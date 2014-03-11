Паровые гладильные системы

Свойства и особенности

С помощью паровой гладильной станции Kärcher можно гладить и чистить паром. Все, что вам нужно, - это водопроводная вода (без других добавок). Пароочиститель вмещает значительно больше воды, чем простой паровой утюг, и создает в три-четыре раза большее давление в минуту. Эта высокопроизводительная гладильная система обеспечивает длительное и эффективное глажение при стабильно высоком давлении пара и делает работу на 50% быстрее. Пар легко проникает даже в толстые материалы и обеспечивает сухость белья благодаря активному его отводуг. Если активировать функцию воздушной подушки на гладильной доске, можно гладить очень тонкие материалы без образования складок.

С соответствующими принадлежностями ваш пароочиститель становится также многофункциональным чистящим устройством. Пароочиститель Kärcher обеспечивает идеально чистые полы, используя только пар и никаких химических средств.