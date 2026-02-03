Пилосос для збору золи та попелу AD 4 Premium

Пилосос для збору золи AD 4 Premium вражає тривало високою силою всмоктування, яка забезпечується вбудованою системою очищення фільтра. Він гарантує максимально безпечне видалення золи з дров'яних печей, камінів і грилю. Апарат AD 4 Premium, укомплектований насадкою для підлоги, може використовуватися і в якості повноцінного пилососа сухого прибирання. AD 4 Premium оснащений металевим контейнером ємністю 17 л, захисним фільтром і має клас енергоефективності A + (шкала A +++ до D).

Пилосос для збору золи AD 4 Premium (клас енергоефективності A + (шкала A +++ до D)) потужністю 600 Ватт і з окремим вихідним фільтром вражає високою потужністю всмоктування. Вбудована система очищення фільтра очищує забитий фільтр одним натисканням кнопки, при цьому потужність всмоктування відразу збільшується. Зручна конструкція системи фільтрації дозволяє швидке та зручне спорожнення контейнера для сміття без дотику з брудом. Негорючі конструктивні матеріали, металеві сміттєзбірник і шланг забезпечують максимальну безпеку під час збирання золи. Завдяки скошеній трубці на рукоютці легко пропилососити всі залишки золи, навіть в кутах і в важкодоступних місцях. Разом з насадкою для підлоги для чищення твердих поверхонь і високоякісними хромованими всмоктуючими трубками, що поставляються в комплекті поставки, AD 4 Premium можна використовувати в якості повноцінного сухого пилососа.

Особливості та переваги
Пилосос для збору золи та попелу AD 4 Premium: Система очищення фільтра Kärcher ReBoost
Система очищення фільтра Kärcher ReBoost
Інтегроване очищення фільтра одним натисканням кнопки. Для високої і тривалої потужності всмоктування. Підходить для всмоктування великих обсягів бруду
Пилосос для збору золи та попелу AD 4 Premium: 1-компонентна фільтруюча система
1-компонентна фільтруюча система
Включає плоский складчастий фільтр, металевий фільтр і фільтр для крупного сміття. Доповнюється окремим вихідним фільтром (тільки у пилососа AD 4 Premium). Забезпечуються легке вилучення фільтра і спустошення сміттєзбірника без контакту з брудом.
Пилосос для збору золи та попелу AD 4 Premium: Негорючі конструктивні матеріали, металеві сміттєзбірник і шланг
Негорючі конструктивні матеріали, металеві сміттєзбірник і шланг
Для максимальної безпеки при збиранні попелу - навіть при не дотриманні інструкції по експлуатації
Спеціальні аксесуари для використання в якості пилососа для сухого прибирання
  • Підходить для прибирання твердих поверхонь
  • Може застосовуватися в різних ситуаціях.
Вигнута ручна насадка
  • Для ретельного очищення усіх кутів і важкодоступних місць в камінах
Металевий шланг 1,7 м
  • Для безпечної роботи.
  • Високий ступінь гнучкості.
Система блокування "Pull&Push"
  • Легке і швидке відкриття, закриття та спорожнення контейнера
Практичні насадки
  • Для зручного спорожнення контейнера.
  • Ніякого контакту зі сміттям.
Практичне зберігання приладдя на корпусі + паркувальне положення
  • Зручне і безпечне зберігання приладдя та силового кабелю.
  • Можливість "парковки" всмоктуючої трубки з насадкою для підлоги і всмоктуючим гнучким шлангом під час перерв в роботі.
Колеса
  • Гнучке управління.
  • Висока свобода пересування.
Специфікації

Технічні характеристики

Номінальна споживана потужність (Вт) 600
Потужність всмоктування (Вт) 150
Розрідження (мбар) макс. 215
Витрата повітря (л/с) макс. 42
Ємність контейнера (л) 17
Матеріал контейнера для сміття. Метал
Довжина кабелю (м) 4
Номін. діаметр аксесуарів (мм) 35
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Рівень шуму (дБ(А)) <= 80
Колір чорний
Маса (без приладдя) (кг) 5,52
Вага (з упаковкою) (кг) 8,926
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 365 x 330 x 565

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 1.7 м
  • Матеріал всмоктувального шлангу: Метал, в оболонці
  • Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
  • Довжина всмоктувальних трубок: 0.5 м
  • Номінальний діаметр всмоктувальних трубок: 35 мм
  • Матеріал всмоктувальних трубок: з нержавіючої сталі
  • Насадка для сухого прибирання: незаймистий
  • Плоский складчастий фільтр: 1 шт., Поліестер, вогнестійкий
  • Вихідний фільтр
  • Фільтр для великих часток бруду.
  • Фільтр для крупного сміття: Метал

Оснащення

  • Функція очищення фільтра
  • Зручна ручка на контейнері
  • Вигнута трубка на рукоятці шланга
  • Можливість "паркування"
  • Зберігання аксесуарів на пристрої
  • Ударостійкий бампер по периметру.
  • Тримач для кабелю живлення
  • Колеса
  • Простір для зберігання дрібних предметів
Відео

Області застосування
  • Видалення золи
  • Каміни, печі
  • Барбекю
  • Крупне сміття
  • Сухе сміття
  • Прибирання у майстерні
  • Гараж
  • Прибирання в підвалі
  • Прибирання у майстерні
Аксесуари
Запчастини для AD 4 Premium

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Загальна інформація
