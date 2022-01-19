Циклонні пилососи

Відео: циклонний пилосос Karcher VC 3

Вибраний пилосос повинен підходити до розмірів житла і

потреб мешканців. Оптимальним рішенням для прибирання в квартирах і невеликих будинках є пилосос без мішків Karcher VC 3 або Karcher VC 3 Premium, в якому сміття збирається в спеціальний контейнер.

Пилососи циклонного типу мають ряд переваг:

1. Стабільна сила всмоктування. Завдяки конструкції пилососа сила всмоктування залишається постійною під час прибирання.

2. Простота і економічність обслуговування. Після закінчення прибирання не доведеться ні витрушувати мішки для пилу, ні міняти їх. У циклонних пилососів без мішків не потрібно щоразу мити і сушити частини пилососа після його застосування.

3. Тиха робота. Завдяки тому, що апарат працює в постійному режимі, він не буде натужно ревіти.

4. Легкість виявлення цінних предметів. Якщо під час прибирання в пилосос потрапив цінний предмет, не доведеться порпатися в горі пилу. У прозорому контейнері його легко знайти.