Пилососи для камінів, золи та попелу
Не важливо, це зола від барбекю влітку або від каміна взимку - пилосос для золи Керхер легко все збере. Він надійний, потужний, безпечний. Металеві шланг і всмоктувальна трубка гарантують стійкість до високих температур. А постійна сила всмоктування і унікальна система фільтрації дозволяють збирати великі обсяги сміття.
Стабільно висока потужність всмоктування для ефективного прибирання навіть найскладніших забруднень.
Зольні пилососи Kärcher — це ідеальний вибір для очищення камінів, котлів та печей. Завдяки високій потужності всмоктування, ці пристрої ефективно справляються з видаленням золи, сажі та попелу, залишаючи ваш простір ідеально чистим.
Чому варто обрати пилосос для сажі Kärcher?
- Потужність і ефективність: спеціально розроблені двигуни забезпечують стабільно високу потужність всмоктування, яка дозволяє швидко зібрати навіть найдрібніші залишки.
- Високоефективна система фільтрації: затримує частинки сажі та золи, гарантуючи чисте повітря в приміщенні.
- Жаростійка конструкція: пилососи для попелу Kärcher виготовлені з матеріалів, які витримують високі температури, забезпечуючи безпечне використання.
Інноваційні пилососи для збору золи і попелу Kärcher: довговічність і зручність в кожній деталі
Пилососи для збору золи і попелу Kärcher створені для максимальної довговічності та ефективності. Оснащені інноваційною системою очищення фільтра Kärcher ReBoost, вони дозволяють миттєво відновити потужність всмоктування одним натисканням кнопки, забезпечуючи комфорт і швидкість у використанні без зайвих зусиль. Ручне очищення фільтра залишилося в минулому – сучасні технології дозволяють продовжувати роботу без перерв і контакту з брудом, що забезпечує високу продуктивність і чистоту протягом усього процесу прибирання.
Бездротові рішення для чистоти: акумуляторні пилососи для золи та сухого прибирання.
Для тих, хто цінує комфорт і не хоче щоразу возитися з кабелями, щоб почистити барбекю, акумуляторні зольні пилососи Kärcher Battery Power стануть ідеальним рішенням. Вони поєднують усі переваги дротових моделей, зокрема функцію очищення фільтра Kärcher ReBoost, забезпечуючи таку ж потужність, але з додатковою свободою рухів.
Бездоганна фільтрацієя для збору золи і попелу
Інноваційна інтегрована система фільтрів для бездоганної роботи
Інноваційна система фільтрів, яка поєднує металевий фільтр для грубого бруду та вогнетривкий плоский гофрований фільтр, забезпечує зручність і безпеку під час використання. Її можна легко видалити одним рухом, без ризику розсипання попелу чи пилу.
Комфорт і чистота у кожній деталі
Контейнер із зручною ручкою дозволяє безпечно й акуратно висипати попіл, гарантуючи чистоту рук і поверхонь.
Ефективне очищення повітря
Вбудований фільтр вихлопу AD 4 Premium забезпечує надійне затримання навіть найдрібніших частинок пилу й бруду, підтримуючи чистоту повітря та високий рівень гігієни.
Насадка для твердих підлог і всмоктувальні трубки з нержавіючої сталі забезпечують AD 4 Premium статус універсального пилососа для сухого прибирання.
Просте та швидке відкривання контейнера для сміття.
Три натискання – ефективне очищення фільтра одним рухом.
Практична ручка на контейнері.
Швидке зняття плоского складчастого фільтра.
Проста заміна повітряного фільтра.
Практичне положення для паркування - завжди під рукою.
Практичне положення для паркування - також для AD 2.
Відео «Пилососи для збору золи та попелу»
Kärcher AD 4 Premium
Kärcher AD 2 Battery
Пилосос для камінів: зручність та ефективність
Якщо у вас є камін, ви знаєте, що після кожного використання залишаються попіл та зола, які не так просто прибрати. Пилосос для камінів Kärcher розроблений саме для цих завдань, щоб процес очищення став простим і безпечним. Металевий шланг та жаростійкий корпус дозволяють збирати навіть теплу золу, не турбуючись про пошкодження пристрою.
Ключова перевага – це спеціальна система фільтрації. Вона затримує навіть найдрібніші частинки пилу, не дозволяючи їм потрапляти в повітря. Це особливо важливо, якщо у вашому домі є алергіки або діти. Ще один бонус – ергономічна конструкція. Контейнер для золи легко виймається і спорожнюється без розсипання пилу. З Kärcher ви заощаджуєте час і сили, підтримуючи свій камін у чистоті без зайвого клопоту.
Пилосос для котлів: повна чистота навіть у важкодоступних місцях
Очищення котла від сажі – завдання, яке вимагає точності та надійності. Пилососи Kärcher для котлів справляються з цим завданням на всі 100%. Завдяки потужному всмоктуванню вони ефективно видаляють навіть дрібний наліт сажі, який накопичується у важкодоступних місцях.
Великим плюсом є система Kärcher ReBoost. Вона автоматично очищує фільтр натисканням однієї кнопки, відновлюючи потужність пристрою та дозволяючи працювати без перерв. Ви більше не витрачатимете час на ручне очищення або розбирання пилососа. Металеві насадки та шланги забезпечують довговічність і безпечну роботу навіть за інтенсивного використання. Крім того, компактний дизайн пристрою дозволяє легко зберігати його після використання. Kärcher допомагає підтримувати котел у відмінному стані, забезпечуючи його довговічність і ефективність.
Пилососи для видалення сажі: технології, які працюють для вас
Прибирання сажі може здатися складним і брудним завданням, але не з зольними пилососами Kärcher. Ці пристрої оснащені багаторівневою системою фільтрації, яка включає металевий фільтр для грубого бруду та плоский гофрований фільтр для затримання найдрібніших частинок. Ви можете бути впевнені, що після роботи з пилососом повітря у приміщенні залишиться чистим, а сажа не розлетиться навколо.
Одна з унікальних переваг – це практичний контейнер для золи, оснащений зручною ручкою. Контейнер легко спорожнити, не боячись забруднити руки чи підлогу. Металеві деталі пристрою витримують навіть високі температури, що робить його ідеальним для прибирання після каміна, котла чи навіть гриля. Kärcher також подбав про безпеку: усі моделі мають стійкий корпус і захист від перегріву. Ці пилососи – це інструмент, який не просто прибирає, а робить це якісно та зручно для вас.
Чому варто купити пилосос для золи Kärcher?
Пилососи для золи Kärcher – це ідеальне рішення для очищення камінів, печей, грилів та інших місць, де накопичується попіл і дрібне сміття. Завдяки потужному всмоктуванню, інноваційним системам фільтрації та спеціально розробленим аксесуарам, вони забезпечують швидке, безпечне та легке прибирання.
