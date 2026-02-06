Пароочисник SC 3 EasyFix Plus

Пароочисник SC 3 EasyFix Plus зручно поєднує високу ефективність і простоту використання. Оснащений насадкою для підлоги EasyFix і картриджем для захисту від накипу, він забезпечує тривале безперервне прибирання завдяки знімному резервуару для води з можливістю доливання. Швидкий час нагріву 30 сек дозволяє розпочати роботу практично миттєво.

Пароочисник Kärcher SC 3 EasyFix Plus — це найшвидкодієвіший пристрій у своєму класі, для розігріву якого потрібно лише 30 секунд. Завдяки бачку для дозаправки водою він забезпечує тривалу безперервну роботу, а вбудований картридж для автоматичного видалення накипу подовжує термін служби апарата. SC 3 EasyFix працює без використання хімічних засобів, ефективно очищуючи всі тверді поверхні в будинку та знищуючи до 99,99% вірусів¹⁾ і побутових бактерій²⁾ на твердих поверхнях. Завдяки широкому вибору приладдя апарат легко справляється з очищенням керамічної плитки, кухонних плит, витяжок, а також видаленням стійких забруднень у вузьких щілинах і стиках. До комплектації входить насадка для підлоги EasyFix з шарніром, яка забезпечує комфорт у роботі, а її пластинчаста підошва гарантує відмінні результати очищення. Мікроволоконна серветка для підлоги закріплюється на насадці за допомогою липучки та легко знімається без контакту з брудом. 2-ступінчастий регулятор подачі пари дозволяє адаптувати апарат до різних типів забруднень і поверхонь. Також пристрій оснащений тримачами для приладдя і можливістю закріплення насадки для підлоги разом із подовжувальними трубками та шлангом під час перерв у роботі.

Особливості та переваги
Пароочисник SC 3 EasyFix Plus: Швидкий нагрів
Швидкий нагрів
Лише 30 секунд з моменту ввімкнення - і апарат уже готовий до роботи.
Пароочисник SC 3 EasyFix Plus: Насадка для підлоги EasyFix з шарніром і зручним кріпленням серветки із застібкою-липучкою
Насадка для підлоги EasyFix з шарніром і зручним кріпленням серветки із застібкою-липучкою
Пластинчаста підошва насадки гарантує оптимальне очищення будь-яких поширених у побуті твердих підлогових покриттів. Система фіксації серветок для підлоги з застібкою-липучкою дозволяє легко закріплювати серветки і замінювати їх, не вступаючи в контакт з брудом. Завдяки шарніру, ергономічна насадка для підлоги дозволяє зручно прибирати користувачеві будь-якого зросту.
Пароочисник SC 3 EasyFix Plus: Робота без перерв і захист від накипу
Робота без перерв і захист від накипу
Воду можна легко доливати в будь-який час, що виключає невиправдані перерви в роботі. Розумний картридж для видалення накипу автоматично очищає воду, забезпечуючи значне продовження терміну служби вашого приладу.
Багатофункціональні аксесуари
  • Насадка для підлоги, ручна насадка, кругла щітка та багато іншого приладдя дають змогу ефективно очищати найрізноманітніші поверхні.
Серветка для миття підлоги та чохол для ручної насадки
  • Серветки та обтяжки з поліпшеним відділенням і поглинанням бруду гарантують ретельне очищення.
Запобіжник на пістолеті
  • Система блокування забезпечує надійний захист від неправильного використання дітьми.
2-ступінчастий регулятор подачі пари
  • Подачу пари можна регулювати залежно від поверхні і ступеня забруднення
Тримачі для приладдя та можливість "паркування"
  • Зручне зберігання приладдя. Можливість швидкого закріплення насадки для підлоги на час перерв у роботі.
Вимикач на корпусі апарата
  • Зручність увімкнення та вимикання апарату.
Специфікації

Технічні характеристики

Сертифікат тестування¹⁾ Вбиває до 99,999% коронавірусів¹⁾ та 99,99% бактерій²⁾
Площа прибирання від 1 заправки (м²) прим. 75
Потужність нагрівача (Вт) 1900
Максимальний тиск пари (бар) макс. 3,5
Довжина кабелю. (м) 4
Час нагріву (хв) 0,5
Ємність бака (л) 1
Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Колір білий
Маса (без приладдя) (кг) 3,1
Вага (з упаковкою) (кг) 4,8
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 360 x 236 x 253

¹⁾ При локальному чищенні за допомогою пароочисника Kärcher, що передбачає обробку парою впродовж 30 с при максимальній подачі пари та безпосереднього контакту з поверхнею, яка очищується, можлива інактивація 99,999 % оболонкових вірусів, таких як вірус грипу (за винятком вірусу гепатиту B), на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: модифікований вірус вакцини Анкара). / ²⁾ Під час чищення зі швидкістю переміщення 30 см/с при максимальній подачі пари та її безпосереднього контакту з поверхнею, що очищається, знищуються 99,99 % поширених у побуті бактерій на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae). / ³⁾ Мінімальний коефіцієнт подовження терміну служби продукту, визначений на підставі внутрішніх тестів за жорсткості води 20 °dH і карбонатної жорсткості 15 °dH.

Комплектація

  • Універсальна серветка EasyFix для чищення підлоги: 2 шт.
  • Обтяжка з мікроволокна для ручної насадки: 1 шт.
  • Антинакипин (картридж): 1 шт.
  • Точкове сопло
  • Ручна насадка
  • Потужне сопло
  • Мала кругла щітка (чорна): 1 шт.
  • Кругла щітка, велика
  • Насадка для підлоги: EasyFix
  • Кількість подовжувальних трубок з підведенням пари: 2 шт.
  • Довжина подовжувальних трубок із підведенням пари: 0.5 м
  • Насадка для очистки килимів

Оснащення

  • Запобіжник
  • Запобіжний клапан
  • Регулятор витрати пари: на рукоятці (2-ступінчастий)
  • Бак: можна наповнювати без перерви в роботі
  • Паровий шланг із пістолетом: 2.2 м
  • Інтегрований вимикач
  • Зберігання аксесуарів на пристрої
Відео

Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Крани
  • Умивальники
  • Кахель
  • Вікна та скляні поверхні
  • Витяжки
  • Варильні панелі
  • Освіжити килимові покриття
