернистий або пилоподібний бруд? Чи має забруднення низьку або високу в'язкість? Пилосос для вологого та сухого прибирання від Керхер підходить для забруднень будь-якого стану – від твердих до рідких.
Принцип збору вологого бруду пилососом
Рідина потрапляє в контейнер через всмоктуючий шланг завдяки розрідженню, створюваному в контейнері за допомогою байпасного вентилятора. Щоб запобігти потраплянню рідини у вентилятор у разі переповнення, механічна поплавкова система перериває потік повітря, водночас поплавок перекриває всмоктуючий канал або електронне автоматичне вимикання відключає пилосос.
Механічні поплавкові системи
Коли кількість рідини в контейнері збільшується, система штовхає поплавок догори, поки він не перекриє канал всмоктування, запобігаючи переповненню, яке може призвести до заливання всмоктуючого вентилятора.
Електронні поплавкові системи
Якщо рідина в контейнері з'єднується з електропровідними контактами, пилосос відключається, щоб запобігти переповненню.
Принцип збору сухих забруднень пилососом
У контейнері створюється розрідження за допомогою байпасного вентилятора, який переміщує пил всередину контейнера через шланг. У результаті бруд відділяється або фільтрується через плоский або патронний фільтр. Згодом пил забивається у фільтр, знижуючи потужність всмоктування. Щоб запобігти цьому, існують моделі з можливістю напівавтоматичної або повністю автоматичною системою очищення фільтра. Завдяки конструкції отвору всмоктуючого шлангу на контейнері зібраний бруд обертається, і важкі, великі частки осідають прямо на дно контейнера, подібно до циклону.
У чому переваги напівавтоматичної або повністю автоматичної системи очищення фільтра?
Під час прибирання пилу без використання фільтр-мішка, основний фільтр необхідно регулярно очищати, щоб звести до мінімуму втрату потужності всмоктування. Багато пилососів оснащені вбудованою функцією очищення фільтра, що робить його більш зручним.
Переваги автоматичної системи очищення фільтра
Незмінно висока потужність всмоктування
Не потрібно знімати фільтр
Відсутність контакту з пилом
Відсутність вдихання пилу під час очищення фільтра
Відсутність механічних навантажень, наприклад, під час вибивання пилу
Економія робочого часу
Скорочення випадків неправильного очищення
Економія коштів, оскільки немає необхідності використовувати фільтр-мішки
Повне використання всього об'єму контейнера (на відміну від ситуації за наявності фільтр-мішка)
Контейнер не потрібно спорожняти так часто
Система AP
Універсальність
При напівавтоматичній системі очищення фільтра Ap користувач може самостійно визначати інтервали очищення. Для цього під час увімкнення пилососа натисніть кнопку три рази поспіль – бажано при закритого отворі всмоктуючого шлангу (потужне очищення).
Система Tact для збору пилу класу L
Технологія очищення пневматичними імпульсами
На пилососах для збору пилу класу L інтервал автоматичного очищення фільтра може бути встановлений у два етапи. При налаштуванні MIN (3) очищення відбувається кожні 60 секунд. При налаштуванні MAX (2) очищення відбувається кожні 15 секунд. Під час збирання рідин або роботи з фільтр-мішками функція Tact залишається вимкненою (1).
Система Tact для збору пилу класів M і H
Технологія очищення пневматичними імпульсами
Під час автоматичного очищення пилосос сам обирає оптимальний інтервал очищення фільтра на апаратах класів пилу M і H. Електронне вимірювання перепаду тиску вирішує, чи очищатиметься фільтр кожні 7, 15 або 60 секунд, чи не очищатиметься взагалі.
Безпека – це турбота пилососа класу Tact
Ми хочемо зробити свій внесок у захист працівників будівельної галузі від небезпек, пов'язаних із дрібнодисперсним пилом. Тому ми розробили лінійку пилососів для видалення вологого та сухого бруду – з можливістю всмоктування пилу безпосередньо біля джерела його утворення, тобто завдяки всмоктуванню стружки та пилу. Ми зробили ще один крок вперед у нашому останньому поколінні пилососів для вологого та сухого прибирання класу Tact H і M.
Що означає слово «Tact»? Технологія очищення пневматичними імпульсами
Завдяки низці функцій, таких як нова система автоматичного очищення фільтра (Tact) із сенсорним управлінням, професійні пилососи від Керхер визначають, коли плоский складчастий фільтр потребує очищення, і короткочасно змінюють напрямок повітряного потоку та продувають повітря через фільтр. В результаті користувачі можуть працювати без втрати потужності всмоктування і без перерв. Ця революційна система дає змогу домогтися небаченої раніше кількості пилу, яку можна прибирати пилососом без ручного очищення фільтра, а також значно знизити рівень шуму за наявності невеликої кількості пилу.
