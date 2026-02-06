Вертикальні миючі пилососи

Революція в прибиранні вашого дому починається з ручних миючих пилососів нового покоління Xtra!Clean 3 в 1. Ці розумні пристрої поєднують у собі функції пилососа, вологого прибирання та сушіння, забезпечуючи бездоганну чистоту на будь-яких типах підлогових покриттів — навіть на килимах. Сучасні технології роблять прибирання простішим, швидшим і значно ефективнішим: ви заощаджуєте час, сили та отримуєте сяючий результат. Забудьте про тривале й виснажливе прибирання — відкрийте для себе чистоту, що надихає.

0 продукт(и/ів)
Kärcher

Переваги

Effortless vacuuming, mopping and drying

3-в-1 Xtra!Clean: максимальна чистота з мінімальними зусиллями

Ці ручні миючі пилососи заощаджують ваш час і зусилля завдяки функції 3-в-1 Xtra!Clean. Миття, всмоктування та сушіння — інноваційна технологія 3-в-1 забезпечує глибоке очищення всіх типів підлог, навіть килимів. В’їдливі забруднення й великі об’єми рідини зникають за лічені секунди, а прибирання займає вдвічі менше часу. Залишається більше часу на те, що справді важливо.

FCV 4 Hygienic Spin

Hygienic!Spin: гігієнічна чистота — підтверджено лабораторно

Підтримуйте гігієну вдома з технологією Hygienic!Spin — інноваційним рішенням у ручних миючих пилососах Kärcher. Підтверджено: до 99% бактерій** усуваються завдяки потужним роликам, що обертаються зі швидкістю до 500 об/хв, та системі з двома баками, яка подає лише чисту воду, а брудна збираєьться в окремий бак. Жодних слідів бруду — лише сяюча підлога без розводів.

**За результатами тестів незалежної лабораторії.

Kärcher vacuum mop with smart dirt sensor

Dynamic!Control — розумний сенсор забруднення

Ручний миючий пилосос FCV 4 думає за вас: вбудований сенсор автоматично визначає рівень забруднення й самостійно регулює потужність всмоктування та подачу води. Ідеальна чистота — без жодних додаткових налаштувань.

Завдяки великому дисплею Vision!Clean діагоналлю 3,2 дюйма ви завжди бачите ключову інформацію: залишок часу роботи, вибраний режим прибирання та статус системи — усе під контролем, одним поглядом.

Підходить для всіх типів підлог — навіть для килимів

Підходить для всіх типів підлог — навіть для килимів

Від делікатного паркету до плитки й килимів — ручні миючі пилососи Kärcher впораються з будь-яким покриттям. Вони легко прибирають навіть великі об’єми рідини. Пролиту каву чи в’їдливі плями — усе зникне без сліду, а підлога буде бездоганно чистою.

FCV 4: Advanced!Power – максимальна продуктивність очищення

Advanced!Power – максимальна продуктивність очищення

У режимі Advanced!Power ручні миючі пилососи Kärcher забезпечують до 100% більше потужності всмоктування та на 20% більше подачі води, ніж у режимах Auto або Standard. Навіть засохлі забруднення видаляються без зусиль. Завдяки потужній технології підлога висихає майже миттєво — і готова до використання одразу після прибирання.

Smart Stair!Assist — розумний режим для прибирання сходів

Smart Stair!Assist — розумний режим для прибирання сходів

Режим Smart Stair!Assist робить прибирання сходів і важкодоступних місць надзвичайно простим. Завдяки оптимізованим налаштуванням і автоматичному запуску/зупинці, ручний миючий пилосос FCV 4 ефективно працює в будь-якому положенні — навіть під кутом 90°. Максимальна гнучкість і чистота саме там, де це потрібно найбільше.

Kärcher vacuum mop with self-cleaning function in the charging station

System!Clean - автоматична система самоочищення

Ефективна функція самоочищення з частотою обертання роликів до 550 об/хв забезпечує швидке та зручне очищення без контакту з брудом. А компактна станція для зберігання приладу та аксесуарів не лише економить місце, а й дозволяє зручно заряджати акумулятор.

