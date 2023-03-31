Аксессуары к пароочистителям
Подготовьте свой пароочиститель к сложным задачам по очистке! Наш ассортимент удлинителей шлангов, сменных щеток и насадок разработан, чтобы сделать очистку проще, чем когда-либо. С аксессуарами вы можете увеличить радиус действия пароочистителя, очистить труднодоступные места и убедиться, что каждый сантиметр вашего дома сверкает чистотой. Получите максимальную отдачу от вашего пароочистителя!
Насадка-отпариватель
Разглаживает, освежает, дезинфицирует — природная сила пара!
Насадка-отпариватель
Разглаживает, освежает, дезинфицирует — природная сила пара!
Комплект плоских щеток, 4 шт
Для удаления загрязнений из швов и стыков
Комплект плоских щеток, 4 шт
Для удаления загрязнений из швов и стыков
Мультифункциональность пароочистителей благодаря различным аксессуарам
Пароочистители – незаменимый инструмент для поддержания чистоты и порядка в доме. С помощью различных аксессуаров можно сделать их еще более эффектными и многофункциональными.
Например, вы можете использовать салфетки для очистки поверхностей, не повреждая сами поверхности. Специальные щетки отлично подходят для очистки углов, щелей и других труднодоступных мест. А разные насадки позволяют делать все, от мытья окон до чистки ковров. Насадка для мытья окон особенно удобна, поскольку с ее помощью можно легко удалить грязь со стекла, не оставляя разводов.
С помощью пароочистителя вы сможете тщательно, гигиенично и экологично очистить практически все поверхности в своей квартире – вплоть до мельчайших швов и стыков. После очистки на них не останется пятен, обычно образовавшихся от чистящих средств или известкового налета – ведь вода при превращении в пар деминерализуется.
Какие существуют аксессуары к пароочистителям?
- текстильные салфетки и пады их микроволоконной ткани
- щетки с разной щетиной
- насадки для пола, для ковров, ручные насадки
- специальные насадки: для очистки стекол, для снятия обоев
- паровой утюг (для моделей, предусматривающих его подключение)