Пароочисник Kärcher SC 3 EasyFix Plus — це найшвидкодієвіший пристрій у своєму класі, для розігріву якого потрібно лише 30 секунд. Завдяки бачку для дозаправки водою він забезпечує тривалу безперервну роботу, а вбудований картридж для автоматичного видалення накипу подовжує термін служби апарата. SC 3 EasyFix працює без використання хімічних засобів, ефективно очищуючи всі тверді поверхні в будинку та знищуючи до 99,99% вірусів¹⁾ і побутових бактерій²⁾ на твердих поверхнях. Завдяки широкому вибору приладдя апарат легко справляється з очищенням керамічної плитки, кухонних плит, витяжок, а також видаленням стійких забруднень у вузьких щілинах і стиках. До комплектації входить насадка для підлоги EasyFix з шарніром, яка забезпечує комфорт у роботі, а її пластинчаста підошва гарантує відмінні результати очищення. Мікроволоконна серветка для підлоги закріплюється на насадці за допомогою липучки та легко знімається без контакту з брудом. 2-ступінчастий регулятор подачі пари дозволяє адаптувати апарат до різних типів забруднень і поверхонь. Також пристрій оснащений тримачами для приладдя і можливістю закріплення насадки для підлоги разом із подовжувальними трубками та шлангом під час перерв у роботі.