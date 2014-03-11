Парові прасувальні системи

Властивості та особливості

За допомогою парової прасувальної станції Kärcher можна прасувати і чистити парою. Все, що вам потрібно, - це водопровідна вода (без інших добавок). Пароочисник вміщує значно більше води, ніж проста парова праска, і створює в три-чотири рази більший тиск за хвилину. Ця високопродуктивна прасувальна система забезпечує тривале й ефективне прасування за стабільно високого тиску пари та робить роботу на 50% швидшою. Пара легко проникає навіть у товсті матеріали та забезпечує сухість білизни завдяки активному її відведенню. Якщо активувати функцію повітряної подушки на прасувальній дошці, можна прасувати дуже тонкі матеріали без утворення складок.

З відповідним приладдям ваш пароочисник стає також багатофункціональним пристроєм для чищення. Пароочищувач Kärcher забезпечує ідеально чисті підлоги, використовуючи тільки пару і ніяких хімічних засобів.