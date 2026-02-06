Вертикальні миючі пилососи
Революція в прибиранні вашого дому починається з ручних миючих пилососів нового покоління Xtra!Clean 3 в 1. Ці розумні пристрої поєднують у собі функції пилососа, вологого прибирання та сушіння, забезпечуючи бездоганну чистоту на будь-яких типах підлогових покриттів — навіть на килимах. Сучасні технології роблять прибирання простішим, швидшим і значно ефективнішим: ви заощаджуєте час, сили та отримуєте сяючий результат. Забудьте про тривале й виснажливе прибирання — відкрийте для себе чистоту, що надихає.
Переваги
3-в-1 Xtra!Clean: максимальна чистота з мінімальними зусиллями
Ці ручні миючі пилососи заощаджують ваш час і зусилля завдяки функції 3-в-1 Xtra!Clean. Миття, всмоктування та сушіння — інноваційна технологія 3-в-1 забезпечує глибоке очищення всіх типів підлог, навіть килимів. В’їдливі забруднення й великі об’єми рідини зникають за лічені секунди, а прибирання займає вдвічі менше часу. Залишається більше часу на те, що справді важливо.
Hygienic!Spin: гігієнічна чистота — підтверджено лабораторно
Підтримуйте гігієну вдома з технологією Hygienic!Spin — інноваційним рішенням у ручних миючих пилососах Kärcher. Підтверджено: до 99% бактерій** усуваються завдяки потужним роликам, що обертаються зі швидкістю до 500 об/хв, та системі з двома баками, яка подає лише чисту воду, а брудна збираєьться в окремий бак. Жодних слідів бруду — лише сяюча підлога без розводів.
**За результатами тестів незалежної лабораторії.
Dynamic!Control — розумний сенсор забруднення
Ручний миючий пилосос FCV 4 думає за вас: вбудований сенсор автоматично визначає рівень забруднення й самостійно регулює потужність всмоктування та подачу води. Ідеальна чистота — без жодних додаткових налаштувань.
Завдяки великому дисплею Vision!Clean діагоналлю 3,2 дюйма ви завжди бачите ключову інформацію: залишок часу роботи, вибраний режим прибирання та статус системи — усе під контролем, одним поглядом.
Підходить для всіх типів підлог — навіть для килимів
Від делікатного паркету до плитки й килимів — ручні миючі пилососи Kärcher впораються з будь-яким покриттям. Вони легко прибирають навіть великі об’єми рідини. Пролиту каву чи в’їдливі плями — усе зникне без сліду, а підлога буде бездоганно чистою.
Advanced!Power – максимальна продуктивність очищення
У режимі Advanced!Power ручні миючі пилососи Kärcher забезпечують до 100% більше потужності всмоктування та на 20% більше подачі води, ніж у режимах Auto або Standard. Навіть засохлі забруднення видаляються без зусиль. Завдяки потужній технології підлога висихає майже миттєво — і готова до використання одразу після прибирання.
Smart Stair!Assist — розумний режим для прибирання сходів
Режим Smart Stair!Assist робить прибирання сходів і важкодоступних місць надзвичайно простим. Завдяки оптимізованим налаштуванням і автоматичному запуску/зупинці, ручний миючий пилосос FCV 4 ефективно працює в будь-якому положенні — навіть під кутом 90°. Максимальна гнучкість і чистота саме там, де це потрібно найбільше.
System!Clean - автоматична система самоочищення
Ефективна функція самоочищення з частотою обертання роликів до 550 об/хв забезпечує швидке та зручне очищення без контакту з брудом. А компактна станція для зберігання приладу та аксесуарів не лише економить місце, а й дозволяє зручно заряджати акумулятор.
Pure!Roll — гігієнічно й екологічно
Ролик FCV 4 Pure!Roll придатний до машинного прання при 60 °C, що забезпечує довготривалу чистоту й гігієнічну свіжість. Практичний і відповідальний вибір для тих, хто цінує чистоту та дбає про довкілля.
Система фільтрації Duo!Pure — чисте повітря та стабільна продуктивність
Багатоступенева система фільтрації ручного вертикального миючого пилососа Kärcher надійно захищає мотор від вологи. Високоефективний плаский складчастий фільтр затримує навіть найдрібніші частинки пилу з повітря. Така система забезпечує оптимальну фільтрацію повітря та сприяє здоровому мікроклімату в приміщенні — особливо в режимі сухого прибирання.
Двигун BLDC — потужний, тихий і довговічний
Завдяки сучасній безщітковій технології, ручний миючий пилосос FCV 4 має тривалий термін служби, вищу енергоефективність і працює приємно тихо — ідеально для щоденного використання.
Ефективний акумулятор Comfort!Cell Li-Ion — довша робота, стабільна продуктивність
Вертикальні миючі пилососи Kärcher оснащені літій-іонним акумулятором із часом роботи до 45 хвилин — цього достатньо навіть для великих площ. Для продовження терміну служби та зменшення електронних відходів акумулятор легко замінюється під час обслуговування.