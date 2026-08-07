Бензиновые генераторы
В современном мире электроэнергия - это незаменимый ресурс, обеспечивающий работу всех аспектов нашей повседневной жизни. Важно иметь план "Б" в случае отключения электроснабжения, и бензиновый генератор - это одно из наиболее эффективных решений.
На стройплощадках, сельскохозяйственных или коммунальных предприятиях мощные бензиновые генераторы Kärcher гарантируют автономное электроснабжение в любых местах. Кроме того, генераторы являются источником электроэнергии для энергоснабжения частных домов в случаях отключения электричества. Купить генератор для дома - это мудрое решение.
При этом надежные бензиновые двигатели обеспечивают постоянную электроотдачу, продуманная система защиты - безопасную эксплуатацию, а колеса с устойчивыми к повреждениям шинами - легкую транспортировку аппаратов.
Бензогенераторы Karcher
Бензогенераторы Karcher – функциональное устройство для использования в бытовых и профессиональных целях
Бензиновые генераторы серии PGG
Для работы любого электрического устройства требуется электроэнергия. Там, где подключение к сети невозможно, электроэнергия должна вырабатываться непосредственно на рабочем месте. Наша линейка бензиновых генераторов PGG - отличное решение для автономного питания аппаратов высокого давления и многих других устройств в строительстве, коммунальных, сельскохозяйственных, лесохозяйственных и парковых сооружениях - мощные и надежные профессиональные генераторы, рассчитанные на длительную непрерывную работу оборудования.
Аптеки, салоны красоты, маленькие магазинчики, кафе и другие предприятия малого бизнеса могут быть опеспечены бесперебойным питанием на долгое время при отключении энергоснабжения.
Электрогенераторы оснащены высокопроизводительными бензиновыми двигателями, надежными системами защиты от перегрузок и прочным каркасом для его безопасности.
Гарантия качества
Вся техника Керхер производится под строжайшим контролем качества, что гарантирует высокое качество сборки и соблюдение стандартов.
Медная обмотка двигателя
Обмотка из меди повышает срок службы генератора и стабильность его работы, уменьшает вероятность поломок, связанных с коротким замыканием.
Счетчик моточасов
Наличие счетчика моточасов помогает определять сроки технического обслуживания (ТО) генератора для обеспечения его работоспособности.
Электрический стартер
Генераторы бытовые с электростартером удобны в запуске даже при отсутствии большой физической силы оператора.
Автоматический контроль напряжения
В наших генераторах установлен стабилизатор напряжения (система AVR), который удерживает выходное напряжение генератора на постоянной величине, не допуская отклонений и скачков.
Бензогенераторы Kärcher: мобильные, удобные, безопасные
Преимущества электрогенераторов Керхер:
- долгое время непрерывной работы;
- компактные размеры;
- низкий уровень шума;
- высокая эффективность;
- простота в обслуживании.
Чтобы по достоинству оценить все функциональные возможности электрогенераторов Керхер, давайте подробно рассмотрим каждую из них.
Высокопроизводительный четырёхтактный мотор
Устройства оснащены бензиновым двигателем, который обеспечивает высокую номинальную мощность. Двигатель соответствует экологическим стандартам Euro 5, отличается надежностью и стабильностью в работе. Высокая мощность четырехтактного двигателя синхронных генераторов позволяет подключить различное садовое или строительное оборудование. Низкий расход топлива и хорошая производительность обеспечат бесперебойную работу инструмента на протяжении длительного времени.
Прочность и надежность
Электрические генераторы Керхер защищены крепкой стальной трубчатой рамой, которая защищает устройство от механических повреждений при падениях и ударах. Предусмотрена защита от попадания инородных тел и влаги (IP 23). Генераторам не страшны брызги воды, падающие под углом, равным или менее 60° по вертикали, так что непредвиденные капризы погоды не вызовут перебоев в работе оборудования.
