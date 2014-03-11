Подметальные машины и подметально-всасывающие машины
Чистота перед собственным порогом и на улице
Инновационные и высокоэффективные подметальные машины Kärcher обеспечивают превосходные результаты уборки. Компания Kärcher предлагает широкий выбор подметальных машин и подметально-всасывающих машин с возможностью ручного управления или сиденьем для водителя, а также особенно мощные и надежные промышленные подметально-всасывающие машины, которые обеспечивают эффективный сбор любого мусора – в любое время и в любом месте. Уборочная техника Kärcher поможет вам быстро и эффективно решить любую задачу по сбору мусора.
Ручные подметальные машины
Для очистки дворов, дорожек, полов в цехах и мастерских. Для дворников, торговцев, клининговых компаний и промышленных предприятий: эргономичные подметальные и подметально-всасывающие машины с ручным управлением тщательно выметают мусор даже из углов и не поднимают пыли. Приобретение машин с тяговым приводом оправдывается при размерах очищаемых площадей от 300 м².
Подметальные машины с сиденьем для водителя
Для тщательной и экономичной уборки площадей средних и больших размеров: подметально-всасывающие машины Керхер с сиденьем водителя предлагаются в разных вариантах оснащения, удовлетворяющих самым разнообразным запросам. При их разработке используются самые современные технологии и обращается особое внимание на простоту управления и технического обслуживания.
Промышленные подметальные машины
Независимо от области применния: логистика, металлообработка, строительство или проивзосдтво цемента: промышленные подметально-всасывающие машины Керхер надежны и эффективны. Они предназначены для промышленного использования на больших площадях для уборки значительных объемов грязи. Передовая система фильтров обеспечивает защиту от пыли даже в самых тяжелых условяих. Для рентабельной и эффективной уборки площадей среднего и большого размера: Kärcher предлагает разные варианты подметально-всасывающих машин с сиденьем для водителя, удовлетворяющие любым запросам.
Одна машина, много возможностей
Высокая эффективность и гибкость в применении: вся программа подметальных и подметально-всасывающих машин Kärcher впечатляет широкими функциональными возможностями, предельной простотой в управлении и превосходными результатами уборки.
Что такое подметально-всасывающая машина?
Решение для подметания с максимальной производительностью: подметально-всасывающая машина, очищающая поверхности в помещениях и на открытом воздухе от загрязнений любых видов.
От обычной подметальной машины она отличается тем, что пыль, поднимаемая в процессе уборки вращающейся цилиндрической щеткой, засасывается всасывающей турбиной и задерживается системой фильтрации.
Как работает подметально-всасывающая машина?
В различных моделях машин используются разные принципы подметания.
Принцип заметания
Цилиндрическая щетка, вращающаяся в направлении, противоположном направлению движения, заметает мусор в расположенный перед ней бункер. По такому принципу работают предлагаемые Kärcher подметальные машины с ручным управлением и промышленные подметально-всасывающие машины.
Премущества:
- малый подъем пыли благодаря низкой частоте вращения щетки и небольшому расстоянию от нее до бункера
- малый износ щетки
- эффективный сбор как крупного и тяжелого мусора, так и мелкой пыли.
Принцип перебрасывания мусора
Мусор захватывается цилиндрической щеткой, вращающейся в направлении, противоположном направлению движения, и перебрасывается в расположенный позади нее бункер. По такому принципу работают предлагаемые Kärcher подметально-всасывающие машины с ручным управлением и с сиденьем для оператора.
Преимущества:
- высокая степень заполнения бункера (до 100 %)
- оптимальный сбор тяжелого и легкого мусора
- эффективный сбор крупного мусора благодаря открываемой заслонке
- хороший обзор для оператора благодаря расположению сиденья в передней части машины.
Какая подметальная машина подойдет именно вам?
Широкий ассортимент подметальной техники Kärcher – от ручных подметальных машин до подметально-всасывающих машин промышленного назначения – включает модели самых разнообразных типов и размеров, обладающие универсальными возможностями и гибко адаптируемые к конкретным потребностям клиентов.
При этом разнообразие используемых силовых агрегатов (электропривод или двигатель внутреннего сгорания – бензиновый, дизельный или работающий на сжиженном газе) позволяет выбрать машину для любых областей и условий применения.
