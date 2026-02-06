роботи для миття вікон

Вгору, вниз, ліворуч і праворуч — роботи для миття вікон Kärcher беруть усе на себе. Вони автоматично очищають скло до самих країв, навіть у важкодоступних місцях, забезпечуючи бездоганну чистоту та ще більше WOW-ефекту щоразу. Модель RCW 2 працює надзвичайно швидко завдяки двом обертовим дискам і забезпечує бездоганну чистоту за допомогою тонких ультразвукових розпилювальних форсунок. RCW 4 додатково оснащений сенсорною технологією, що дає змогу розпізнавати навіть безрамні скляні поверхні. Автономне миття вікон забезпечує велика серветка для очищення, яка постійно зволожується шістьма розпилювальними форсунками, гарантуючи рівномірне та ефективне очищення.