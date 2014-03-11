Парові прасувальні системи
Прасування і чищення паром одним махом. Пар у домашньому господарстві використовується для прасування і чищення. Парова прасувальна система Kärcher поєднує в собі обидві функції. Завдяки своїй унікальній конструкції вона підходить для чищення як підлоги, так і текстилю. Зі столиком для активного прасування!
Парові прасувальні станції
Прасуйте і проводьте очищення, як професіонали, за допомогою парової прасувальної станції Kärcher. Парова прасувальна станція складається з пароочисника, праски і прасувальної дошки.
- Подвійна користь: прасування і парове очищення в одному пристрої
- Прасувальна дошка з функцією повітряної подушки для комфортного й легкого прасування та активним відведенням пари: ваша білизна буде сухою і її одразу можна скласти в білизняній шафі
- Прасування на 50% швидше завдяки постійному високому тиску пари
- Оптимальні фіксовані налаштування температури на прасці для всіх типів тканин дають змогу залишити в минулому виснажливе ручне регулювання температури та трудомістке попереднє сортування білизни
- Підвищена безпека під час прасування завдяки функції автоматичного вимкнення праски
- Система з двома резервуарами для безперервного використання пароочисника
Властивості та особливості
За допомогою парової прасувальної станції Kärcher можна прасувати і чистити парою. Все, що вам потрібно, - це водопровідна вода (без інших добавок). Пароочисник вміщує значно більше води, ніж проста парова праска, і створює в три-чотири рази більший тиск за хвилину. Ця високопродуктивна прасувальна система забезпечує тривале й ефективне прасування за стабільно високого тиску пари та робить роботу на 50% швидшою. Пара легко проникає навіть у товсті матеріали та забезпечує сухість білизни завдяки активному її відведенню. Якщо активувати функцію повітряної подушки на прасувальній дошці, можна прасувати дуже тонкі матеріали без утворення складок.
З відповідним приладдям ваш пароочисник стає також багатофункціональним пристроєм для чищення. Пароочищувач Kärcher забезпечує ідеально чисті підлоги, використовуючи тільки пару і ніяких хімічних засобів.
Прасування паром
Прасувальна станція Kärcher має безліч спеціальних функцій, що полегшують роботу.
Пароочисник оснащено великим резервуаром для води, який легко наповнити. Пароочисник подає на підошву праски пару під високим тиском через шланг. Пара створюється водою, яка нагрівається під тиском і спрямовується через з'єднувальний шланг. Сама парова праска не має резервуара для води, тому ви не зіткнетеся з проблемою, коли замість пари з праски капає вода, а також не потрібно дозаливати воду. Крім того, це суттєво впливає на вагу праски: вона на 800 г легша за традиційну праску. Невелика вага особливо помітна під час тривалого прасування. Завдяки спеціальній підошві парова праска майже автоматично ковзає по білизні та легко і швидко розгладжує як товсті, так і делікатні матеріали.
Прасувальна дошка з функцією відведення пари та повітряною подушкою
Парова прасувальна станція Kärcher - це оптимальне рішення для використання всієї сили пари і одночасного сушіння білизни. Завдяки високому тиску пара ефективно проникає в усі волокна, а також забезпечує чудовий результат прасування товстих матеріалів. Завдяки активному відведенню пари надлишки прибираються вже під час прасування. Це запобігає намоканню прасувальної дошки, а білизна залишається не тільки без складок, а й сухою для подальшого розміщення в шафі. Kärcher також гарантує чудовий результат прасування делікатних матеріалів. Оскільки під час прасування безпосередньо на прасувальній дошці навіть найменші сліди можуть бути перенесені на тонкі тканини, прасувальна станція Kärcher оснащена функцією повітряної подушки. Наприклад, блузку кладуть на повітряну подушку, але не прямо на прасувальну дошку. Ваша білизна практично літає в повітрі. Тонкі тканини легко прасуються, не залишаючи складок.
Прасування на 50% швидше
Прасувальна станція порадує навіть перфекціоністів. Висока сила подачі пари забезпечує розгладження навіть сильно пом'ятих тканин без проблем. Пара подається довше, ніж під час використання звичайної праски, а високий тиск не тільки позбавляє матеріал складок, а й виключає з вашого лексикону словосполучення "складне прання". Ви можете прасувати товсті матеріали або кілька шарів один на одному тільки з одного боку і при цьому отримувати білизну без складок. Це економить половину традиційного часу прасування. Також відпадає необхідність у попередньому сортуванні за матеріалом перед прасуванням. Завдяки оптимальним, фіксованим температурним налаштуванням праски, всі матеріали можна безпечно прасувати за незмінно високого тиску пари без регулювання температури.
Пароочищувач для всього будинку
Пароочисник Kärcher можна легко зняти з прасувальної дошки і використовувати для вирішення багатьох завдань по дому. У поєднанні з аксесуарами і можливостями для чищення пароочисник стає практичним помічником для всього будинку. Поверніть блиск підлогам і скляним поверхням або навіть місцям приготування їжі за допомогою пари. Пароочисник Kärcher також ідеально підходить для таких складних завдань, як глибоке очищення щілин, стиків і радіаторів. Прасуєте ви чи прибираєте, принцип залишається одним і тим самим: пара ефективна та ідеально гігієнічна, без додавання мийних засобів або хімікатів. Прибирання ще ніколи не було таким простим і екологічним!
Широкий вибір аксесуарів для всіх областей
Пароочисник Kärcher - справжній універсал. Його можна легко від'єднати від прасувальної дошки, а при використанні пропонованих насадок він стає помічником у прибиранні всього будинку. Як для миття підлоги, так і для скляних поверхонь - ще ніколи прибирання не було таким простим і екологічним. Варильні панелі, радіатори, щілини і стики можна гігієнічно очистити за допомогою пароочисника без додавання будь-яких хімічних засобів.
