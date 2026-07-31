Моечная установка для грузовых автомобилей TB
Моечная установка для эффективной очистки грузовых автомобилей и автобусов. Модульная конструкция обеспечивает гибкую адаптацию к различным условиям размещения.
Моечная установка для грузовых автомобилей впечатляет максимальной надежностью, универсальными возможностями и оптимальными результатами мойки при минимальных затратах на техническое обслуживание. Она подходит для самых разнообразных объектов и допускает адаптацию к индивидуальным условиям размещения. Четыре варианта рабочей высоты, которую можно уменьшать с шагом 100 мм (максимум на 300 мм), и возможность уменьшения ширины установки на 100 мм с каждой стороны позволяют оптимально сконфигурировать ее в зависимости от типов очищаемых транспортных средств и местных пространственных условий. Благодаря мощным вращающимся соплам высокого давления установка обеспечивает тщательную мойку даже автомобилей сложной геометрической формы. Ее прочная конструкция из горячеоцинкованной стали гарантирует долгий срок службы даже в сложных условиях эксплуатации. Ременные и непосредственные приводы, не нуждающиеся в смазывании, уменьшают затраты на техническое обслуживание. Благодаря этим качествам моечная установка является идеальным решением для транспортно-экспедиционных компаний, автобусных и любых других предприятий, которым требуется эффективно очищать коммерческий транспорт разных видов и размеров.
Особенности и преимущества
Запатентованное крепление боковой щеткиЩетки могут свободно перемещаться во всех направлениях. Исключается деформация валов. Давление прижима индивидуально адаптируется к конкретному автомобилю для достижения оптимальных результатов мойки.
Пульт управления со встроенным сенсорным экраномГибкая настройка всех параметров. Индивидуальная адаптация к любому автопарку.
Гибкая адаптация к любому объектуЧетыре варианта рабочей высоты, которая может быть уменьшена максимум на 300 мм с шагом 100 мм. Ширина установки может быть уменьшена на 100 мм с каждой стороны.
Спецификации
Технические характеристики
|Технические требования к установке оборудования (мм)
|2800 x 4800 x 5990
|Рабочая высота (мм)
|3600 / 4250 / 4600 / 5050
|Высота установки (мм)
|4539 / 5189 / 5539 / 5989
|Высота установки с брызгозащитой (мм)
|4597 / 5247 / 5597 / 6047
|Ширина установки с брызгозащитой (мм)
|5000
|Ширина установки с вращающимися боковыми щетками (мм)
|4830
|Поток чистой воды на входе (л/мин)
|100
|Давление чистой воды на входе (бар)
|4 / 6
|Потребляемая мощность (кВт)
|5,3
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Обновления программного обеспечения доступны до
|2031-01-01
Оснащение
- Индивидуальное оснащение щетками
- Гибкий пульт управления
Области применения
- Автоматическая мойка наружной части коммерческих транспортных средств