Pure!Roll — гігієнічно й екологічно

Pure!Roll — гігієнічно й екологічно

Ролик FCV 4 Pure!Roll придатний до машинного прання при 60 °C, що забезпечує довготривалу чистоту й гігієнічну свіжість. Практичний і відповідальний вибір для тих, хто цінує чистоту та дбає про довкілля.

Operation of the filter system for clean air

Система фільтрації Duo!Pure — чисте повітря та стабільна продуктивність

Багатоступенева система фільтрації ручного вертикального миючого пилососа Kärcher надійно захищає мотор від вологи. Високоефективний плаский складчастий фільтр затримує навіть найдрібніші частинки пилу з повітря. Така система забезпечує оптимальну фільтрацію повітря та сприяє здоровому мікроклімату в приміщенні — особливо в режимі сухого прибирання.

Двигун BLDC — потужний, тихий і довговічний

Двигун BLDC — потужний, тихий і довговічний

Завдяки сучасній безщітковій технології, ручний миючий пилосос FCV 4 має тривалий термін служби, вищу енергоефективність і працює приємно тихо — ідеально для щоденного використання.

Ефективний акумулятор Comfort!Cell Li-Ion

Ефективний акумулятор Comfort!Cell Li-Ion — довша робота, стабільна продуктивність

Вертикальні миючі пилососи Kärcher оснащені літій-іонним акумулятором із часом роботи до 45 хвилин — цього достатньо навіть для великих площ. Для продовження терміну служби та зменшення електронних відходів акумулятор легко замінюється під час обслуговування.

Поширені запитання

І електрошвабри FC, і ручні миючі пилососи FCV належать до категорії приладів для очищення підлоги та забезпечують відмінну ефективність миття, проте розроблені з різним акцентом.

Електрошвабра FC — надзвичайно маневрена, легка та тиха завдяки запатентованій технології роликових щіток, що робить її ідеальним рішенням для догляду за твердими підлогами.

Ручні миючі пилососи FCV легко справляються навіть із значними забрудненнями, наприклад великою кількістю грубого сміття, завдяки потужному всмоктуванню та технології 3-в-1 Xtra!Clean (всмоктування, миття, сушіння). У режимі сухого прибирання FCV також можна використовувати для очищення килимів і килимових доріжок.

Завдяки технології Hygienic!Spin та глибокому очищенню, ручні миючі пилососи Kärcher видаляють до 99% поширених побутових бактерій із твердих поверхонь, забезпечуючи гігієнічну чистоту оселі — що підтверджено незалежними лабораторними тестами.

Продумана система з двома баками гарантує постійне подавання чистої води та окремий збір брудної, а ролики, що обертаються зі швидкістю до 500 об/хв, забезпечують ідеальний результат очищення (на 20% чистіше, ніж зі звичайною шваброю).

Крім того, ролик моделі FCV 4 можна прати в пральній машині при температурі 60 °C, що робить пристрій не лише гігієнічним, а й екологічно стійким рішенням.

Ручні миючі пилососи — це прилади для очищення підлоги, спеціально розроблені для вологого прибирання. Функція всмоктування прибирає сміття як із підлоги, так і з самого ролика, видаляючи навіть велику кількість грубого бруду та волосся, яке потім потрапляє у бак для брудної води — тож попередньо пилососити не потрібно.

Апарати також оснащені режимом сухого прибирання (Dry mode) без подачі води та дворівневою системою фільтрації з плоским складчастим фільтром, що робить їх зручними для очищення килимів.

Втім, ручні миючі пилососи не призначені для повноцінної заміни звичайного пилососа й не підходять для очищення м’яких меблів або килимів із високим ворсом.

Система фільтрації Duo!Pure надійно захищає двигун від вологи та забезпечує відмінну якість фільтрації завдяки поєднанню високоефективного плоского складчастого фільтра та губчастого фільтра. Ідеально підходить для використання у режимі сухого прибирання на килимах і килимових доріжках.

