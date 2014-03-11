Home & Garden

Широкий асортимент продукції Kärcher Home & Garden дозволяє ефективно вирішувати практично будь-які завдання чистки. Найбільш поширеними є мінімийки Kärcher, але компанія пропонує і безліч інших видів техніки для прибирання в будинку і на прибудинковій території - наприклад, пароочисники, господарські пилососи, віконні пилососи.

> АКЦІЇ побутової техніки

Де купити Керхер?

Kärcher Мінімийки

Мінімийки

Kärcher Портативна мийка

Портативна мийка

Kärcher Апарат для чищення терас

Апарат для чищення терас

Kärcher Насоси

Насоси

Kärcher Обладнання та інструмент для поливу

Обладнання та інструмент для поливу

Kärcher Пилососи

Пилососи

Kärcher Господарські пилососи

Господарські пилососи

Kärcher Миючі пилососи

Миючі пилососи

Kärcher Пилососи для збору золи

Пилососи для збору золи

Kärcher Робот-пилосос

Робот-пилосос

Kärcher Електрошвабра

Електрошвабра

Kärcher Ручні миючі пилососи

Ручні миючі пилососи

Kärcher Віконні пилососи

Віконні пилососи

Kärcher роботи для миття вікон

роботи для миття вікон

Kärcher Електровіники

Електровіники

Kärcher Пароочищувачі

Пароочищувачі

Kärcher Парові прасувальні системи

Парові прасувальні системи

Kärcher Паропилосос

Паропилосос

Kärcher Ручні підмітальні машини

Ручні підмітальні машини

Kärcher Очищення повітря

Очищення повітря

Kärcher Система фільтрації води

Система фільтрації води

Kärcher Садовий інструмент

Садовий інструмент

Kärcher Електроскребок для льоду

Електроскребок для льоду

Kärcher Сувенірна продукція

Сувенірна продукція

Аксесуари для побутової техніки Керхер
Чистячі засоби Керхер для дому
aktcii-karcher-ukraine

Акції побутової техніки

Скористайтеся вигідними пропозиціями від Керхер

Händlersuche

Пошук магазину

Тут Ви можете швидко знайти найближчий магазин з продажу побутової техніки Керхер.

Сервісне обслуговування побутової техніки

Сервісне обслуговування

Сервіс Керхер - це гарантійне і післягарантійне обслуговування побутової техніки Керхер.

warranty_pic_ukr

Продовження гарантії

При реєстрації апарату, що має гарантійний термін 12 місяців, Ви отримуєте сертифікат, що дає право на додатковий термін гарантійного обслуговування.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.