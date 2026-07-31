Мийна установка для вантажних автомобілів вражає максимальною надійністю, універсальними можливостями та оптимальними результатами миття при мінімальних витратах на технічне обслуговування. Вона підходить для найрізноманітніших об'єктів і допускає адаптацію до індивідуальних умов розміщення. Чотири варіанти робочої висоти, яку можна зменшувати з кроком 100 мм (максимум на 300 мм), і можливість зменшення ширини установки на 100 мм з кожного боку дозволяють оптимально сконфігурувати її в залежності від типів очищуваних транспортних засобів і місцевих просторових умов. Завдяки потужним обертовим соплам високого тиску установка забезпечує ретельне миття навіть автомобілів складної геометричної форми. Її міцна конструкція з гарячеоцинкованої сталі гарантує довгий термін служби навіть у складних умовах експлуатації. Ремінні та безпосередні приводи, що не потребують змащування, зменшують витрати на технічне обслуговування. Завдяки цим якостям мийна установка є ідеальним рішенням для транспортно-експедиційних компаній, автобусних та будь-яких інших підприємств, яким потрібно ефективно очищати комерційний транспорт різних видів і розмірів.