Аксесуари до пароочисників
Підготуйте свій пароочисник до складних завдань з очищення! Наш асортимент подовжувачів шлангів, змінних щіток і насадок розроблений, щоб зробити очищення простішим, ніж будь-коли. З аксесуарами ви можете збільшити радіус дії пароочисника, очистити важкодоступні місця і переконатися, що кожен сантиметр вашого будинку виблискує чистотою. Отримайте максимальну віддачу від вашого пароочисника!
Насадка-відпарювач
Розгладжує, освіжає, дезінфікує — природна сила пари!
Насадка-відпарювач
Розгладжує, освіжає, дезінфікує — природна сила пари!
Комплект плоских щіток, 4 шт
Для видалення забруднень зі швів і стиків
Комплект плоских щіток, 4 шт
Для видалення забруднень зі швів і стиків
Багатофункціональність пароочисників завдяки різним аксесуарам
Пароочисники - незамінний інструмент для підтримання чистоти та порядку в домі. За допомогою різних аксесуарів можна зробити їх ще більш ефектними та багатофункціональними.
Наприклад, ви можете використовувати серветки для очищення поверхонь, не пошкоджуючи самі поверхні. Спеціальні щітки відмінно підходять для очищення кутів, щілин та інших важкодоступних місць. А різні насадки дають змогу робити все, від миття вікон до чищення килимів. Насадка для миття вікон особливо зручна, оскільки з її допомогою можна легко видалити бруд зі скла, не залишаючи розводів.
За допомогою пароочисника ви зможете ретельно, гігієнічно й екологічно очистити практично всі поверхні у своїй квартирі - аж до найдрібніших швів і стиків. Після очищення на них не залишиться плям, які зазвичай утворилися від мийних засобів або вапняного нальоту - адже вода під час перетворення на пару демінералізується.
Які існують аксесуари до пароочисників?
- текстильні серветки і пади з мікроволоконної тканини
- щітки з різною щетиною
- насадки для підлоги, для килимів, ручні насадки
- спеціальні насадки: для очищення скла, для зняття шпалер
- парова праска (для моделей, що передбачають її підключення)