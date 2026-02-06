Висока ефективність прибирання в поєднанні з ергономічністю та багатофункціональністю: миючий пилосос SE 5, що вирізняється привабливим дизайном, забезпечує ретельне, глибоке очищення різноманітних текстильних матеріалів - килимів і килимових підлогових покриттів, оббивки м'яких меблів та автомобільних сидінь, матраців, стінних килимів тощо. Чудовий результат чищення гарантує випробувана технологія екстракції: миючий розчин, що готується шляхом додавання у водопровідну воду засобу для чищення килимів Kärcher RM 519, під тиском розбризкується на текстильну поверхню і відразу ж збирається разом із відокремлюваними забрудненнями. Такий апарат чудово підходить для сімей з дітьми, алергіків і власників домашніх тварин. SE 5 - багатофункціональний продукт «3 в 1», який завдяки широкому набору приладдя може використовуватися і як повноцінний господарський пилосос. Іншими його особливостями є система 2 резервуарів зі знімними баками для чистої та брудної води, ергономічна ручка для перенесення та можливість зберігання приладдя на корпусі. Простота очищення миючого пилососа після закінчення прибирання сприяє продовженню терміну його служби.