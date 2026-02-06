Пароочисник SC 3 EasyFix Plus
Пароочисник SC 3 EasyFix Plus зручно поєднує високу ефективність і простоту використання. Оснащений насадкою для підлоги EasyFix і картриджем для захисту від накипу, він забезпечує тривале безперервне прибирання завдяки знімному резервуару для води з можливістю доливання. Швидкий час нагріву 30 сек дозволяє розпочати роботу практично миттєво.
Пароочисник Kärcher SC 3 EasyFix Plus — це найшвидкодієвіший пристрій у своєму класі, для розігріву якого потрібно лише 30 секунд. Завдяки бачку для дозаправки водою він забезпечує тривалу безперервну роботу, а вбудований картридж для автоматичного видалення накипу подовжує термін служби апарата. SC 3 EasyFix працює без використання хімічних засобів, ефективно очищуючи всі тверді поверхні в будинку та знищуючи до 99,99% вірусів¹⁾ і побутових бактерій²⁾ на твердих поверхнях. Завдяки широкому вибору приладдя апарат легко справляється з очищенням керамічної плитки, кухонних плит, витяжок, а також видаленням стійких забруднень у вузьких щілинах і стиках. До комплектації входить насадка для підлоги EasyFix з шарніром, яка забезпечує комфорт у роботі, а її пластинчаста підошва гарантує відмінні результати очищення. Мікроволоконна серветка для підлоги закріплюється на насадці за допомогою липучки та легко знімається без контакту з брудом. 2-ступінчастий регулятор подачі пари дозволяє адаптувати апарат до різних типів забруднень і поверхонь. Також пристрій оснащений тримачами для приладдя і можливістю закріплення насадки для підлоги разом із подовжувальними трубками та шлангом під час перерв у роботі.
Особливості та переваги
Швидкий нагрівЛише 30 секунд з моменту ввімкнення - і апарат уже готовий до роботи.
Насадка для підлоги EasyFix з шарніром і зручним кріпленням серветки із застібкою-липучкоюПластинчаста підошва насадки гарантує оптимальне очищення будь-яких поширених у побуті твердих підлогових покриттів. Система фіксації серветок для підлоги з застібкою-липучкою дозволяє легко закріплювати серветки і замінювати їх, не вступаючи в контакт з брудом. Завдяки шарніру, ергономічна насадка для підлоги дозволяє зручно прибирати користувачеві будь-якого зросту.
Робота без перерв і захист від накипуВоду можна легко доливати в будь-який час, що виключає невиправдані перерви в роботі. Розумний картридж для видалення накипу автоматично очищає воду, забезпечуючи значне продовження терміну служби вашого приладу.
Багатофункціональні аксесуари
- Насадка для підлоги, ручна насадка, кругла щітка та багато іншого приладдя дають змогу ефективно очищати найрізноманітніші поверхні.
Серветка для миття підлоги та чохол для ручної насадки
- Серветки та обтяжки з поліпшеним відділенням і поглинанням бруду гарантують ретельне очищення.
Запобіжник на пістолеті
- Система блокування забезпечує надійний захист від неправильного використання дітьми.
2-ступінчастий регулятор подачі пари
- Подачу пари можна регулювати залежно від поверхні і ступеня забруднення
Тримачі для приладдя та можливість "паркування"
- Зручне зберігання приладдя. Можливість швидкого закріплення насадки для підлоги на час перерв у роботі.
Вимикач на корпусі апарата
- Зручність увімкнення та вимикання апарату.
Специфікації
Технічні характеристики
|Сертифікат тестування¹⁾
|Вбиває до 99,999% коронавірусів¹⁾ та 99,99% бактерій²⁾
|Площа прибирання від 1 заправки (м²)
|прим. 75
|Потужність нагрівача (Вт)
|1900
|Максимальний тиск пари (бар)
|макс. 3,5
|Довжина кабелю. (м)
|4
|Час нагріву (хв)
|0,5
|Ємність бака (л)
|1
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,1
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4,8
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|360 x 236 x 253
¹⁾ При локальному чищенні за допомогою пароочисника Kärcher, що передбачає обробку парою впродовж 30 с при максимальній подачі пари та безпосереднього контакту з поверхнею, яка очищується, можлива інактивація 99,999 % оболонкових вірусів, таких як вірус грипу (за винятком вірусу гепатиту B), на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: модифікований вірус вакцини Анкара). / ²⁾ Під час чищення зі швидкістю переміщення 30 см/с при максимальній подачі пари та її безпосереднього контакту з поверхнею, що очищається, знищуються 99,99 % поширених у побуті бактерій на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae). / ³⁾ Мінімальний коефіцієнт подовження терміну служби продукту, визначений на підставі внутрішніх тестів за жорсткості води 20 °dH і карбонатної жорсткості 15 °dH.
Комплектація
- Універсальна серветка EasyFix для чищення підлоги: 2 шт.
- Обтяжка з мікроволокна для ручної насадки: 1 шт.
- Антинакипин (картридж): 1 шт.
- Точкове сопло
- Ручна насадка
- Потужне сопло
- Мала кругла щітка (чорна): 1 шт.
- Кругла щітка, велика
- Насадка для підлоги: EasyFix
- Кількість подовжувальних трубок з підведенням пари: 2 шт.
- Довжина подовжувальних трубок із підведенням пари: 0.5 м
- Насадка для очистки килимів
Оснащення
- Запобіжник
- Запобіжний клапан
- Регулятор витрати пари: на рукоятці (2-ступінчастий)
- Бак: можна наповнювати без перерви в роботі
- Паровий шланг із пістолетом: 2.2 м
- Інтегрований вимикач
- Зберігання аксесуарів на пристрої
Відео
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Крани
- Умивальники
- Кахель
- Вікна та скляні поверхні
- Витяжки
- Варильні панелі
- Освіжити килимові покриття
Аксесуари
Запчастини для SC 3 EasyFix Plus
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.