Прасування з відпарюванням
Прасування є одним з найнудніших домашніх обов'язків. Відмінною альтернативою традиційному процесу є прасування парою. Такий метод дає більш ефективний результат. Чому ж так? Яка різниця?
Очищення стоку: що насправді допомагає
Звичайна праска вигладжує тканину завдяки високій температурі та силі тиску від підошви. Безперечно, такі апарати мають резервуар для води та можуть створювати пару. Проте, такий паровий тиск слабий. Інша справа - парова праска. Вона виконує свої функції тільки і виключно завдяки водяній парі.
Мікрочастинки гарячої водяної пари проникають у структуру тканини та миттєво розгладжують її. Завдяки цьому процес прасування парою виконується швидко та точно, а Ви витрачаєте менше часу та зусиль. Крім того, даний спосіб прасування є безпечним для будь-якого виду тканин. Варто зазначити, що традиційною праскою не можна гладити, наприклад, пальта, куртки, костюми та вечірні сукні або декоративні елементи одягу. При прасуванні парою Вам не потрібно замислюватися, чи можете Ви нашкодити тканині.
Додаткова перевага запропонованого способу прасування: можливість гладити вертикально (наприклад, штори та тюль) або на плічках (плаття, піджаки).
Які ще переваги Ви отримуєте?
Водяна пара має дезінфікуючі властивості. Це означає, що при прасуванні Ви можете позбудитися багатьох бактерій, вірусів або інших шкідливих мікробів. Особливо це важливо для постільної білизни, спідньої білизни та дитячого одягу. Корисно знати, що водяна пара також видаляє залишки хімічних речовин. Це вагомий плюс для алергіків та людей, котрі страждають на різні шкірні недуги. До того ж, такий спосіб прасування освіжає одяг та допомагає позбутися неприємних запахів (сигаретного диму чи запаху одягу, що довго лежить у шафі).
Як прасувати парою?
Найпростіший пристрій для прасування парою - це парова праска. Однак, вона досить важка, оскільки має резервуар для води. Також на ринку можна знайти ручні пароочисники (стімери) - вони підходять для прасування окремих предметів одягу.
Найкращим варіантом є парогенератор (або парова станція). Ці апарати мають великий резервуар для води та з`єднані з паровою праскою паровим шлангом. Таке обладнання багатофункціональне та підходить для прасування великої кількості одягу.
Можливо, не всі знають, але для прасування парою можна використовувати апарати Karcher. Це означає, що за ціною гладильної станції, котра використовується лише для прасування можна отримати від Karcher апарат з широким спектром застосування. Щоб використовувати пароочисник для прасування, потрібно придбати або готовий комплект, або додатково придбати насадку для догляду за текстилем чи парову праску. Відмінним доповненням також буде активна прасувальна дошка. Як це працює?
Парогенератор / праска з парогенератором
Пароочисники Karcher лінії EasyFix є надзвичайно функціональними пристроями. Вони підходять не тільки для очищення усіх вологонепроникних поверхонь у будинку, але й можуть служити парогенераторами для прасування. Принципом роботи апарати не відрізняються від вузько направлених парових станцій. Вода в резервуарі нагрівається до тих пір, поки не досягне газоподібного стану, а потім пара виходить під великим тиском з сопел різного виду. Це може бути сопло для догляду за текстилем або парова праска. Під тиском водяна пара проникає між волокнами тканини, послаблює їх та, завдяки цьому, складки зникають.
Прасувальна дошка: як вибрати? які кращі?
Якісна дошка для прасування значно покращує комфорт роботи, оскільки вона відіграє роль стабільної основи. Для зручного використання висота дошки має регулюватися, а площа для роботи має бути достатньо великою.
Яку прасувальну дошку вибрати, якщо я маю парову праску та парогенератор?
