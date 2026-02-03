Пилосос для збору золи AD 4 Premium (клас енергоефективності A + (шкала A +++ до D)) потужністю 600 Ватт і з окремим вихідним фільтром вражає високою потужністю всмоктування. Вбудована система очищення фільтра очищує забитий фільтр одним натисканням кнопки, при цьому потужність всмоктування відразу збільшується. Зручна конструкція системи фільтрації дозволяє швидке та зручне спорожнення контейнера для сміття без дотику з брудом. Негорючі конструктивні матеріали, металеві сміттєзбірник і шланг забезпечують максимальну безпеку під час збирання золи. Завдяки скошеній трубці на рукоютці легко пропилососити всі залишки золи, навіть в кутах і в важкодоступних місцях. Разом з насадкою для підлоги для чищення твердих поверхонь і високоякісними хромованими всмоктуючими трубками, що поставляються в комплекті поставки, AD 4 Premium можна використовувати в якості повноцінного сухого пилососа.