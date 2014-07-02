Профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки класса Tact
Пылесосы влажной и сухой уборки с запатентованной системой очистки фильтра Tact обеспечивают продолжительную непрерывную работу со стабильной высокой силой всасывания – даже при сборе больших объемов мелкой пыли. Самоочистка фильтра обеспечивается мощными пневматическими импульсами. Эти аппараты удовлетворяют высоким запросам строительных компаний и ремесленных предприятий.
0 продукт(а/ов)
Видео: Как убирать большие площади с помощью NT 75/2 Tact² Me Tc Adv
Видео: Преимущества функций безопасности пылесоса NT Tact M