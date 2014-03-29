Моющие пылесосы

Моющий пылесос используется для гигиенической очистки ковров, мягкой мебели, матрасов, текстиля и сидений автомобиля. Раствор моющего средства под давлением разбрызгивается на текстильную поверхность и всасывается вместе с отделенной грязью. Таким образом обеспечивается основательное устранение жировых и других загрязнений, а также неприятных запахов.

Глубокая очистка волокон при помощи моющего пылесоса Kärcher

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ СЕМЕЙ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Забудьте о хлопотах с пролитыми напитками или следами от грязных лап. Моющий пылесос от Kärcher обеспечивает тщательную и глубокую очистку текстильных поверхностей, эффективно удаляя любые пятна и возвращая коврам и обивке первоначальную свежесть.

Это идеальный выбор для семей, аллергиков и домов с домашними питомцами. Благодаря продуманной конструкции эти пылесосы без труда преодолевают самые стойкие загрязнения, дарят ощущение чистоты и уюта в доме.

ВАШ НОВЫЙ СТАНДАРТ ЧИСТОТЫ

Особое решение для сложных загрязнений: моющий пылесос Kärcher без труда удаляет самую стойкую грязь с почти любых текстильных поверхностей. От автомобильных сидений и ковров, садовой мебели и мягкой обивки - моющие пылесосы Kärcher открывают широкие возможности для использования как в помещении, так и на улице. Жир, грязь, неприятные запахи? У них больше нет никаких шансов!

ДО МЕЛЬЧАЙШИХ ВОЛОКОН

Моющий пылесос для квартиры обеспечивает высокое качество уборки, удаляя стойкую грязь за короткое время. Пылесос на воде гарантирует эффективную, энергосберегающую и гигиеничную очистку, что особенно оценят люди, страдающие аллергией. Кроме того, наши модели отличаются долговечностью, высоким качеством и надежностью.

ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

Расширьте возможности уборки благодаря широкому выбору аксессуаров Kärcher. У нас есть все необходимое:

  • щелевая насадка для труднодоступных мест;
  • насадка для обивки мягкой мебели;
  • насадка для пола, которая идеально подходит для ковров и больших текстильных поверхностей.

Дополнительная рукоятка обеспечивает удобство во время уборки. Ознакомьтесь также с аксессуарами для очистки пола, текстиля и узких щелей. Все элементы совместимы с насадками для сухой и влажной уборки, что гарантирует универсальность и легкость в использовании.

БЫСТРАЯ ОЧИСТКА ОБУВИ БЕЗ ЕДИНОЙ КАПЛИ

Насадка Shoe!Cleaner — идеальный аксессуар для пылесосов Kärcher, обеспечивающий тщательную и удобную чистку спортивной и повседневной обуви.

Процесс очистки происходит быстро, эргономично и надежно. Благодаря простой замене круглой щетки на щелевую можно эффективно очистить обувь от подошвы до верхней части. Инновационная функция самоочистки поддерживает постоянную чистоту Shoe!Cleaner, что гарантирует его готовность к работе в любой момент.

Аппараты для влажной уборки твердых напольных покрытий

Обычный моющий пылесос предназначен для очистки ковров и текстильных покрытий.

Если вам нужно мыть твердые полы: плитку, камень, винил, ламинат или паркет, то вам не нужен моющий пылесос - вам нужна электрошвабра!

Для тщательной очистки ковров и мягкой мебели

Водяные пылесосы Kärcher очищают ковры, обивку мягкой мебели и матрасы до самой глубины волокон. Раствор моющего средства под давлением распыляется на поверхность ковра, проникает в ворс и сразу же всасывается вместе с растворенной грязью. Это обеспечивает удаление жировых пятен, запахов и любых загрязнений, в том числе пыльцы, спор грибков, бактерий и выделений клещей.

Для людей, страдающих аллергией на домашнюю пыль, а также для владельцев домашних питомцев рекомендуется использовать моющий пылесос, способный очистить все мягкие текстильные поверхности.

Кроме того, пылесосы Kärcher в сочетании с соответствующими аксессуарами могут выполнять все функции хозяйственного пылесоса.

Если вы ищете надежный и эффективный способ очистки вашего дома, стоит купить моющий пылесос для дома от Kärcher. Эти устройства прекрасно справляются с любой задачей, будь то уборка ковров, мягкой мебели или матрасов.

Стоимость чистящего пылесоса может варьироваться в зависимости от модели и функциональности. Kärcher предлагает широкий ассортимент моющих пылесосов на любой бюджет. Цена на чистящий пылесос варьируется в зависимости от его функций и технических характеристик. 

  • SE 3-18 Compact - мини моющий пылесос - самый недорогая модель
  • SE 6 - ТОП среди всего ассортимента 

Выбор ручного моющего пылесоса в Украине зависит от ваших потребностей и предпочтений. Ручные моющие пылесосы идеально подходят для быстрой и удобной уборки небольших помещений, труднодоступных мест и мебели. При выборе подходящего устройства обратите внимание на следующие аспекты:

  • Мощность всасывания: высокая мощность обеспечивает лучшую уборку.
  • Объем резервуара для воды: больше объём — реже нужно наполнять.
  • Насадки и функции: дополнительные насадки и режимы увеличивают универсальность.
  • Вес и эргономика: лёгкий и удобный пылесос меньше утомляет.
  • Бренд и надежность: известные бренды, такие как Karcher, гарантируют качество.

Моющий пылесос: разновидности

Моющий пылесос может также выполнять другие функции. Рассмотрим разновидности Kärcher.

Профессиональные моющие пылесосы

Пылесос для чистки ковров Kärcher Puzzi - разумное решение для бизнеса.

Kärcher предлагает высокопроизводительное и надежное оборудование для эффективной общей и поддерживающей чистки ковров, а также удаления пятен. Пылесосы для чистки ковров, оснащенные соответствующими принадлежностями, можно использовать и для чистки обивки мягкой мебели, и для автомобильных сидений. Высокое качество сборки гарантирует их долговечность.

Моющий пылесос - это незаменимое устройство для уборки, которое выполняет целый спектр функций:

  • влажная и сухая уборка;

  • удаление пятен - свежих, застарелых и влажных;

  • химчистка текстиля;

  • уборка влаги и сушка поверхностей.

Компактные моющие пылесосы для дома

Мощная очистка в удобном формате. Легкий корпус, длинный гибкий шланг и удобное расположение аксессуаров делают уборку простой и быстрой.

Благодаря технологии «распыление со всасыванием» пылесосы глубоко очищают мебель, ковры и другие тканевые поверхности. Грязь мгновенно растворяется и всасывается, оставляя минимальную влажность.

Система «2 в 1» позволяет легко заменять воду без контакта с грязью, а функция самоочистки предотвращает неприятные запахи и размножение бактерий.

Например,  SE 3 Compact

Бытовые моющие пылесосы

Решение для идеальной чистоты дома. Бытовой моющий пылесос с контейнером легко справляется с грязью на коврах, мебели и текстильных покрытиях, удаляя пыль, аллергены и пятна.

Например, SE 6 Signature Line имеет мощную технологию экстракции, которая проникает в волокна, растворяет загрязнения и мгновенно удаляет их. Отдельные резервуары для чистой и грязной воды обеспечивают гигиеничность и удобство пользования.

