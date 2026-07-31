Электрогенератор PGG 8/3

Мощный синхронный генератор PGG 8/3 с постоянной отдаваемой мощностью 7 кВт, оснащенный 4-тактным бензиновым двигателем и 25-литровым топливным баком. Для автономного питания однофазным и трехфазным током.

Мощный синхронный генератор PGG 8/3 с бензиновым двигателем обеспечивает надежное электропитание в любых местах, в т. ч. на объектах без стабильного электроснабжения, например, на стройплощадках, в сельском или коммунальном хозяйстве. Благодаря устойчивым к повреждениям колесам и складной ручке аппарат можно легко перемещать на разные объекты и с одного места применения к другому. Вместительный 25-литровый топливный бак обеспечивает продолжительную работу (до 7 ч, в режиме полной нагрузки – 5,5 ч). Надежный 4-тактный бензиновый двигатель, соответствующий европейскому экологическому стандарту STAGE V, обеспечивает постоянную отдачу мощности 7 кВт. Благодаря 2 однофазным штепсельным розеткам с защитным контактом и красной розетке для питания трехфазным напряжением 400 В генератор PGG 8/3 обеспечивает различные варианты подключения электроприборов. При этом автоматический регулятор напряжения позволяет подключать к аппарату чувствительные электронные устройства. Безопасность эксплуатации гарантируют продуманные предохранительные устройства. Системы защиты от перегрузки и недостатка масла, а также прочная рама из стальных труб надежно защищают аппарат и использующий его персонал от любых рисков.

Особенности и преимущества
Исключительная простота использования
  • Высокая мобильность благодаря складной толкающей ручке и шинам с защитой от проколов
  • Электрический стартер обеспечивает легкий запуск бензинового двигателя.
Высокая надежность и безопасность
  • Благодаря защите от перегрузки и недостатка масла, а также стальной трубчатой раме, аппарат обеспечивает максимальную безопасность оператору.
  • С автоматическим регулятором напряжения (AVR) для работы чувствительных электронных устройств.
Надежность и высокая мощность
  • Синхронный генератор обеспечивает надежную отдачу в непрерывном режиме мощности 7 кВт (400 В) или 2 кВт (230 В).
  • Мощный бензиновый двигатель для применения мин. 5,5 часов от одной заправки бака.
Возможность использования аппаратов высокого давления Kärcher
  • Позволяет эксплуатировать аппараты высокого давления в местах без централизованного электроснабжения.
  • Совместимость с некоторыми 3-фазными аппаратами высокого давления.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Уровень звукового давления (дБ(А)) 76
Потребляемая мощность (кВт) 2
Номинальная мощность (трехфазный ток) (кВт) 7
Мощность (кВт) 2,5
Производительность (трехфазный ток) (кВт) макс. 7,5
Тип привода Бензин
Рабочий объем (см³) 440
Мощность двигателя (кВт/л.с.) 9 / 12,2
Расход топлива (л/ч) 4,5
Емкость бака (л) 25
Время работы при 50% мощности (ч) 7
Время работы при 100% мощности (ч) 5,5
Вес (с упаковкой) (кг) 99,625
Вес (без аксессуаров) (кг) 89,7
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 743 x 713 x 670

Комплектация

  • Индикатор режима работы
  • Выход постоянного тока (12 В)
  • Степень защиты IP 23
  • Система защиты от недостатка масла и перегрузки
  • Указатель уровня топлива
  • 1-фазная штепсельная розетка типа F (с защитным контактом)
  • 3-фазная штепсельная розетка CEE (16 А)
  • Автоматическое регулирование напряжения (AVR)
Электрогенератор PGG 8/3
Электрогенератор PGG 8/3

Видео

Области применения
  • Автономный источник энергии для муниципальных хозяйств, например, для пылесосов
  • Автономный источник энергии в строительстве, например, для угловых шлифовальных машин
  • Автономный источник энергии в сельском хозяйстве, например,для аппаратов высокого давления
Запчасти для PGG 8/3

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