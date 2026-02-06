Моющий пылесос SE 5

Моющий пылесос SE 5 обеспечивает тщательную, глубокую очистку текстильных поверхностей, например ковров или обивки мягкой мебели. Он прекрасно подходит для семей, аллергиков и владельцев домашних животных.

Высокая эффективность уборки в сочетании с эргономичностью и многофункциональностью: моющий пылесос SE 5, отличающийся привлекательным дизайном, обеспечивает тщательную, глубокую очистку разнообразных текстильных материалов – ковров и ковровых напольных покрытий, обивки мягкой мебели и автомобильных сидений, матрасов, стенных ковров и т. д. Превосходный результат чистки гарантирует испытанная технология экстракции: моечный раствор, приготавливаемый путем добавки в водопроводную воду предлагаемого Kärcher средства для чистки ковров RM 519, под давлением разбрызгивается на текстильную поверхность и сразу же собирается вместе с отделяемыми загрязнениями. Такой аппарат прекрасно подходит для семей, аллергиков и владельцев домашних животных. SE 5 – многофункциональный продукт «3 в 1», который благодаря широкому набору принадлежностей может использоваться и в качестве полноценного хозяйственного пылесоса. Другими его особенностями являются система 2 резервуаров со съемными баками для чистой и грязной воды, эргономичная ручка для переноски и возможность хранения принадлежностей на корпусе. Простота очистки моющего пылесоса по окончании уборки способствует продлению срока его службы.

Особенности и преимущества
Тщательная очистка текстильных поверхностей. Быстрая и легкая уборка по высокоэффективной технологии экстракции. Низкая остаточная влажность для быстрого высыхания текстильных поверхностей.
Два отдельных бака для чистой и грязной воды с ручкой для переноски. Удобное снятие бака для грязной воды и его опорожнение без контакта с грязью.
Всасывающий шланг с прикрепленной трубкой для подачи воды повышает удобство уборки. Длинный эластичный всасывающий шланг для удобства работы. Рукоятка с функцией фиксации рычага для продолжительной непрерывной обработки текстильных поверхностей большой площади раствором чистящего средства.
Многофункциональный продукт «3 в 1»
  • Широкие возможности применения для чистки текстильных поверхностей по методу экстракции, а также удаления влажного и сухого мусора с ковровых и твердых напольных покрытий.
Эргономичные принадлежности для чистки по методу экстракции, влажной и сухой уборки
  • Легкое присоединение и отсоединение принадлежностей.
  • Эргономичная моющая насадка для пола для чистки ковров больших размеров.
  • Универсальные возможности благодаря широкому набору принадлежностей для влажной и сухой уборки, включающему переключаемую насадку для сухой уборки пола. Совместимость с многочисленными принадлежностями для хозяйственных пылесосов.
Возможность удобного хранения принадлежностей
  • Насадки и всасывающий шланг можно удобно хранить на корпусе аппарата, благодаря чему они всегда находятся под рукой.
Удобство уборки с использованием плоского складчатого фильтра
  • Возможность чередования сбора влажного и сухого мусора без перерывов на замену фильтра.
  • Тщательная уборка с эффективным пылезадержанием.
  • Отдельная крышка для быстрого и удобного извлечения фильтра без контакта с грязью.
Привлекательный дизайн и удобные поворотные защелки
  • Для удобства в обращении.
Эргономичная ручка для переноски
  • Обеспечивает удобную транспортировку моющего пылесоса.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1000
Рабочая ширина (мм) 227
Объем бака для чистой воды (л) 4
Объем бака для грязной воды (л) 4
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Длина кабеля (м) 6
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 7,5
Вес (с упаковкой) (кг) 11
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 424 x 320 x 466
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35

Комплектация

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Трубки с подачей химии: 2 шт., 0.5 м, Пластик
  • Моющая насадка для пола с накладкой для твердых покрытий: 227 мм
  • Щелевая насадка
  • Насадка для сухой уборки пола: перекл.
  • Насадка для мягкой мебели
  • Плоский складчатый фильтр: Стандарт
  • Моющее средство: Средство для чистки ковров и мягкой мебели RM 519, 100 мл
  • Флисовый фильтр-мешок: 1 шт.
  • Система 2-в-1: чистящее средство подается и сразу же собирается аппаратом вместе с грязью

Оснащение

  • Практичное размещение шланга и аксессуаров
Видео

Области применения
  • Ковры
  • Мягкая мебель
  • Ковровое покрытие
  • Автомобильные сиденья
  • Домашний текстиль, например шторы или наволочки
  • Матрасы
