Ручные подметальные машины
Профессиональный подход к подметанию. Откажитесь от метлы и совка: при помощи подметальной машины Керхер можно очищать тротуары и дороги, въезды и дворы в пять раз быстрее. При этом мусор сразу собирается в бункер машины. Быстро, легко, удобно – и исключительно чисто!
Преимущества подметальных машин
Простота в управлении: удобное подметание без лишних усилий.
Удобное складывание машины: чтобы сложить рукоятку и установить машину в вертикальном положении, достаточно лишь нажать ногой на специально предусмотренный выступ.
Удобство работы и хранения: рукоятка подметальной машины подгоняется под рост пользователя и полностью складывается для хранения.
Высокая скорость уборки: благодаря большой рабочей ширине, высокоэффективной цилиндрической щетке и боковым щеткам подметальные машины обладают очень высокой производительностью (до 3000 м²/ч).
Безукоризненная чистота: длинная щетина боковых щеток наших подметальных машин обеспечивает подметание вплотную к бордюрам или стенам.
Удобная утилизация мусора: бункеры подметальных машин Kärcher очень легко снимаются и опустошаются без контакта с собранным мусором.
Высокая устойчивость: конструкция бункера позволяет легко снимать его и устанавливать в вертикальном положении.
Практично и компактно: для перевода любой подметальной машины Kärcher в позицию хранения требуется лишь несколько секунд.
Видео по применению
S 6 Twin
S 6
S 4 Twin
S 4
Боковые щетки для мокрого мусора
Боковые щетки со смешанной щетиной (стандартной и обладающей втрое большей жесткостью) прекрасно подходят для отделения от поверхности и заметания влажного мусора. Их применение рекомендуется, например, для уборки прилипшей после дождя листвы. Пары таких щеток предлагаются как для подметальных машин S 4 и S 4 Twin, так и для машин S 6 и S 6 Twin (щетки увеличенного размера).