Быстрая очистка обуви без лишней воды: Shoe!Cleaner — идеальный вариант для тщательной очистки обуви для спорта и отдыха. Подходит для моющих пылесосов SE 3 Compact, 4, 5 и 6.

Инновационная насадка Kärcher Shoe!Cleaner может использоваться для очистки самых различные видов обуви для спорта и отдыха – быстро, тщательно и без лишней воды. Благодаря ей вы легко очистите беговые кроссовки или туристические ботинки прямо в доме, ничего при этом не испачкав. Сменные кольцевые щетки позволяют быстро и тщательно очистить как подошву, так и верх обуви. Мягкая щетина эффективно и бережно очищает чувствительные материалы. Благодаря автоматическому всасыванию воды во время очистки обувь сохнет почти мгновенно. Кроме этого, Shoe!Cleaner имеет функцию промывки, предотвращающую ее загрязнение в процессе очистки. Все это делает Shoe!Cleaner удобным и надежным дополнением к моющим пылесосам SE 3 Compact, SE 4, SE 5 и SE 6, которое может использоваться для очистки любой обуви.

Особенности и преимущества
Инновационная технология Kärcher для оптимальных результатов очистки
Инновационная технология Kärcher для оптимальных результатов очистки
Сменная кольцевая щетка для тщательной очистки подошвы и верха обуви. Удаление излишков воды путем автоматического всасывания в процессе очистки. Низкая остаточная влажность для быстрого высыхания текстильных поверхностей.
Простое и удобное использование
Простое и удобное использование
Функция промывки, предотвращающая загрязнение принадлежности в процесс очистки. Руки остаются чистыми, а принадлежности могут быть убраны сразу после использования. Интуитивно понятное управление.
Мягкая щетина
Мягкая щетина
Удаляет грязь с обуви тщательно, но в то же время бережно. Не оставляет следов на чувствительных поверхностях.
Подходит для моющих пылесосов Kärcher SE 3 Compact, SE 4, SE 5 и SE 6
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,085
Вес (с упаковкой) (кг) 0,144
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 124 x 65 x 44

Видео

Области применения
  • Обувь / походные ботинки