Завдяки такому високоефективному очищенню фільтрів потужні пилососи класу Tact ідеально підходять як для типового, так і для небезпечного пилу. Фільтри мають безпрецедентний термін служби – їх потрібно міняти тільки після прибирання 180 кілограмів дрібного пилу (мінеральний пил категорії А). У результаті Ви можете насолоджуватися більш тривалими періодами безперервної роботи з постійно високою потужністю всмоктування, а також кращим захистом від дрібного пилу.
Огляд функціоналу пилососа
Центральний поворотний перемикач для налаштування та регулювання системи очищення фільтра відповідно до Ваших потреб
Підключення всмоктуючого шлангу до голови апарата для збільшення корисного об'єму сміттєзбірника та спрощення розвантаження зібраного сміття
Міцний сміттєзбірник з відбійником і тримачами для забезпечення тривалого терміну служби та зручності використання
Панель для укладання контейнера з інструментами та пристосування для його фіксації
Універсальний фіксатор для надійного закріплення кабелю і різних шлангів
Відсік збоку для зберігання щілинної насадки та муфти для приєднання електроінструментів, що унеможливлює їхню втрату
Великі та міцні металеві поворотні ролики для забезпечення високої мобільності та можливості застосування на будмайданчиках
Огляд функціоналу аксесуарів
Муфта для приєднання електроінструментів із регулятором підсмоктування повітря та гумовим наконечником для оптимальної взаємодії з різними інструментами
Широка насадка для підлоги зі швидко замінними вставками для збору вологого та сухого сміття
Ергономічне коліно з м'якою рукояткою для зручного виконання робіт
Удосконалена засувка для легкої заміни приладдя (наприклад, для встановлення муфти для приєднання електроінструментів замість коліна)
Нечутливий до забруднення байонетний замок для легкого від'єднання всмоктуючого шлангу від апарата
Професійні пилососи для вологого та сухого прибирання: класи пилу
Що означають класи L, M і H?
Пил – це складна суміш повітря і твердих частинок різних форм та розмірів. Хімічний склад і фізичні характеристики також можуть суттєво відрізнятися. Залежно від ступеня небезпеки пил підрозділяється на класи L, M або H. Особливо небезпечні азбестові та мінеральні волокна (за розміру <5 мкм), також можуть проникати глибоко в дихальні шляхи. Тому точне визначення окремих класів пилу важливе для того, щоб після оцінки ступеня небезпеки можна було вибрати відповідний пилосос.
Клас L
Пилососи класу L особливо добре підходять для прибирання м'якого деревного, крейдяного і гіпсового пилу. Пил класу L являє собою помірний ризик. Особливих запобіжних заходів під час його утилізації не існує.
Клас M
Покращене рішення порівняно з класом L. Підходить для прибирання пилу і бруду, які утворюються під час роботи з такими матеріалами: деревина твердих порід, плитні матеріали, частинки пилу від фарби, кераміка, бетон і цегла. Клас M – це найнижчий клас, необхідний законом для використання на будівельних майданчиках.
Клас H
Пилососи класу H ідеально підходять для прибирання великих об'ємів як безпечних, так і небезпечних/висококанцерогенних речовин, таких як азбестовий пил, свинець, вугілля, нікель, кобальт, мідь, кадмій і пліснява.