Защитив устройство от внешних механических воздействий, производитель также позаботился и о надёжной и безопасной работе двигателя. Высокоэффективная система охлаждения обезопасит двигатель от перегрева. Генераторы на бензине защищены от перегрузок и недостатка масла.
Благодаря этим техническим решениям бензиновые генераторы Керхер являются весьма надёжными и долговечными.
Автоматическая стабилизация напряжения
Все генераторы серии PGG оснащены автоматическими электронными регуляторами напряжения, гарантирующими постоянную стабильную энергоотдачу. Это позволяет Вам без опасений подключать к ним электроприборы, чувствительные к перепадам напряжения, например электроинструменты с электронными системами управления.
Генераторы Kärcher серии PGG:
- Автономное питание электрооборудования, рассчитанного на напряжение 230 и/или 400 В.
- Возможность присоединения трехфазной нагрузки
мощностью до 7,5 кВт.
- Возможность присоединения однофазной нагрузки
мощностью до 5,5 кВт.
- Бензиновые двигатели с удобным электрическим
стартером.
- Складная рукоятка и большие колеса с устойчивыми к проколам шинами для легкой транспортировки даже в условиях бездорожья.
Выбрать генератор по мощности:
Удобство в использовании
Пользователи генераторов Karcher, несомненно, высоко оценят высокую практичность германских аппаратов.
- К каркасу прикреплена удобная складная ручка для перемещения аппарата.
- Большие колеса обеспечат хорошую маневренность и легкую транспортировку по пересеченной местности.
- Шины устойчивы к проколам, что позволяет перевозить электрогенератор по любому типу поверхности.
- В нижней части стальной рамы присутствует крепкая металлическая опора для установки оборудования в нужном месте.
- Скромные габариты даже топовых моделей позволяют удобно хранить передвижную электростанцию в небольшом помещении или подвале.
Широкие возможности
В зависимости от модели, бензиновые генераторы могут быть оснащены заземленной однофазной розеткой переменного тока, а также трехфазным разъемом. Это позволяет обеспечить надежное автономное однофазное или трехфазное питание широкого спектра оборудования и электроинструментов. Каждая модель электрогенератора Kärcher оснащена автоматическим регулятором напряжения. Это позволяет безопасно подключать электрооборудование, чувствительное к перепадам напряжения, например электроинструменты с электронными системами управления.
Такие электрические генераторы способны приводить в действие аппараты высокого давления и аппараты высокого давления с подогревом воды, с однофазными или трехфазными электродвигателями, а выход постоянного тока в 12 В всегда позволит зарядить аккумулятор автомобиля.
Емкость бензинового бака составляет от 15 до 25 л, что позволяет им работать от 5,5 до 12 часов в зависимости от модели и подключенной нагрузки.
Применение генераторов
Где применяются генераторы?
Благодаря своим функциональным возможностям, электрогенераторы Керхер находят широкое применение в самых разных областях. Генераторы электроэнергии используются для:
- питания электроинструмента;
- освещения придомовых территорий;
- приведения в действие различного оборудования;
- электропитания жилых помещений.
Такое оборудование служит независимым источником энергии не только в строительстве и сельском хозяйстве, но и в быту. Пользователи нередко покупают бензогенераторы для дома или загородного участка. Они могут применяться как генераторы света в момент отключения электроэнергии, так и для обеспечения работы бытовых электроприборов и инструментов. Бензиновые генераторы доступны в различных мощностях, что позволяет выбрать оптимальный вариант для вашего дома.
В наше время домашний генератор - это не роскошь, а необходимость. Купить генератор для дома вы можете непосредственно на нашем сайте или обратиться к менеджеру-консультатнту для подбора нужной модели.
Генераторы на бензине становятся незаменимыми инструментами для малого бизнеса, обеспечивая стабильное электропитание и гарантируя бесперебойную работу оборудования, компьютеров, освещения и других важных систем, что способствует обеспечению эффективности и надежности бизнес-процессов.