Промышленные подметально-всасывающие машины
Площадь уборки: от 4.000 до 100.000 м²
Области применения на открытом воздухе:
- наружные территории, открытые склады, погрузочные площадки
Области применения в помещениях:
- производственные цеха (в т. ч. на предприятиях тяжелой
промышленности), складские помещения
Подметальные машины с сиденьем для водителя
Площадь уборки: от 1.200 до 20.000 м²
Области применения на открытом воздухе:
- наружные территории, автостоянки, дворы, спортивные
- площадки с тартановым или искусственным травяным покрытием
Области применения в помещениях:
- производственные цеха, складские помещения, паркинги, выставочные павильоны
Подметальные машины с тяговым приводом
Площадь уборки: от 400 до 8.000 м²
Области применения на открытом воздухе:
- автостоянки, АЗС, дворы
Области применения в помещениях:
- животноводческие помещения, склады
- коридоры и помещения с ковровыми покрытиями большой площади
Подметальные машины с ручным управлением
Площадь уборки: от 200 до 4.000 м²
Области применения на открытом воздухе:
- входные зоны, тротуары, дворы
Области применения в помещениях:
- мастерские, строительные площадки, торговые помещения
Где применяются подметально-всасывающие машины?
Подметально-всасывающие машины используются, главным образом, для уборки больших площадей внутри зданий и на открытом воздухе. В отличие от уборки метлой они позволяют быстро, эффективно и без больших усилий удалять как обычные пыль и грязь, так и крупный мусор и стойкие загрязнения.
Подметальные машины для улицы широко применяются коммунальными службами для очистки общественных территорий. Эти машины позволяют быстро привести в порядок окружающую территорию и очистить различные типы покрытий, такие как асфальт, брусчатка, деревянные поверхности и плитка.
Примеры объектов, на которых используются подметальные / подметально-всасывающие машины:
- складские и логистические предприятия
- производственные цеха
- автостоянки и погрузочные площадки
- предприятия пищевой промышленности
- спортивно-развлекательные комплексы
- предприятия металлургической и металлообрабатывающей промышленности
- предприятия электронной промышленности
- предприятия химической и фармацевтической промышленности
- транспортные предприятия
- выставочные центры
Для уборки каких полов пригодна подметальная техника?
Подметальная техника является важным инструментом для поддержания чистоты различных поверхностей, и ее выбор зависит от типа пола и характера загрязнений.
Стандартные цилиндрические щетки широко применяются для очистки многих объектов благодаря своей универсальности и долговечности. Однако, в некоторых ситуациях, они могут не обеспечить оптимальный результат.
Например, для более эффективной очистки от сильных загрязнений или на более сложных поверхностях, таких как неровные асфальтные или бетонные дороги, могут потребоваться специализированные подметальные машины с более мощными щетками или дополнительными функциями всасывания. Такие машины обеспечивают более глубокую и полноценную очистку, удаляя даже самые тяжелые загрязнения.
Кроме того, для специфических поверхностей, например, для очистки чувствительных спортивных покрытий или деревянных площадок, могут потребоваться специальные щетки или настройки подметальной техники, чтобы предотвратить повреждения материала.
Таким образом, разнообразие очищаемых поверхностей и характер загрязнений требуют гибкого подхода к выбору подметальной техники, и компания Kärcher предлагает широкий спектр решений для эффективной уборки в различных условиях.
Обзор цилиндрических щеток:
Стандартная цилиндрическая щетка
- С щетиной средней жесткости.
- Область применения: удаление пыли, листвы и обычной дорожной грязи с асфальта, брусчатки или бесшовных напольных покрытий.
Жесткая цилиндрическая щетка
- Со значительно более жесткой щетиной, возможно также с добавкой стальной проволоки.
- Область применения: удаление мусора (в т. ч. налипшего и тяжелого) с шероховатых поверхностей.
Мягкая цилиндрическая щетка
- С мягкой щетиной.
- Область применения: удаление мусора и мелкой пыли с гладких полов в помещениях.
Антистатическая цилиндрическая щетка
- С мягкой щетиной.
- Область применения: эффективная очистка ковровых напольных покрытий (например, в выставочных павильонах, спортивных комплексах или гостиницах).
- Для очистки ковровых покрытий и искусственных газонов рекомендуются следующие модели машин: KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv.
Какая производительность подметально-всасывающей машины?
Производительность уборки по площади (м²/ч) зависит от типа машины и ее оснащения. В приведенной ниже таблице представлен обзор значений производительности подметально-всасывающих машин различных типов. Для сравнения: при уборке обычной метлой в течение часа очищается площадь не более 120 – 160 м².
Подметально-всасывающая машина
Промышленные подметально-всасывающие машины
Очищаемая площадь (за 1 ч)
7 200 – 28 000 м²
Подметально-всасывающая машина
Подметально-всасывающие машины с сиденьем для оператора
Очищаемая площадь (за 1 ч)
5 100 – 13 600 м²
Подметально-всасывающая машина
Подметально-всасывающие машины с тяговым приводом
Очищаемая площадь (за 1 ч)
3 375 – 4 725 м²
Подметально-всасывающая машина
Подметальные / подметально-всасывающие машины с ручным управлением
Очищаемая площадь (за 1 ч)
2 800 – 3 680 м²
Где купить подметальную машину?
Магазины: Получить консультацию и купить подметальную машину возможно в любом специализированном магазине Kärcher.
