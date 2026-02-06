HD 8/18-4 M Cage ST — это мобильный аппарат высокого давления в прочной рамной конструкции (версия Cage) со стальной трубчатой рамой с порошковым покрытием для защиты в сложных условиях эксплуатации и при частой транспортировке. Удобный в использовании аппарат способен работать в вертикальном и горизонтальном положении обеспечивая пользователю максимальную надёжности и гибкость применения. Пистолет высокого давления EASY!Force использует силу отдачи струи высокого давления для уменьшения удерживающей силы до нуля, а быстроразъёмные соединения EASY!Lock дают возможность соединения/разъединения в пять раз быстрее, чем обычные резьбовые соединения, без снижения прочности и долговечности, а также гарантируют, что вы сможете работать без усталости и сэкономить время на соединения и разъединения. Кроме того, объем воды и рабочее давление можно изменять с помощью регулятора Servo Control непосредственно на пистолете. Низкооборотный трёхфазный четырёхполюсный двигатель, трёхпоршневой осевой насос с предохранительным клапаном и латунной головкой цилиндров позволяют на 20% повысить продуктивность очистки и эффективность использования энергии. Для защиты компонентов высокого давления в стандартную комплектацию входят функция автоматического сброса давления и большой фильтр тонкой очистки воды.