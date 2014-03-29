Пилососи для камінів, золи та попелу

Пилосос для камінів: зручність та ефективність

Якщо у вас є камін, ви знаєте, що після кожного використання залишаються попіл та зола, які не так просто прибрати. Пилосос для камінів Kärcher розроблений саме для цих завдань, щоб процес очищення став простим і безпечним. Металевий шланг та жаростійкий корпус дозволяють збирати навіть теплу золу, не турбуючись про пошкодження пристрою.

Ключова перевага – це спеціальна система фільтрації. Вона затримує навіть найдрібніші частинки пилу, не дозволяючи їм потрапляти в повітря. Це особливо важливо, якщо у вашому домі є алергіки або діти. Ще один бонус – ергономічна конструкція. Контейнер для золи легко виймається і спорожнюється без розсипання пилу. З Kärcher ви заощаджуєте час і сили, підтримуючи свій камін у чистоті без зайвого клопоту.