Клас пилу
L
Макс. ступінь пропускання
≤ 1.0%
Підходить для
- Пил зі значеннями ГДК > 1 мг/м³
Використовувати для
- Вапняний пил
- Штукатурний пил
Клас пилу
M
Макс. ступінь пропускання
< 0.1%
Підходить для
- Пил зі значеннями ГДК ≥ 0,1 мг/м³
- Деревний пил до 1200 Вт/50 л
Використовувати для
- Деревний пил (бук, дуб)
- Частинки лакофарбового пилу
- Керамічний пил
- Пил від пластмас
Клас пилу
H
Макс. ступінь пропускання
< 0.005%
Підходить для
- Пил зі значеннями ГДК < 0,1 мг/м³
- Канцерогенний пил
Використовувати для
- Канцерогенні види пилу (свинець, вугілля, кобальт, нікель, смола, мідь, кадмій тощо)
- Цвіль, бактерії
- Спори мікробів
- Формальдегід
Клас пилу
Особлива вимога: Азбест*
Макс. ступінь пропускання
< 0.005%
Підходить для
- Азбестовмісний пил
Використовувати для
- Азбестовий пил від ємнісних водонагрівачів або брандспойтів
Клас пилу
Вибухонебезпечні види пилу (зона ATEX 22)
Макс. ступінь пропускання
Як пил класу L, M або H, але зі спеціальними вимогами
Підходить для
- Види пилу, що належать до класу вибухонебезпечного пилу в зоні 22
Використовувати для
- Паперовий пил
- Борошняний пил
Фільтри: найкращі рішення в кожному класі
Ефективність пилососа великою мірою визначається його фільтром
Кольорове кодування гарантує максимальну безпеку праці. Наші фільтри мають кольорове маркування, що вказує на сферу їх застосування. Коричневий колір позначає можливість збору деревного і волокнистого пилу. Червоний вказує на фільтр HEPA. Чорний колір позначає фільтри, розраховані на найскладніші умови експлуатації. Синій означає, що це універсальні фільтри, які можна використовувати скрізь. А зеленим позначаються економічні фільтри для збору сухого пилу.
Фільтр-свічка Wood
Наш фільтр-свічка сумісний з будь-якими одномоторними пилососами для вологого та сухого прибирання від Керхер нового покоління, оснащеними системою Tact. 8 циліндрів із покриттям із політетрафторетилену (ПТФЕ) гарантують найвищу ефективність фільтрації деревного та волокнистого пилу всіх видів.
Фільтр сертифікований за класами M і L. Гарантована ефективність пилозатримання 99,9 %.
- Перший фільтр, який дає змогу збирати волокнистий пил без фільтр-мішка.
- Висока сила всмоктування (фільтр не забивається пилом).
- Стійкість до вологи та гниття.
Клас фільтра: M + L
Фільтр Safety/HEPA
Плоский складчастий фільтр Safety/HEPA
Ексклюзивне рішення від Керхер: перший фільтр класу H для пилососів вологого та сухого прибирання, який допускає очищення. В односекційному виконанні, сертифікований за класом H. Гарантована ефективність пилозатримання 99,995 % (HEPA).
- Придатність для збору шкідливого для здоров'я та вибухонебезпечного пилу.
- Перший на ринку фільтр класу H з ПТФЕ-покриттям, який допускає очищення.
- Дозволяє збирати великі обсяги дрібного пилу без фільтр-мішка.
Під час збору шкідливого для здоров'я пилу необхідно використовувати комплект безпечного фільтра або мішок для утилізації.
Клас фільтра: H
Плоский складчастий фільтр Ultimate
Найкраще рішення для виконання робіт, пов'язаних з утворенням великих об'ємів пилу (наприклад, шліфування свіжого бетону або утилізації тонера): наші фільтри з ПТФЕ-покриттям, які можуть встановлюватись у будь-які пилососи серії NT із системою Tact. Сертифіковані за класами M і L. Гарантована ефективність пилозатримання 99,9 %.
- Стійкість до вологи та гниття.
- Підвищена економічність завдяки збільшеному терміну служби фільтра.
- Висока сила всмоктування (фільтр не забивається пилом).
Клас фільтра: M + L
Плоский складчастий фільтр Wet & Dry
Фільтри з поліефірного шовку, якими серійно оснащуються наші нові пилососи серії NT із системою Tact, забезпечують відмінні результати збирання вологого та сухого сміття. Сертифіковані за класами M і L. Гарантована ефективність пилозатримання 99,9 %.
- Стійкість до вологи та гниття.
- Підвищена економічність завдяки збільшеному терміну служби фільтра.
- Можливість частого чергування операцій вологого і сухого прибирання.
Клас фільтра: M + L
Плоский складчастий фільтр Dry
Оптимальне бюджетне рішення: паперові фільтри для збору сухого сміття, які можна встановлювати в будь-які пилососи серії NT із системою Tact. Сертифіковані за класами M і L. Гарантована ефективність пилозатримання 99,9 %.
- Висока сила всмоктування під час збирання дрібного пилу.
- Ефективне затримання пилу.
- Після збирання рідин фільтр повинен висушуватися.
Клас фільтра: M + L
Дрібний пил на будівельних майданчиках
Будівельний пил – це загальний термін для опису типів пилу, які зазвичай утворюються під час роботи в будівельному секторі. За відсутності належного контролю ці види пилу можуть чинити серйозний негативний вплив на дихання та здоров'я. Нові пилососи від Керхер для вологого та сухого прибирання вирізняються з-поміж інших завдяки вдосконаленій технології фільтрації, яка допомагає контролювати пил у навколишньому середовищі, а також захищати від нього Вас і оточуючих.