Генераторы для дома стали необходимость лишь недавно, когда ситуация с отключением электроэнергии стала повсеместной проблемой. Независимо от того, что происходит с электроснабжением, генератор света позаботится о вашей безопасности и комфорте.
Генератор электроэнергии: Когда он вам действительно пригодится
Приобретение домашнего генератора - это разумное решение, которое оправдает себя во многих обстоятельствах:
Аварийные ситуации:
Бензиновый генератор будет вашим надежным спутником в случае непредвиденных отключений электроснабжения. Во времена стихийных бедствий или технических аварий, он обеспечит вас светом и электроэнергией.
Работа и учеба из дома:
В наше время многие из нас работают и учатся из дома. Генератор поможет вам сохранить продуктивность, даже если произойдет отключение электричества.
Особо важное оборудование:
Если у вас есть медицинские устройства, системы безопасности или другие критически важные приборы, бензиновый генератор обеспечит непрерывное их функционирование.
Работы в саду и на приусадебном участке:
Генераторы могут использоваться для питания садовой и строительной техники, что облегчит особо тяжелые работы.
Генераторы на бензине: Как выбрать правильный
При выборе бензинового генератора для вашего дома следует учитывать несколько важных факторов:
Мощность:
Определите, сколько энергии вам необходимо для обеспечения основных потребностей. Это поможет вам выбрать генератор подходящей мощности.
Генераторы электроэнергии Kärcher имеют мощность от 3 до 7 кВт
Продолжительность работы:
Уделяйте внимание тому, как долго генератор способен работать на одном баке топлива. Это особенно важно, если ожидается продолжительное отключение электроснабжения.
- Kärcher PGG 8/3: время работы при 50% мощности до 7 часов (при 100 % мощности до 5,5 часов)
- Kärcher PGG 6/1: время работы при 50% мощности до 10 часов (при 100 % мощности до 6,5 часов)
- Kärcher PGG 3/1: время работы при 50% мощности до 12 часов (при 100 % мощности 6,5 часов)
Уровень шума:
Если вам важно минимизировать шум, обратите внимание на уровень звука, который производит генератор. Многие современные модели обладают тихой работой.
Генераторы энергии Kärcher имеют уровень шума от 74 дБ(А) до 76 дБ(А).
Мобильность:
Если вы планируете использовать генератор как бытовой, а также на природе, убедитесь, что он легко перемещается.
Наши генераторы на бензине имеют прочную стальную раму, шины с защитой от проколов и складную толкающую ручку, что обеспечивает максимальную мобильность аппаратов.
Стоимость бензогенераторов Керхер
Генераторы Karcher отличаются небольшим расходом топлива и масла, низким уровнем шума и высоким качеством компонентов. Для удобства пользователя присутствует цифровой дисплей рабочего состояния и указатель уровня топлива.
Стоит отметить интеллектуальную электронную систему запуска двигателя, которая заводит мотор всего за несколько секунд. Предусмотрена также резервная система ручного запуска двигателя. Производитель позаботился и об удобстве ремонта аппаратов. В случае поломки можно без проблем добраться к нужному элементу и быстро устранить неисправность.
Если оценить все перечисленные характеристики, обязательно возникнет вопрос: «Сколько стоит электрогенератор Керхер?». Стоимость такого оборудования может показаться достаточно высокой, по сравнению с низкокачественными аналогами малоизвестных производителей. На самом деле, цена на бензогенераторы Керхер вполне оправданна, учитывая, что за эти деньги вы получаете надёжное, качественное устройство, достоинства которого подтверждены безупречной репутацией немецкого производителя.
Чтобы подобрать оборудование, которое будет наилучшим образом удовлетворять ваши потребности, обратитесь за помощью к нашим менеджерам. Специалисты помогут вам выбрать и купить высокопроизводительный генератор, соответствующий вашим требованиям. Приобретите 4-х тактный электрический бензогенерперевагиатор Керхер, и ощутите все преимущества такого оборудования лично.
