Миючий пилосос SE 5
Миючий пилосос SE 5 забезпечує ретельне, глибоке очищення текстильних поверхонь, наприклад килимів або оббивки м'яких меблів. Він чудово підходить для сімей, алергіків і власників домашніх тварин.
Висока ефективність прибирання в поєднанні з ергономічністю та багатофункціональністю: миючий пилосос SE 5, що вирізняється привабливим дизайном, забезпечує ретельне, глибоке очищення різноманітних текстильних матеріалів - килимів і килимових підлогових покриттів, оббивки м'яких меблів та автомобільних сидінь, матраців, стінних килимів тощо. Чудовий результат чищення гарантує випробувана технологія екстракції: миючий розчин, що готується шляхом додавання у водопровідну воду засобу для чищення килимів Kärcher RM 519, під тиском розбризкується на текстильну поверхню і відразу ж збирається разом із відокремлюваними забрудненнями. Такий апарат чудово підходить для сімей з дітьми, алергіків і власників домашніх тварин. SE 5 - багатофункціональний продукт «3 в 1», який завдяки широкому набору приладдя може використовуватися і як повноцінний господарський пилосос. Іншими його особливостями є система 2 резервуарів зі знімними баками для чистої та брудної води, ергономічна ручка для перенесення та можливість зберігання приладдя на корпусі. Простота очищення миючого пилососа після закінчення прибирання сприяє продовженню терміну його служби.
Особливості та переваги
Випробувана технологія Kärcher для досягнення оптимальних результатів прибиранняРетельне очищення текстильних поверхонь. Швидке і легке прибирання за високоефективною технологією екстракції. Низька залишкова вологість для швидкого висихання текстильних поверхонь.
Зручна система з 2 резервуарамиДва окремі баки для чистої та брудної води з ручкою для перенесення. Зручне зняття бака для брудної води і його спорожнення без контакту з брудом.
Еластичний шланг «2 в 1»Всмоктувальний шланг із прикріпленою трубкою для подачі води підвищує зручність прибирання. Довгий еластичний всмоктувальний шланг для зручності роботи. Рукоятка з функцією фіксації важеля для тривалої безперервної обробки текстильних поверхонь великої площі розчином засобу для чищення.
Багатофункціональний продукт «3 в 1»
- Широкі можливості застосування для чищення текстильних поверхонь за методом екстракції, а також видалення вологого і сухого сміття з килимових і твердих підлогових покриттів.
Ергономічне приладдя для чищення за методом екстракції, вологого та сухого прибирання
- Легке приєднання і від'єднання приладдя.
- Ергономічна мийюча насадка для підлоги для чищення килимів великих розмірів.
- Універсальні можливості завдяки широкому набору приладдя для вологого і сухого прибирання, що включає насадку, що перемикається, для сухого прибирання підлоги. Сумісність із численним приладдям для господарських пилососів.
Можливість зручного зберігання приладдя
- Насадки та всмоктувальний шланг можна зручно зберігати на корпусі апарата, завдяки чому вони завжди перебувають під рукою.
Зручність прибирання з використанням плоского складчастого фільтра
- Можливість чергування збору вологого і сухого сміття без перерв на заміну фільтра.
- Ретельне прибирання з ефективним пилозатриманням.
- Окрема кришка для швидкого і зручного вилучення фільтра без контакту з брудом.
Привабливий дизайн і зручні поворотні засувки
- Для зручності в користуванні.
Ергономічна ручка для перенесення
- Забезпечує зручне транспортування миючого пилососа.
Специфікації
Технічні характеристики
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|1000
|Робоча ширина (мм)
|227
|Об'єм бака для чистої води (л)
|4
|Об'єм бака для брудної води (л)
|4
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Довжина кабелю (м)
|6
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|7,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|11
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|424 x 320 x 466
|Номін. діаметр аксесуарів (мм)
|35
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 2 м
- Трубки для подачі хімії: 2 шт., 0.5 м, Пластик
- Миюча насадка для підлоги з накладкою для твердих покриттів: 227 мм
- Щілинна насадка
- Насадка для сухого прибирання підлоги: перекл.
- Насадка для м'яких меблів
- Плоский складчастий фільтр: Стандарт
- Миючий засіб: Миючий засіб RM 519 для чищення килимів, 100 мл
- Флісовий фільтр-мішок: 1 шт.
- Система 2-в-1: засіб для чищення подається і відразу ж збирається апаратом разом з брудом
Оснащення
- Практичне розміщення шланга і аксесуарів
Області застосування
- Килими
- М'які меблі
- Килимове покриття.
- Автомобільні сидіння
- Домашній текстиль, наприклад штори або наволочки
- Матраци
