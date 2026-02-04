Мийки для вантажівок: портальні і однощіткові

[A] Система зі скиданням води в каналізацію з відстійника

[B] Система зі скиданням води в каналізацію з бака для очищеної води

Контур рециркуляції

Проходячи через відстійник [1], стічні води мийної установки потрапляють в насосний відстійник [2]. Насос, що знаходиться в ньому, подає воду до піщано-гравійного фільтру [3], що допускає автоматичну зворотну промивку. Очищена вода надходить в бак [4], з якого вона за допомогою насоса [5] відбирається для виконання різних мийних операцій. Надлишок води може бути скинутий в каналізацію через перелив насосного відстійника [6] - особисто чи через сепаратор (в залежності від законодавчих приписів). Можливо також відведення в каналізацію [7] води з бака для очищеної води (в такому випадку не потрібно з'єднувати відстійник з каналізаційним колектором).