Професійний пилосос для вологого та сухого прибирання класу Tact
Пилососи вологого та сухого прибирання із запатентованою системою очищення фільтра Tact забезпечують тривалу безперервну роботу зі стабільною високою силою всмоктування - навіть під час збирання великих обсягів дрібного пилу. Самоочищення фільтра забезпечується потужними пневматичними імпульсами. Ці апарати задовольняють високим запитам будівельних компаній і ремісничих підприємств.
Відео: Як прибирати великі площі за допомогою NT 75/2 Tact² Me Tc Adv
Відео: Переваги функцій безпеки пилососа NT Tact M