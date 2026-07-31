Мийна установка для вантажних автомобілів TB

Мийна установка для ефективного очищення вантажних автомобілів і автобусів. Модульна конструкція забезпечує гнучку адаптацію до різних умов розміщення.

Мийна установка для вантажних автомобілів вражає максимальною надійністю, універсальними можливостями та оптимальними результатами миття при мінімальних витратах на технічне обслуговування. Вона підходить для найрізноманітніших об'єктів і допускає адаптацію до індивідуальних умов розміщення. Чотири варіанти робочої висоти, яку можна зменшувати з кроком 100 мм (максимум на 300 мм), і можливість зменшення ширини установки на 100 мм з кожного боку дозволяють оптимально сконфігурувати її в залежності від типів очищуваних транспортних засобів і місцевих просторових умов. Завдяки потужним обертовим соплам високого тиску установка забезпечує ретельне миття навіть автомобілів складної геометричної форми. Її міцна конструкція з гарячеоцинкованої сталі гарантує довгий термін служби навіть у складних умовах експлуатації. Ремінні та безпосередні приводи, що не потребують змащування, зменшують витрати на технічне обслуговування. Завдяки цим якостям мийна установка є ідеальним рішенням для транспортно-експедиційних компаній, автобусних та будь-яких інших підприємств, яким потрібно ефективно очищати комерційний транспорт різних видів і розмірів.

Особливості та переваги
Мийна установка для вантажних автомобілів TB: Запатентоване кріплення бічної щітки.
Запатентоване кріплення бічної щітки.
Щітки можуть вільно переміщатися в усіх напрямках. Виключається деформація валів. Тиск притиску індивідуально адаптується до конкретного автомобіля для досягнення оптимальних результатів миття.
Мийна установка для вантажних автомобілів TB: Пульт управління з вбудованим сенсорним екраном.
Пульт управління з вбудованим сенсорним екраном.
Гнучке налаштування всіх параметрів. Індивідуальна адаптація до будь-якого автопарку.
Мийна установка для вантажних автомобілів TB: Гнучка адаптація до будь-якого об'єкта.
Гнучка адаптація до будь-якого об'єкта.
Чотири варіанти робочої висоти, яка може бути зменшена максимум на 300 мм з кроком 100 мм. Ширина установки може бути зменшена на 100 мм з кожного боку.
Специфікації

Технічні характеристики

Технічні вимоги до встановлення обладнання (мм) 2800 x 4800 x 5990
Робоча висота (мм) 3600 / 4250 / 4600 / 5050
Висота установки (мм) 4539 / 5189 / 5539 / 5989
Висота установки з бризгозахистом (мм) 4597 / 5247 / 5597 / 6047
Ширина установки з бризгозахистом (мм) 5000
Ширина установки з обертовими бічними щітками (мм) 4830
Потік чистої води на вході (л/хв) 100
Тиск чистої води на вході (бар) 4 / 6
Енергоспоживання (кВт) 5,3
Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Оновлення програмного забезпечення доступні до 2031-01-01

Оснащення

  • Індивідуальне оснащення щітками
  • Гнучкий пульт управління
Мийна установка для вантажних автомобілів TB
Мийна установка для вантажних автомобілів TB
Області застосування
  • Автоматичне миття зовнішньої частини комерційних транспортних засобів
Чистячий засіб