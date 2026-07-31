Мийна установка для вантажних автомобілів TB
Мийна установка для ефективного очищення вантажних автомобілів і автобусів. Модульна конструкція забезпечує гнучку адаптацію до різних умов розміщення.
Мийна установка для вантажних автомобілів вражає максимальною надійністю, універсальними можливостями та оптимальними результатами миття при мінімальних витратах на технічне обслуговування. Вона підходить для найрізноманітніших об'єктів і допускає адаптацію до індивідуальних умов розміщення. Чотири варіанти робочої висоти, яку можна зменшувати з кроком 100 мм (максимум на 300 мм), і можливість зменшення ширини установки на 100 мм з кожного боку дозволяють оптимально сконфігурувати її в залежності від типів очищуваних транспортних засобів і місцевих просторових умов. Завдяки потужним обертовим соплам високого тиску установка забезпечує ретельне миття навіть автомобілів складної геометричної форми. Її міцна конструкція з гарячеоцинкованої сталі гарантує довгий термін служби навіть у складних умовах експлуатації. Ремінні та безпосередні приводи, що не потребують змащування, зменшують витрати на технічне обслуговування. Завдяки цим якостям мийна установка є ідеальним рішенням для транспортно-експедиційних компаній, автобусних та будь-яких інших підприємств, яким потрібно ефективно очищати комерційний транспорт різних видів і розмірів.
Особливості та переваги
Запатентоване кріплення бічної щітки.Щітки можуть вільно переміщатися в усіх напрямках. Виключається деформація валів. Тиск притиску індивідуально адаптується до конкретного автомобіля для досягнення оптимальних результатів миття.
Пульт управління з вбудованим сенсорним екраном.Гнучке налаштування всіх параметрів. Індивідуальна адаптація до будь-якого автопарку.
Гнучка адаптація до будь-якого об'єкта.Чотири варіанти робочої висоти, яка може бути зменшена максимум на 300 мм з кроком 100 мм. Ширина установки може бути зменшена на 100 мм з кожного боку.
Специфікації
Технічні характеристики
|Технічні вимоги до встановлення обладнання (мм)
|2800 x 4800 x 5990
|Робоча висота (мм)
|3600 / 4250 / 4600 / 5050
|Висота установки (мм)
|4539 / 5189 / 5539 / 5989
|Висота установки з бризгозахистом (мм)
|4597 / 5247 / 5597 / 6047
|Ширина установки з бризгозахистом (мм)
|5000
|Ширина установки з обертовими бічними щітками (мм)
|4830
|Потік чистої води на вході (л/хв)
|100
|Тиск чистої води на вході (бар)
|4 / 6
|Енергоспоживання (кВт)
|5,3
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Оновлення програмного забезпечення доступні до
|2031-01-01
Оснащення
- Індивідуальне оснащення щітками
- Гнучкий пульт управління
Області застосування
- Автоматичне миття зовнішньої частини комерційних транспортних засобів