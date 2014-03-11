Обладнання для автомийки
Рішення для економічної мийки легкових і вантажних автомобілів. Керхер пропонує повний асортимент обладнання для зовнішньої і внутрішньої чистки легкових і вантажних автомобілів - від апаратів самообслуговування до портальних мийних установок. Наша техніка, що відрізняється економічністю, екологічністю, довговічністю і малою витратою води, швидко повертає автомобілям бездоганний зовнішній вигляд. Від проектування з урахуванням індивідуальних запитів до здачі "під ключ". Керхер вже кілька десятиліть розробляє і поставляє клієнтам автомобільні мийні установки різного призначення. Наш багатий досвід, тисячі успішно реалізованих проектів і чудовий сервіс гарантують Вам впевненість у безперебійній та рентабельній експлуатації обладнання. Дізнайтеся більше про нашу програму миючих установок!
Портальні автомийки
Портальні мийні установки Керхер відрізняються високою економічністю та екологічністю. Вони прекрасно підходять як для мийних центрів, так і для АЗС, автосалонів або мережевих супермаркетів.
Мийки для вантажівок
Програма установок Керхер для мийки вантажних автомобілів включає моделі, розраховані на різні типи автомобілів і різні умови експлуатації.
Мийки самообслуговування. Автомийки самообслуговування
Для обладнання мийних центрів або АЗС - мийні установки самообслуговування від Керхер здатні задовольнити будь-які індивідуальні потреби.
Пилососи самообслуговування і станції додаткових послуг
Пилососи самообслуговування від Керхер та інші продукти для обладнання території АЗС, підвищують її привабливість для клієнтів і є джерелом додаткового доходу.
Чудові рішення для економічної мийки легкових і вантажних автомобілів.
Від проектування з урахуванням індивідуальних запитів до здачі "під ключ": Kärcher вже кілька десятиліть розробляє і поставляє клієнтам автомобільні мийні установки різного призначення. Наш багатий досвід, тисячі успішно реалізованих проектів і чудовий сервіс гарантують Вам впевненість у безперебійній та рентабельній експлуатації обладнання.
Дізнайтеся більше про нашу програму мийних установок!
Конфігуратор автомийки самообслуговування
Ласкаво просимо на нашу онлайн-платформу для тих, хто хоче відкрити власну мийку самообслуговування. Якщо ви вирішили відкрити автомийку самообслуговування, наша платформа стане вашим надійним помічником і допоможе вам вибрати всі необхідні компоненти для успішного бізнесу.
Створіть свій власний проєкт за допомогою нашого інноваційного конфігуратора Kärcher, адаптуйте його до своїх унікальних потреб та отримайте пропозицію на готові компоненти, що забезпечать ефективність та сучасність вашої автомийки.
У розрахунку на найскладніші запити: системні рішення від Kärcher
Kärcher пропонує будь-яким споживачам, будь то автозаправні комплекси, автосалони або мийні центри, продумані системні рішення, вражаючі найвищою якістю й економічністю. Покладіться на багатий досвід Kärcher , що нараховує вже більше 75 років!
Виправдані капіталовкладення: мийні установки Kärcher
Процес реалізації нової мийної установки або автоматизованої лінії для миття автомобілів починається з ґрунтовного аналізу потреб клієнта, умов на місці монтажу і попередньої оцінки рентабельності. На підставі цього аналізу вибираються оптимальний розмір установки та її оснащення, після чого проводиться остаточне проектування. Яку б установку Ви не хотіли придбати - для мийки легкових або вантажних автомобілів або ж для експлуатації автомийок самообслуговування, - ми надамо Вам підтримку у всьому, що пов'язано з підготовкою будмайданчика і отриманням дозволу на експлуатацію, і втілимо в життя Ваш індивідуальний проект, розробивши установку і виготовивши її. За бажанням можлива реалізація установки "під ключ", що дозволяє відразу ж приступити до її експлуатації. Для забезпечення найвищої якості ми взаємодіємо з досвідченими, надійними партнерами. Крім того, ми можемо подбати і про оптимальний варіант придбання Вами мийної установки Kärcher .
Підтримка після введення в експлуатацію
Kärcher надає своїм клієнтам ефективну підтримку і після проектування та спорудження мийної установки: навчальні заходи та інструктажі, технічне обслуговування і постачання запасних частин і чистячих засобів гарантують рентабельну експлуатацію обладнання.
Реалізовані проекти Kärcher
За останні 10 років компанія "Керхер Україна" брала участь в численних проектах по установці як легкових, так і вантажних мийних комплексів, а також мийок самообслуговування.
Нам довіряють завдяки високій якості мийного обладнання Kärcher і професіоналізму наших співробітників, які ведуть проект від початку і до кінця.
Ми охоче проконсультуємо Вас
Ми з задоволенням відповімо на будь-які питання, пов'язані з мийними установками та іншим обладнанням для очищення транспортних засобів, і допоможемо Вам знайти вірне рішення. Всі наші співробітники добре розбираються в продукції Kärcher і завжди готові надати Вам компетентну підтримку - за телефоном або в рамках особистої зустрічі, час проведення якої ми узгодимо з урахуванням Ваших побажань.
E-Mail: info_prof@karcher.ua