Аппарат высокого давления HD 8/18-4 Cage
Чрезвычайно прочный аппарат высокого давления без подогрева HD 8/18-4 M Cage со стальной трубчатой рамой с порошковым покрытием для коммерческого использования в сложных условиях эксплуатации и максимальной защиты насосного модуля.
HD 8/18-4 M Cage ST — это мобильный аппарат высокого давления в прочной рамной конструкции (версия Cage) со стальной трубчатой рамой с порошковым покрытием для защиты в сложных условиях эксплуатации и при частой транспортировке. Удобный в использовании аппарат способен работать в вертикальном и горизонтальном положении обеспечивая пользователю максимальную надёжности и гибкость применения. Пистолет высокого давления EASY!Force использует силу отдачи струи высокого давления для уменьшения удерживающей силы до нуля, а быстроразъёмные соединения EASY!Lock дают возможность соединения/разъединения в пять раз быстрее, чем обычные резьбовые соединения, без снижения прочности и долговечности, а также гарантируют, что вы сможете работать без усталости и сэкономить время на соединения и разъединения. Кроме того, объем воды и рабочее давление можно изменять с помощью регулятора Servo Control непосредственно на пистолете. Низкооборотный трёхфазный четырёхполюсный двигатель, трёхпоршневой осевой насос с предохранительным клапаном и латунной головкой цилиндров позволяют на 20% повысить продуктивность очистки и эффективность использования энергии. Для защиты компонентов высокого давления в стандартную комплектацию входят функция автоматического сброса давления и большой фильтр тонкой очистки воды.
Особенности и преимущества
Прочный и долговечныйПрочная трубчатая стальная рама защищает все компоненты аппарата. Трубчатая стальная рама также подходит для простого крепления машины в служебном автомобиле. Прочный пластмассовый корпус надежно защищает насос от повреждения и загрязнения.
Высококачественное оборудованиеАвтоматический сброс давления для защиты элементов аппарата в режиме ожидания Мощный, 4-полюсный, низкооборотный электродвигатель. Высококачественная латунная головка цилиндра.
Легко обслуживаетсяЛегкий доступ к головке блока цилиндров при открытии нижней части устройства. Быстрый доступ к электрической коробке благодаря простому снятию крышки. Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Повышение энергоэффективности (до 20%)
- Новый 3-поршневой осевой насос с уменьшенными потерями потока и давления
- 20-процентное увеличение производительности и энергоэффективности.
Эффективное и экономичное решение
- Пистолет высокого давления EASY!Force для работы без усталости.
- Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Гибкость в работе
- Может эксплуатироваться как вертикально, так и горизонтально.
Удобное хранение аксессуаров
- Держатель для закрепления пенной насадки.
- Держатель EASY!Lock для закрепления мощного сопла или приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|760
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 180 / 3 - 18
|Макс. давление (бар/МПа)
|270 / 27
|Потребляемая мощность (кВт)
|4,6
|Кабель питания (м)
|5
|Подвод воды
|3/4″
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|44,3
|Вес (с упаковкой) (кг)
|48,578
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|420 x 460 x 970
Комплектация
- Пистолет: EASY!Force
- Распылительная трубка: 840 мм
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
- Автоматическая система сброса давления
Видео
Области применения
- Идеально подходит для использования для очистки автомобилей, в строительном и транспортном секторе, а также на промышленных предприятиях
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 8/18-4 Cage
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.