Вертикальні миючі пилососи

І електрошвабри FC, і ручні миючі пилососи FCV належать до категорії приладів для очищення підлоги та забезпечують відмінну ефективність миття, проте розроблені з різним акцентом.

Електрошвабра FC — надзвичайно маневрена, легка та тиха завдяки запатентованій технології роликових щіток, що робить її ідеальним рішенням для догляду за твердими підлогами.

Ручні миючі пилососи FCV легко справляються навіть із значними забрудненнями, наприклад великою кількістю грубого сміття, завдяки потужному всмоктуванню та технології 3-в-1 Xtra!Clean (всмоктування, миття, сушіння). У режимі сухого прибирання FCV також можна використовувати для очищення килимів і килимових доріжок.