Комплект плоских щіток 4 шт.
Для легкого та ефективного видалення забруднень зі швів та стиків без застосування засобів для чищення: практичний комплект із 4 щіток із щетиною чорного кольору чудово підходить для очищення швів між керамічними плитками.
Комплект щіток для очищення швів значно полегшує прибирання у ванній або на кухні. Спеціальна форма щетини забезпечує швидке та ретельне видалення забруднень зі швів між керамічними плитками – тільки за рахунок механічного впливу та обробки парою, без застосування будь-яких хімічних засобів.
Особливості та переваги
Висока якість матеріалу щетинок
- Видалення стійких забруднень
- Тривалий термін служби завдяки більш повільному зносу щетини
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,043
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,067
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|46 x 8 x 58
Сумісна техніка
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix + Насадка для вікон
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix + пляшка в подарунок
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- SC 4 Premium
Області застосування
- Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)