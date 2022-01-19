Циклонні пилососи
Компактний циклонний безмішковий пилосос з контейнером Kärcher VC 3 дозволяє прибирати без використання фільтр-мішків. Пил та сміття збираються в прозорий контейнер. Це дозволяє не витрачати час і гроші на покупку витратних матеріалів. На додаток до цього безмішкова технологія виключає можливість появи неприємного запаху від пилу.
Пилосос без мішків VC 3
Мультициклонний пилосос Kärcher VC 3 працює без мішків для збору пилу. Його прозорий контейнер допускає промивку і дозволяє безпосередньо спостерігати процес збору сміття. Пилосос із колбою - альтернатива звичайному мішковому пилососу.
Пилосос без мішків VC 3 ідеально підходить для квартир і невеликих будинків завдяки своїм компактним розмірам. Він не тільки очищає тверді підлоги і килими, але завдяки щілинний насадці та щітці для меблів він також забезпечує прибирання текстилю і делікатних поверхонь.
До інших переваг відноситься гігієнічний фільтр HEPA, який надійно фільтрує дрібні забруднення, такі як пилок та інші алергенні частки, а також зручне місце для паркування. Версія Premium також включає в себе насадку для паркету для дбайливого очищення паркету і твердих підлог.
Зручне місце для паркування
Прозорий контейнер для бруду
Автозмотування шнура
Мультициклонна технологія
- Виключає витрати коштів на придбання фільтр-мішків і часу на їх заміну.
- Контейнер для збору сміття легко промивається водою.
Гігієнічний HEPA-фільтр
- Надійно затримує пил - аж до пилку та інших дрібних частинок, що провокують алергію.
- Забезпечує здоровий мікроклімат завдяки випуску чистого повітря.
Відео: циклонний пилосос Karcher VC 3
Вибраний пилосос повинен підходити до розмірів житла і
потреб мешканців. Оптимальним рішенням для прибирання в квартирах і невеликих будинках є пилосос без мішків Karcher VC 3 або Karcher VC 3 Premium, в якому сміття збирається в спеціальний контейнер.
Пилососи циклонного типу мають ряд переваг:
1. Стабільна сила всмоктування. Завдяки конструкції пилососа сила всмоктування залишається постійною під час прибирання.
2. Простота і економічність обслуговування. Після закінчення прибирання не доведеться ні витрушувати мішки для пилу, ні міняти їх. У циклонних пилососів без мішків не потрібно щоразу мити і сушити частини пилососа після його застосування.
3. Тиха робота. Завдяки тому, що апарат працює в постійному режимі, він не буде натужно ревіти.
4. Легкість виявлення цінних предметів. Якщо під час прибирання в пилосос потрапив цінний предмет, не доведеться порпатися в горі пилу. У прозорому контейнері його легко знайти.