Комплект плоских щіток 4 шт.

Для легкого та ефективного видалення забруднень зі швів та стиків без застосування засобів для чищення: практичний комплект із 4 щіток із щетиною чорного кольору чудово підходить для очищення швів між керамічними плитками.

Комплект щіток для очищення швів значно полегшує прибирання у ванній або на кухні. Спеціальна форма щетини забезпечує швидке та ретельне видалення забруднень зі швів між керамічними плитками – тільки за рахунок механічного впливу та обробки парою, без застосування будь-яких хімічних засобів.

Особливості та переваги
Висока якість матеріалу щетинок
  • Видалення стійких забруднень
  • Тривалий термін служби завдяки більш повільному зносу щетини
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,043
Вага (з упаковкою) (кг) 0,067
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 46 x 8 x 58
Області застосування
  • Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)