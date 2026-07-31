Моечная установка для грузовых автомобилей впечатляет максимальной надежностью, универсальными возможностями и оптимальными результатами мойки при минимальных затратах на техническое обслуживание. Она подходит для самых разнообразных объектов и допускает адаптацию к индивидуальным условиям размещения. Четыре варианта рабочей высоты, которую можно уменьшать с шагом 100 мм (максимум на 300 мм), и возможность уменьшения ширины установки на 100 мм с каждой стороны позволяют оптимально сконфигурировать ее в зависимости от типов очищаемых транспортных средств и местных пространственных условий. Благодаря мощным вращающимся соплам высокого давления установка обеспечивает тщательную мойку даже автомобилей сложной геометрической формы. Ее прочная конструкция из горячеоцинкованной стали гарантирует долгий срок службы даже в сложных условиях эксплуатации. Ременные и непосредственные приводы, не нуждающиеся в смазывании, уменьшают затраты на техническое обслуживание. Благодаря этим качествам моечная установка является идеальным решением для транспортно-экспедиционных компаний, автобусных и любых других предприятий, которым требуется эффективно очищать коммерческий транспорт разных видов и размеров.