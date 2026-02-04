Мийки для вантажівок: портальні і однощіткові
Програма установок Керхер для мийки вантажних автомобілів включає моделі, що розраховані на різні типи автомобілів і різні умови експлуатації.
Економічність і надійність: Karcher TB
Потужні вантажівки теж потребують професійного очищення. Kärcher пропонує комплексну програму обладнання для мийки вантажних автомобілів, що відрізняється максимальними ефективністю і економічністю. У неї входить все необхідне - мийні установки (від високопродуктивних портальних до мобільних однощіткових), спеціальні засоби для чищення та екологічні системи очищення стічних вод. Наш багаторічний досвід і цілий ряд власних ноу-хау гарантують задоволення найвищих запитів.
Безпечний процес мийки
Для розпізнавання контурів автомобіля використовуються фотореле.
Бережна мийка
Перетворювач частоти забезпечує акуратну промивку і тривалий термін служби установки.
Високий рівень безпеки
Колісні відбійники, що гарантують точний заїзд автомобіля на мийку, дозволяють уникнути пошкоджень.
Навігація для водія
На порталі або перед ним може бути встановлений світлофор (опція), що спрощує позиціонування автомобіля.
Адаптація до розмірів мийних приміщень
Вибір різних варіантів висоти і ширини установок дозволяє експлуатувати їх практично в будь-яких приміщеннях.
Бережна обробка щітками
Оптимальне рішення для миття автобусів: щітки з щетиною CareTouch® ретельно видаляють бруд, не ушкоджуючи лакове покриття.
Рівномірна обробка поверхонь автомобіля
Система управління контролює потужність, споживану приводами щіток, і забезпечує постійне оптимальне зусилля притиску.
Сумісність з будь-якими автомобілями
Інноваційні кріплення бічних щіток забезпечують ретельне очищення автомобілів будь-яких геометричних форм.
Переваги мийної установки для вантажних автомобілів Karcher TB
- Низькі експлуатаційні витрати: надійні ремінні і прямі приводи не вимагають змазування.
- Зручність управління: великий наочний дисплей з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом оснащено великими кнопками, що дозволяють оператору працювати в рукавичках.
- Можливість функціонального розширення: система управління на основі універсальної CAN-шини забезпечує простоту монтажу установки і її дооснащення.
Економічне рішення для малого автопарку: RBS 6000
Керхер пропонує оптимальне рішення для підприємств з невеликим автопарком - мобільну однощіткову мийну установку Karcher RBS 6000, розроблену спеціально для очищення передньої, задньої і бічних сторін автобусів і автомобілів-фургонів. Оператор переміщує змонтовану на колесах установку навколо автомобіля, і щітка, що обертається, видаляє всі забруднення. Легко, швидко і економічно!
- Продумана конструкція
Легка і стійка до атмосферних впливів алюмінієва конструкція надає установці RBS 6000 високу мобільність. При цьому кожух напівкруглої форми надійно захищає оператора від бризок води.
- Для миття автомобілів різних типів
Пристрій відхилення щітки, оснащений регулювальним колесом, дозволяє промивати похилі передні поверхні автомобілів (макс. кут 10 °).
- Простота управління
Утримуючи установку RBS 6000 за зручну рукоятку, оператор без особливих зусиль переміщує її вздовж автомобіля, оскільки поступальний рух підтримується обертанням щітки. Крім того, рукоятка управління виконує захисну функцію: при її відпуску обертання щітки відразу припиняється.
- Оптимальний результат мийки
Дозуючий насос дозволяє додавати в воду необхідну кількість миючого засобу.
- Максимум мобільності
Шасі з двома колесами і чотирма поворотними роликами гарантує гарну маневреність і високу стійкість до перекидання.
Оптимальний вибір: системні рішення від Керхер для мийки вантажівок
Мийна техніка Керхер - найвірніший вибір як для транспортно-експедиційних, автобусних або комунальних підприємств, так і для оснащення мийних центрів. Наскільки б високі не були запити клієнтів, в програмі Kärcher безумовно знайдеться ефективне і ретельно продумане рішення. Покладіться на наш досвід, що нараховує вже більше 80 років!
Гнучкість для транспортних компаній
Автопарк багатьох транспортно-експедиційних підприємств складається з вантажних автомобілів різних типів, до мийки яких пред'являються різні вимоги. В асортименті Керхер знайдеться оптимальне рішення для мийки будь-якого транспортного засобу.
Рентабельність для комунального господарства
Очищення комунальної техніки не повинна вимагати надмірних витрат. Системні рішення від Kärcher, оптимально адаптовані до конкретних завдань, відрізняються не тільки привабливою ціною, але і мінімальними експлуатаційними витратами.
Економія часу для автобусних підприємств
Пасажирські перевезення вимагають дотримання жорсткого графіка, але зовнішній вигляд автобусів повинен залишатися бездоганним. Високопродуктивні мийні установки Kärcher гарантують ефективну очистку транспорту зі значною економією часу.
Універсальність для мийних центрів
Устаткування мийних центрів покликане вирішувати найрізноманітніші завдання очищення транспортних засобів різних типів. Тому для безперебійної роботи потрібно комплексна система, яка задовольняє всім вимогам.
Для будь-яких приміщень і автомобілів всіх типів
Установки Керхер TB з різними варіантами висоти і ширини підходять для розміщення в будь-яких приміщеннях. Можливість контурування бічних щіток дозволяє ефективно очищати навіть сучасні вантажні автомобілі аеродинамічної форми.
Для багаторічної ефективної роботи
Всі системні рішення Керхер відрізняються надійністю, економічністю і низькими витратами на обслуговування. Тим самим гарантується їх багаторічна рентабельна експлуатація.
Для задоволення індивідуальних запитів
Мийні установки Керхер економлять не тільки гроші, але і час. Установка TB допускає програмування, що дозволяє, зокрема, скорочувати тривалість обробки автомобіля при його незначному забрудненні.
Для вирішення спеціальних завдань
Будучи системним оферентом, Kärcher пропонує також ефективні рішення для внутрішньої чистки автоцистерн та інших ємностей. Ви можете вибрати обладнання, що оптимально задовольняє конкретні запити.
Турбота про природу: системи оборотного водопостачання від Керхер
Обладнання Керхер для очищення і повторного використання стічних вод, що утворюються при мийці автомобілів, скорочує витрати і зберігає навколишнє середовище. Установка регенерації, заснована на принципі фізичної фільтрації частинок в гідроциклоні, гарантує повторне використання всього обсягу стічних вод для виконання процесів мийки, в результаті чого значно (до 85%) скорочується витрата чистої води.
[A] Система зі скиданням води в каналізацію з відстійника
[B] Система зі скиданням води в каналізацію з бака для очищеної води
Контур рециркуляції
Проходячи через відстійник [1], стічні води мийної установки потрапляють в насосний відстійник [2]. Насос, що знаходиться в ньому, подає воду до піщано-гравійного фільтру [3], що допускає автоматичну зворотну промивку. Очищена вода надходить в бак [4], з якого вона за допомогою насоса [5] відбирається для виконання різних мийних операцій. Надлишок води може бути скинутий в каналізацію через перелив насосного відстійника [6] - особисто чи через сепаратор (в залежності від законодавчих приписів). Можливо також відведення в каналізацію [7] води з бака для очищеної води (в такому випадку не потрібно з'єднувати відстійник з каналізаційним колектором).
