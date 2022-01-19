Циклонные пылесосы

Компактный циклонный безмешковый пылесос с контейнером Kärcher VC 3 позволяет убирать без использования фильтр-мешков. Пыль и мусор собираются в прозрачный контейнер. Это позволяет не тратить время и деньги на покупку расходных материалов. В дополнение к этому безмешковая технология исключает возможность появления неприятных запахов пыли.

Циклонный пылесос Karcher VC 3

Пылесос без мешков VC 3

Мультициклонный пылесос Kärcher VC 3 работает без мешков для сбора пыли. Его прозрачный контейнер допускает промывку и позволяет непосредственно наблюдать процесс сбора мусора. Пылесос с колбой - альтернатива обычному мешковому пылесосу.

Пылесос без мешков VC 3 идеально подходит для квартир и небольших домов благодаря своим компактным размерам. Он не только очищает твердые полы и ковры, но благодаря щелевой насадке и щетке для мебели он также обеспечивает уборку текстиля и деликатных поверхностей.

К другим преимуществам относится гигиенический фильтр HEPA, который надежно фильтрует мельчайшие загрязнения, такие как пыльца и другие аллергенные частицы, а также удобное парковочное место. Версия Premium также включает в себя насадку для паркета для бережной очистки паркета и твердых полов.

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Удобное парковочное место

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Прозрачный контейнер для мусора

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Автосматывание шнура

Мультициклонная технология

  • Исключает затраты средств на приобретение фильтр-мешков и времени на их замену.
  • Контейнер для сбора мусора легко промывается водой.

Гигиенический HEPA-фильтр

  • Надежно задерживает пыль – вплоть до пыльцы и других мельчайших частиц, провоцирующих аллергию.
  • Обеспечивает здоровый микроклимат благодаря выпуску чистого воздуха.

Видео: циклонный пылесос Karcher VC 3

Выбираемый пылесос должен подходить к размерам жилища и
потребностям жильцов. Оптимальным решением для уборки в квартирах и небольших домах является пылесос без мешков Karcher VC 3 либо Karcher VC 3 Premium, в котором мусор собирается в специальный контейнер. 

Пылесосы циклонного типа имеют ряд преимуществ:

1. Стабильная сила всасывания. Благодаря конструкции пылесоса сила всасывания остается постоянной во время уборки. 

2. Простота и экономичность обслуживания. После окончания уборки не придется ни вытряхивать мешки для пыли, ни менять их. В циклонном пылесосе без мешков не нужно каждый раз мыть и сушить части пылесоса после его применения.

3. Тихая работа. Благодаря тому, что аппарат работает в постоянном режиме, он не будет натужно реветь.

4. Легкость обнаружения ценных предметов. Если во время уборки в пылесос попал ценный предмет, не придется копошиться в горе пыли. В прозрачном контейнере его легко найти.

 

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