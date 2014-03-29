Моющие пылесосы
Моющий пылесос используется для гигиенической очистки ковров, мягкой мебели, матрасов, текстиля и сидений автомобиля. Раствор моющего средства под давлением разбрызгивается на текстильную поверхность и всасывается вместе с отделенной грязью. Таким образом обеспечивается основательное устранение жировых и других загрязнений, а также неприятных запахов.
ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ СЕМЕЙ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Забудьте о хлопотах с пролитыми напитками или следами от грязных лап. Моющий пылесос от Kärcher обеспечивает тщательную и глубокую очистку текстильных поверхностей, эффективно удаляя любые пятна и возвращая коврам и обивке первоначальную свежесть.
Это идеальный выбор для семей, аллергиков и домов с домашними питомцами. Благодаря продуманной конструкции эти пылесосы без труда преодолевают самые стойкие загрязнения, дарят ощущение чистоты и уюта в доме.
ВАШ НОВЫЙ СТАНДАРТ ЧИСТОТЫ
Особое решение для сложных загрязнений: моющий пылесос Kärcher без труда удаляет самую стойкую грязь с почти любых текстильных поверхностей. От автомобильных сидений и ковров, садовой мебели и мягкой обивки - моющие пылесосы Kärcher открывают широкие возможности для использования как в помещении, так и на улице. Жир, грязь, неприятные запахи? У них больше нет никаких шансов!
ДО МЕЛЬЧАЙШИХ ВОЛОКОН
Моющий пылесос для квартиры обеспечивает высокое качество уборки, удаляя стойкую грязь за короткое время. Пылесос на воде гарантирует эффективную, энергосберегающую и гигиеничную очистку, что особенно оценят люди, страдающие аллергией. Кроме того, наши модели отличаются долговечностью, высоким качеством и надежностью.
ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ
Расширьте возможности уборки благодаря широкому выбору аксессуаров Kärcher. У нас есть все необходимое:
- щелевая насадка для труднодоступных мест;
- насадка для обивки мягкой мебели;
- насадка для пола, которая идеально подходит для ковров и больших текстильных поверхностей.
Дополнительная рукоятка обеспечивает удобство во время уборки. Ознакомьтесь также с аксессуарами для очистки пола, текстиля и узких щелей. Все элементы совместимы с насадками для сухой и влажной уборки, что гарантирует универсальность и легкость в использовании.
БЫСТРАЯ ОЧИСТКА ОБУВИ БЕЗ ЕДИНОЙ КАПЛИ
Насадка Shoe!Cleaner — идеальный аксессуар для пылесосов Kärcher, обеспечивающий тщательную и удобную чистку спортивной и повседневной обуви.
Процесс очистки происходит быстро, эргономично и надежно. Благодаря простой замене круглой щетки на щелевую можно эффективно очистить обувь от подошвы до верхней части. Инновационная функция самоочистки поддерживает постоянную чистоту Shoe!Cleaner, что гарантирует его готовность к работе в любой момент.Shoe!Cleaner
Аппараты для влажной уборки твердых напольных покрытий
Обычный моющий пылесос предназначен для очистки ковров и текстильных покрытий.
Если вам нужно мыть твердые полы: плитку, камень, винил, ламинат или паркет, то вам не нужен моющий пылесос - вам нужна электрошвабра!электрошвабры
Моющие пылесосы Kärcher: применение.
Для тщательной очистки ковров и мягкой мебели
Водяные пылесосы Kärcher очищают ковры, обивку мягкой мебели и матрасы до самой глубины волокон. Раствор моющего средства под давлением распыляется на поверхность ковра, проникает в ворс и сразу же всасывается вместе с растворенной грязью. Это обеспечивает удаление жировых пятен, запахов и любых загрязнений, в том числе пыльцы, спор грибков, бактерий и выделений клещей.
Для людей, страдающих аллергией на домашнюю пыль, а также для владельцев домашних питомцев рекомендуется использовать моющий пылесос, способный очистить все мягкие текстильные поверхности.
Кроме того, пылесосы Kärcher в сочетании с соответствующими аксессуарами могут выполнять все функции хозяйственного пылесоса.
Моющий пылесос: разновидности
Моющий пылесос может также выполнять другие функции. Рассмотрим разновидности Kärcher.
Профессиональные моющие пылесосы
Пылесос для чистки ковров Kärcher Puzzi - разумное решение для бизнеса.
Kärcher предлагает высокопроизводительное и надежное оборудование для эффективной общей и поддерживающей чистки ковров, а также удаления пятен. Пылесосы для чистки ковров, оснащенные соответствующими принадлежностями, можно использовать и для чистки обивки мягкой мебели, и для автомобильных сидений. Высокое качество сборки гарантирует их долговечность.
Моющий пылесос - это незаменимое устройство для уборки, которое выполняет целый спектр функций:
-
влажная и сухая уборка;
-
удаление пятен - свежих, застарелых и влажных;
-
химчистка текстиля;
-
уборка влаги и сушка поверхностей.
Компактные моющие пылесосы для дома
Мощная очистка в удобном формате. Легкий корпус, длинный гибкий шланг и удобное расположение аксессуаров делают уборку простой и быстрой.
Благодаря технологии «распыление со всасыванием» пылесосы глубоко очищают мебель, ковры и другие тканевые поверхности. Грязь мгновенно растворяется и всасывается, оставляя минимальную влажность.
Система «2 в 1» позволяет легко заменять воду без контакта с грязью, а функция самоочистки предотвращает неприятные запахи и размножение бактерий.
Например, SE 3 Compact
Бытовые моющие пылесосы
Решение для идеальной чистоты дома. Бытовой моющий пылесос с контейнером легко справляется с грязью на коврах, мебели и текстильных покрытиях, удаляя пыль, аллергены и пятна.
Например, SE 6 Signature Line имеет мощную технологию экстракции, которая проникает в волокна, растворяет загрязнения и мгновенно удаляет их. Отдельные резервуары для чистой и грязной воды обеспечивают гигиеничность и удобство пользования.