Усі наші вертикальні миючі пилососи оснащені зручною функцією самоочищення System!Clean. Рекомендується виконувати самоочищення після кожного використання, щоб запобігти розмноженню бактерій та появі неприємних запахів. Крім того, регулярне промивання допомагає захистити клапани та елементи, через які проходить бруд, що подовжує строк служби пристрою.

Розумний сенсор забруднення Dynamic!Control у моделі FCV 4 активується в автоматичному режимі (Auto mode). Він автоматично регулює потужність всмоктування та подачу води залежно від ступеня забруднення, забезпечуючи максимальний час роботи від акумулятора.

Режим Stair!Assist у моделі FCV 4 спрощує прибирання сходів і вузьких ділянок у будь-якому положенні — навіть коли рукоятка нахилена під кутом 90°.

Акумулятор у ручному миючому пилососі можна легко замінити самостійно за допомогою звичайних інструментів. Це подовжує строк служби пристрою та зменшує кількість електронних відходів. Змінні акумулятори Comfort!Cell доступні як оригінальні запасні частини.

Після вимкнення вертикальні миючі пилососи ще продовжують працювати кілька секунд, щоб повністю всмоктати залишки бруду та перенести їх у контейнер для відходів. Це запобігає тому, щоб бруд залишався на підлозі під час підняття пристрою.

Ручні миючі пилососи Kärcher підходять для очищення всіх типів підлогових покриттів — дерев’яних, кам’яних, кахельних, пластикових і навіть килимових.

Ролики не пошкоджують поверхні та не залишають подряпин. Під час прибирання не залишайте пристрій нерухомим на одному місці — його слід постійно переміщати.

Для найкращих результатів очищення рекомендується використовувати оригінальні мийні засоби Kärcher:

  • RM 536 (арт. 6.295-944.0) — універсальний засіб для всіх твердих підлог. Також доступна екологічна та органічна формула (арт. 6.296-286.0), без мікропластику, силіконів і барвників — ідеальний вибір для сімей із дітьми та домашніми тваринами.
  • RM 534 (арт. 6.295-941.0) — для очищення герметизованих дерев’яних підлог, зокрема паркету та ламінату.
  • RM 535 (арт. 6.295-942.0) — для вощених дерев’яних підлог.
  • RM 537 (арт. 6.295-943.0) — для каменю та кам’яних покриттів.

З ручними миючими пилососами можна використовувати такі мийні засоби:

  • RM 536 — універсальний засіб для очищення всіх типів підлогових покриттів (арт. 6.295-944.0)
  • RM 537 — засіб для очищення каменю та кам’яних поверхонь (арт. 6.295-943.0)
  • RM 534 — засіб для догляду за герметизованими дерев’яними підлогами, такими як паркет і ламінат (арт. 6.295-941.0)
  • RM 535 — засіб для очищення олієних або вощених дерев’яних підлог (арт. 6.295-942.0)
  • RM 538N — натуральний, органічний засіб для підлог (арт. 6.296-286.0)

Використовуйте лише оригінальні мийні засоби Kärcher та дотримуйтесь рекомендованого дозування для досягнення найкращих результатів очищення.

Застосування засобів інших виробників може пошкодити пристрій і позбавити гарантії.

Крім того, використання нерекомендованих мийних засобів або занадто великої кількості навіть оригінального засобу може призвести до надмірного утворення піни, через що пристрій може автоматично вимкнутися ще до того, як бак для брудної води досягне максимального рівня заповнення.

Видаляти накип із ручного миючого пилососа не потрібно, оскільки накип утворюється лише за температури вище 70 °C. Крім того, кислота, що міститься у засобах для видалення накипу, може пошкодити компоненти пристрою.

Самоочищення слід виконувати лише з використанням чистої води — без мийних засобів. Додавання мийних засобів може спричинити надмірне утворення піни та переливання води зі станції.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.