Що таке будівельний пил?
Будівельний пил – це загальний термін, який описує типи пилу, які зазвичай утворюються під час роботи в будівельному секторі. Цей пил не просто дратує – за відсутності належного контролю ці види пилу можуть серйозно нашкодити вашому диханню та здоров'ю. Тривалий вплив деяких видів пилу може спричинити небезпечні для життя захворювання легенів і навіть призвести до смерті.
Ми добре знайомі з дрібними частинками пилу, які циркулюють в атмосфері день у день, такими як клітини людської шкіри, текстильні волокна і навіть частинки згорілого метеорита. Однак працівники будівельної галузі стикаються з набагато небезпечнішими видами пилу.
Існує три основні категорії пилу, який утворюється під час різання, обробки напилком, шліфування або будь-якого іншого способу руйнування матеріалів:
Кремнієвий пил
Бетон, цегла, плитка, будівельний розчин і пісковик (також відомий як «вдихуваний кристалічний кремнезем»)
Деревний пил
Деревина хвойних і листяних порід, а також вироби з дерева, такі як МДФ і фанера.
Пил із низькою токсичністю
Гіпс (наприклад, у гіпсокартоні), вапняк, мармур і доломіт
Пилососити, а не кашляти
Наші легені просто не пристосовані для боротьби з дрібним пилом. Не кажучи вже про великі його кількості. І саме ці великі обсяги можуть бути надзвичайно небезпечними. Тому хронічні захворювання легень посідають 3-тє місце в статистиці хвороб. Лікування обходиться в кілька мільярдів євро. Скільки коштує ваше здоров'я?
Який пил я вдихаю?
- Особливо небезпечні кремнезем і азбестовий пил, які можуть викликати рак.
- Отруйний або канцерогенний пил, який містить свинець, кадмій, ванадій або марганець, не тільки пошкоджує легені, а й вражає інші органи, наприклад, печінку та селезінку. Такий пил утворюється, зокрема, під час зварювальних робіт.
- Деревний пил (наприклад, дубовий та буковий) у довгостроковій перспективі може спричинити рак носа та носових порожнин.
- Алергенний пил має рослинне або тваринне походження й утворюється під час прибирання в будівлях, забруднених, наприклад, пташиним послідом. Спори цвілі або мікроорганізми також можуть спричиняти алергічні реакції.
- Фібриногенний пил спричиняє утворення рубцевої тканини та прогресивно змінює склад легеневої тканини за частого впливу протягом тривалого часу. Пневмоконіоз, також відомий як «чорні легені», який спричиняється кварцом і азбестом, є одним із найпоширеніших визнаних професійних захворювань.
Профілактика завжди краща за лікування
Пил, який взагалі не утворюється, не може становити небезпеки. Існує безліч різних способів запобігти утворенню пилу. А якщо ми не можемо запобігти утворенню пилу, ми все одно можемо зв'язати його, пропилососити або запобігти його потраплянню до легень за допомогою захисного одягу та протипилових масок
Що я можу зробити для запобігання утворенню пилу?
- Пилососьте пил, щойно він утворюється. У багатьох електроінструментах є порт для підключення пилососа. Пилососи з гніздами для під'єднання вмикаються автоматично під час запуску під'єднаного електроінструмента. Завжди використовуйте відповідний фільтр.
- Обирайте малопилові методи роботи, наприклад, вологе прибирання.
- Розбавляйте пил водою, наприклад, під час демонтажних робіт або шліфування на відкритому повітрі.
- Використовуйте малопилові продукти, наприклад, гранули будівельного розчину, готові бетонні суміші та штукатурку.
- Уникайте зайвого здимання пилу. Замість сухого прибирання і використання повітродувок застосовуйте пилососи і підмітально-всмоктуючі машини.
- Організуйте і проводьте медичні огляди на робочому місці.
- Регулярно прибирайте робочі місця, добре провітрюйте робочі приміщення, стежте за чистотою спецодягу.
- Видаляйте відходи негайно і без утворення пилу.
- Регулярно перевіряйте ефективність всмоктування пилососа. За необхідності очищайте або замінюйте фільтр. Використовуйте пилососи з автоматичною системою очищення фільтра для забезпечення стабільно високої потужності всмоктування.
- Носіть захисний одяг і маски від пилу. При виконанні особливо пильних робіт необхідно завжди надягати відповідну маску, навіть якщо вплив пилу не дуже сильний.