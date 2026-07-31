Комплект щіток для очищення швів значно полегшує прибирання у ванній або на кухні. Спеціальна форма щетини забезпечує швидке та ретельне видалення забруднень зі швів між керамічними плитками – тільки за рахунок механічного впливу та обробки парою, без застосування будь-яких хімічних засобів.