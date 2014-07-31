Прасування з відпарюванням

Очищення стоку: що насправді допомагає

Звичайна праска вигладжує тканину завдяки високій температурі та силі тиску від підошви. Безперечно, такі апарати мають резервуар для води та можуть створювати пару. Проте, такий паровий тиск слабий. Інша справа - парова праска. Вона виконує свої функції тільки і виключно завдяки водяній парі.



Мікрочастинки гарячої водяної пари проникають у структуру тканини та миттєво розгладжують її. Завдяки цьому процес прасування парою виконується швидко та точно, а Ви витрачаєте менше часу та зусиль. Крім того, даний спосіб прасування є безпечним для будь-якого виду тканин. Варто зазначити, що традиційною праскою не можна гладити, наприклад, пальта, куртки, костюми та вечірні сукні або декоративні елементи одягу. При прасуванні парою Вам не потрібно замислюватися, чи можете Ви нашкодити тканині.

Додаткова перевага запропонованого способу прасування: можливість гладити вертикально (наприклад, штори та тюль) або на плічках (плаття, піджаки).



Які ще переваги Ви отримуєте?

Водяна пара має дезінфікуючі властивості. Це означає, що при прасуванні Ви можете позбудитися багатьох бактерій, вірусів або інших шкідливих мікробів. Особливо це важливо для постільної білизни, спідньої білизни та дитячого одягу. Корисно знати, що водяна пара також видаляє залишки хімічних речовин. Це вагомий плюс для алергіків та людей, котрі страждають на різні шкірні недуги. До того ж, такий спосіб прасування освіжає одяг та допомагає позбутися неприємних запахів (сигаретного диму чи запаху одягу, що довго лежить у шафі).