Связаться с продавцом-консультантом вы можете по телефону горячей линии 0 800 500-48-90 либо по email info_prof@karcher.ua.
Наши дополнительные преимущества
Бесплатная доставка
Доставка генераторов, вес которых составляет до 100 кг с упаковкой, является важным фактором при покупке. Мы предоставляем услугу бесплатной доставки генераторов "Новой почтой".
Сервисное обслуживание
Раз в год или после 300 часов работы, аппарат нуждается в техническом обслуживании в сервисном центре, включающем в себя:
- Регулировка клапанов.
- Полная очистка бака и очистка топливного крана.
- Замена масла.
Техническое обслуживание (ТО) проводится в сервисных центрах Керхер Центров.
Оплата частями
Если вы хотите купить генератор электричества как частное лицо, то можете воспользоваться услугой "Оплата частями" от ПриватБанка или monobank.
Вы разбиваете платеж на 10 (ПриватБанк) или на 10 (monobank) и не платите никаких дополнительных комиссий.
Генераторы PGG 8/3, 6/1 и 3/1
- Надежные синхронные генераторы с бензиновыми двигателями по экологическому стандарту ЕС STAGE V и электрическими стартерами.
- Номинальная мощность в диапазоне от 2,8 до 7 кВт (в зависимости от типа аппарата на однофазном или трехфазном токе).
- Выход постоянного тока (12 В).
- Дисплей с индикацией режимов работы.
- Большой топливный бак для длительной
(от 5,5 до 12 ч) непрерывной работы.
- Технология автоматической стабилизации
напряжения (AVR).
- Устойчивые к проколам колеса и складная
рукоятка для удобного перемещения.
- Защита от перегрузки и контроль уровня масла.
- Универсальные возможности (в частности,
пригодность для эксплуатации с электроинструментами и аппаратами высокого давления с электроприводом).
Мотопомпа для грязной воды WWP 45
- Независимость от источников электроснабжения.
- Мощный бензиновый двигатель по экологическому стандарту ЕС STAGE V с надежным ручным стартером.
- Непрерывная работа на протяжении как минимум 2,2 ч с производительностью 750 л/мин, что соответствует откачке 100000 л воды.
- Высокие параметры производительности: высота всасывания до 7 м и возможность подъема воды на высоту до 25 м.
- Пригодность для откачки сильно загрязненной воды (с частицами диаметром до 30 мм).
- Прочная рама из стальных труб для защиты от повреждений и перемещения краном.
Компактная конструкция и малый вес.
Универсальные возможности (в частности, пригодность для откачки воды из затопленных котлованов, подвалов или подземных паркингов).
- Удобный доступ ко всем конструктивным узлам для их технического обслуживания.
Как запустить генератор? Видео инструкция
Запуск с помощью ключа
1. Открыть топливный кран.
2. При холодном двигателе переместить рычаг воздушной заслонки влево.
3. Повернуть ключ в положение START и удерживать, пока двигатель не запустится. Держать ключ в положении START максимум 5 секунд.
4. Если двигатель запущен, отпустите замок в положение 1/ON.
5. Если двигатель запущен, переместить рычаг воздушной заслонки вправо
Запуск с помощью ручного стартера
1. Открыть топливный кран.
2. При холодном двигателе переместить рычаг воздушной заслонки влево.
3. Медленно потянуть ручной стартер, пока не почувствуется более сильное сопротивление, а затем потянуть рывком.
4. Медленно отпустите ручной стартер.
5. Если двигатель запущен, переместите рычаг воздушной заслонки вправо.
Нужна консультация по генераторам?
Связаться с продавцом-консультантом вы можете по телефону горячей линии (050) 334-48-90, (067) 334-48-90 либо по email info_prof@karcher.ua.
Бензиновые генераторы в Керхер Центрах
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