Насамперед, не можна користуватися дошкою з ДСП (деревинно-стружкової плити), так як водяна пара може зруйнувати її. Дошки з металевої сітки стійкі до високих температур та води. Також варто придбати чохол для захисту. Інше питання - розмір дошки. Дошка має бути досить широкою, щоб без проблем поставити на неї парову станцію. Це спростить прасування. Найкращим рішенням є спеціальна дошка для прасування з окремим місцем для парогенератора.
Активна прасувальна дошка AB 1000 Karcher з функцією видування або всмоктування пари та 6-ступінчатим регулюванням висоти - це неймовірне полегшення. Процес не втомлює, а результат роботи відмінний. Функція видування дозволяє створити повітряну подушку (поверхня дошки стає опуклою). Це забезпечує легке прасування товстих тканин або декількох шарів тканини одразу. Функція всмоктування сприяє швидкому проникненню пари в тканину та щільному приляганню матеріалу до дошки. У будь-якому разі одяг залишається сухим. Його одразу можна сховати у шафу або одягти.
Дошка AB 1000 оснащена допоміжними аксесуарами для легкого прасування: гачок для пароочисника (розташований під дошкою, дозволяє встановити парогенератор) та тримач для шнура (дозволяє паровому шлангу не заважати при прасуванні). Регулювання висоти та ручка для праски забезпечують ергономічну роботу. Прасування парою є надзвичайно ефективним. А з допомогою правильних аксесуарів ця робота буде виконуватися швидше та приносити тільки задоволення.
Для чого потрібен пароочисник / парогенератор?
Очищення водяною парою є одним з найефективніших методів прибирання. Найголовніше, що водяна пара має дезінфікуючі властивості та безпечна для алергіків та маленьких дітей. Прибирання парою проводиться без застосування хімічних речовин. Пара вбиває на поверхнях 99,999% бактерій та вірусів.
Парова гладильна система SI 4 EasyFix Premium Iron у поєднанні з насадкою для догляду за текстилем - це найбільш оптимальне рішення для Вашого будинку.
Готове рішення для прасування парою
Якщо Ви ще не маєте пароочисника Karcher, то найкращим та найбільш економічним рішення для Вас буде парова гладильна система. Окрім можливості прасувати парою Ви ще отримуєте повний комплект для прибирання будинку.
Парова гладильна система Karcher SI 4 EasyFix Premium Iron призначена для максимального полегшення роботи та досягнення найкращих результатів. В її комплект входить активна дошка АВ 1000, парогенератор SC 4 EasyFix Premium та парова праска EasyFinish, а також додаткові аксесуари для прибирання підлоги та інших стійких до високих температур поверхонь.
Перевагою активної дошки є система вбудованих вентиляторів, які всмоктують надлишок пари або створюють повітряну подушку. Завдяки цьому, як щільні (джинсові, лляні), так і ніжні (шовкові) тканини розгладжуються легко та без проблем. Про складки й мови не може бути.
Парова праска EasyFinish завдяки високому тиску пари скорочує час прасування на 50%. На це також впливає велика кількість отворів на підошві праски та функція безперервної подачі пари. Крім того, підошва з керамічним покриття полегшує рухи, а оптимальне постійне налаштування температури усуває необхідність ручного регулювання та підходить для всіх типів тканин.
У комплект пароочисника SC 4 EasyFix Premium входить набір аксесуарів: насадки для миття підлоги, кухні, ванної кімнати та будь-яких водонепроникних поверхонь
Для чого потрібен пароочисник / парогенератор?
Очищення водяною парою є одним з найефективніших методів прибирання. Найголовніше, що водяна пара має дезінфікуючі властивості та безпечна для алергіків та маленьких дітей. Прибирання парою проводиться без застосування хімічних речовин. Пара вбиває на поверхнях 99,999% бактерій та вірусів.
Парова гладильна система SI 4 EasyFix Premium Iron у поєднанні з насадкою для догляду за текстилем - це найбільш оптимальне рішення для Вашого будинку.
Техніка для прасування
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