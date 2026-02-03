Пылесос для сбора золы и пепла AD 4 Premium

Пылесос для сбора золы AD 4 Premium впечатляет продолжительно высокой силой всасывания, обеспечиваемой встроенной системой очистки фильтра. Он гарантирует максимально безопасное удаление золы из дровяных печей, каминов и грилей. Аппарат AD 4 Premium, укомплектованный насадкой для пола, может использоваться и в качестве полноценного пылесоса сухой уборки. AD 4 Premium оснащен металлическим контейнером емкостью 17 л, защитным фильтром и имеет класс энергоэффективности A+ (шкала A+++ до D).

Пылесос для сбора золы AD 4 Premium (класс энергоэффективности A+ (шкала A+++ до D)) мощностью 600 Ватт и с отдельным выходным фильтром впечатляет высокой мощностью всасывания. Встроенная система очистки фильтра очищает забитый фильтр одним нажатием кнопки, при этом мощность всасывания сразу увеличивается. Удобная конструкция системы фильтрации позволяет быстрое и удобное опорожнение контейнера для мусора без соприкосновения с грязью. Негорючие конструктивные материалы, металлические мусоросборник и шланг обеспечивают максимальную безопасность при сборе золы. Благодаря скошенной трубке на рукоятке всасывающего шланга легко пропылесосить все остатки золы, даже в углах и в труднодоступных местах. Вместе с напольной насадкой для чистки твердых поверхностей и высококачественными хромированными всасывающими трубками, поставляемыми в комплекте поставки, AD 4 Premium можно использовать в качестве полноценного сухого пылесоса.

Особенности и преимущества
Пылесос для сбора золы и пепла AD 4 Premium: Система очистки фильтра Kärcher ReBoost
Система очистки фильтра Kärcher ReBoost
Интегрированная очистка фильтра одним нажатием кнопки. Для высокой и продолжительной мощности всасывания. Подходит для всасывания больших объемов грязи
Пылесос для сбора золы и пепла AD 4 Premium: 1-компонентная фильтрующая система
1-компонентная фильтрующая система
Включает плоский складчатый фильтр, металлический фильтр и фильтр для крупного мусора. Дополняется отдельным выходным фильтром (только у пылесоса AD 4 Premium). Обеспечиваются легкое извлечение фильтра и опустошение мусоросборника без контакта с грязью.
Пылесос для сбора золы и пепла AD 4 Premium: Негорючие конструктивные материалы, металлические мусоросборник и шланг
Негорючие конструктивные материалы, металлические мусоросборник и шланг
Для максимальной безопасности при уборке пепла - даже при не соблюдении инструкции по эксплуатации
Специальные аксессуары для использования как пылесоса для сухой уборки
  • Подходит для уборки твердых поверхностей
  • Может применяться в различных ситуациях.
Изогнутая ручная насадка
  • Для тщательной очистки всех углов и труднодоступных мест в каминах
Металлический всасывающий шланг 1,7 м
  • Для безопасной работы.
  • Высокая степень гибкости.
Система блокировки "Pull&Push"
  • Легкое и быстрое открытие, закрытие и опорожнение контейнера
Практичные насадки
  • Для удобного опорожнения контейнера.
  • Никакого контакта с мусором.
Практичное хранение принадлежностей на корпусе + парковочное положение
  • Удобное и безопасное хранение принадлежностей и силового кабеля.
  • Возможность "парковки" всасывающей трубки с напольной насадкой и всасывающим гибким шлангом во время перерывов в работе.
Колесики
  • Гибкое управление.
  • Высокая свобода передвижения.
Спецификации

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность (Вт) 600
Мощность всасывания (Вт) 150
Разрежение (мбар) макс. 215
Расход воздуха (л/с) макс. 42
Объем мусоросборника (л) 17
Материал контейнера для мусора Металл
Длина кабеля (м) 4
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Уровень шума (дБ(А)) <= 80
Цвет Черный
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,52
Вес (с упаковкой) (кг) 8,926
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 365 x 330 x 565

Комплектация

  • Длина всасывающего шланга: 1.7 м
  • Материал всасывающего шланга: Металл, в оболочке
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
  • Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
  • Насадка для сухой уборки: невоспламеняющаяся
  • Плоский складчатый фильтр: 1 шт., 1 / полиэфирный, невоспламеняющийся
  • Выходной фильтр
  • Фильтр для крупных частиц грязи.
  • Фильтр для крупного мусора: Металл

Оснащение

  • Функция очистки фильтра
  • Удобная ручка на контейнере
  • Изогнутая трубка на рукоятке всасывающего шланга
  • Возможность «парковки»
  • Хранение аксессуаров на корпусе
  • Ударопрочный бампер по периметру
  • Держатель для сетевого кабеля
  • Колеса
  • Пространство для хранения мелких деталей
Пылесос для сбора золы и пепла AD 4 Premium
Пылесос для сбора золы и пепла AD 4 Premium
Пылесос для сбора золы и пепла AD 4 Premium
Пылесос для сбора золы и пепла AD 4 Premium
Пылесос для сбора золы и пепла AD 4 Premium

Видео

Области применения
  • Удаление золы
  • Камины, печи
  • Барбекю
  • Крупный мусор
  • Сухой мусор
  • Уборка в мастерской
  • Гараж
  • Уборка в подвале
  • Уборка в мастерской
Принадлежности
Запчасти для AD 4 Premium

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.