Моечная установка для грузовых автомобилей TB

Моечная установка для эффективной очистки грузовых автомобилей и автобусов. Модульная конструкция обеспечивает гибкую адаптацию к различным условиям размещения.

Моечная установка для грузовых автомобилей впечатляет максимальной надежностью, универсальными возможностями и оптимальными результатами мойки при минимальных затратах на техническое обслуживание. Она подходит для самых разнообразных объектов и допускает адаптацию к индивидуальным условиям размещения. Четыре варианта рабочей высоты, которую можно уменьшать с шагом 100 мм (максимум на 300 мм), и возможность уменьшения ширины установки на 100 мм с каждой стороны позволяют оптимально сконфигурировать ее в зависимости от типов очищаемых транспортных средств и местных пространственных условий. Благодаря мощным вращающимся соплам высокого давления установка обеспечивает тщательную мойку даже автомобилей сложной геометрической формы. Ее прочная конструкция из горячеоцинкованной стали гарантирует долгий срок службы даже в сложных условиях эксплуатации. Ременные и непосредственные приводы, не нуждающиеся в смазывании, уменьшают затраты на техническое обслуживание. Благодаря этим качествам моечная установка является идеальным решением для транспортно-экспедиционных компаний, автобусных и любых других предприятий, которым требуется эффективно очищать коммерческий транспорт разных видов и размеров.

Особенности и преимущества
Моечная установка для грузовых автомобилей TB: Запатентованное крепление боковой щетки
Запатентованное крепление боковой щетки
Щетки могут свободно перемещаться во всех направлениях. Исключается деформация валов. Давление прижима индивидуально адаптируется к конкретному автомобилю для достижения оптимальных результатов мойки.
Моечная установка для грузовых автомобилей TB: Пульт управления со встроенным сенсорным экраном
Пульт управления со встроенным сенсорным экраном
Гибкая настройка всех параметров. Индивидуальная адаптация к любому автопарку.
Моечная установка для грузовых автомобилей TB: Гибкая адаптация к любому объекту
Гибкая адаптация к любому объекту
Четыре варианта рабочей высоты, которая может быть уменьшена максимум на 300 мм с шагом 100 мм. Ширина установки может быть уменьшена на 100 мм с каждой стороны.
Спецификации

Технические характеристики

Технические требования к установке оборудования (мм) 2800 x 4800 x 5990
Рабочая высота (мм) 3600 / 4250 / 4600 / 5050
Высота установки (мм) 4539 / 5189 / 5539 / 5989
Высота установки с брызгозащитой (мм) 4597 / 5247 / 5597 / 6047
Ширина установки с брызгозащитой (мм) 5000
Ширина установки с вращающимися боковыми щетками (мм) 4830
Поток чистой воды на входе (л/мин) 100
Давление чистой воды на входе (бар) 4 / 6
Потребляемая мощность (кВт) 5,3
Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Обновления программного обеспечения доступны до 2031-01-01

Оснащение

  • Индивидуальное оснащение щетками
  • Гибкий пульт управления
Моечная установка для грузовых автомобилей TB
Моечная установка для грузовых автомобилей TB
Области применения
  • Автоматическая мойка наружной части коммерческих транспортных средств
Чистящее средство