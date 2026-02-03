Пылесос для сбора золы и пепла AD 4 Premium
Пылесос для сбора золы AD 4 Premium впечатляет продолжительно высокой силой всасывания, обеспечиваемой встроенной системой очистки фильтра. Он гарантирует максимально безопасное удаление золы из дровяных печей, каминов и грилей. Аппарат AD 4 Premium, укомплектованный насадкой для пола, может использоваться и в качестве полноценного пылесоса сухой уборки. AD 4 Premium оснащен металлическим контейнером емкостью 17 л, защитным фильтром и имеет класс энергоэффективности A+ (шкала A+++ до D).
Пылесос для сбора золы AD 4 Premium (класс энергоэффективности A+ (шкала A+++ до D)) мощностью 600 Ватт и с отдельным выходным фильтром впечатляет высокой мощностью всасывания. Встроенная система очистки фильтра очищает забитый фильтр одним нажатием кнопки, при этом мощность всасывания сразу увеличивается. Удобная конструкция системы фильтрации позволяет быстрое и удобное опорожнение контейнера для мусора без соприкосновения с грязью. Негорючие конструктивные материалы, металлические мусоросборник и шланг обеспечивают максимальную безопасность при сборе золы. Благодаря скошенной трубке на рукоятке всасывающего шланга легко пропылесосить все остатки золы, даже в углах и в труднодоступных местах. Вместе с напольной насадкой для чистки твердых поверхностей и высококачественными хромированными всасывающими трубками, поставляемыми в комплекте поставки, AD 4 Premium можно использовать в качестве полноценного сухого пылесоса.
Особенности и преимущества
Система очистки фильтра Kärcher ReBoostИнтегрированная очистка фильтра одним нажатием кнопки. Для высокой и продолжительной мощности всасывания. Подходит для всасывания больших объемов грязи
1-компонентная фильтрующая системаВключает плоский складчатый фильтр, металлический фильтр и фильтр для крупного мусора. Дополняется отдельным выходным фильтром (только у пылесоса AD 4 Premium). Обеспечиваются легкое извлечение фильтра и опустошение мусоросборника без контакта с грязью.
Негорючие конструктивные материалы, металлические мусоросборник и шлангДля максимальной безопасности при уборке пепла - даже при не соблюдении инструкции по эксплуатации
Специальные аксессуары для использования как пылесоса для сухой уборки
- Подходит для уборки твердых поверхностей
- Может применяться в различных ситуациях.
Изогнутая ручная насадка
- Для тщательной очистки всех углов и труднодоступных мест в каминах
Металлический всасывающий шланг 1,7 м
- Для безопасной работы.
- Высокая степень гибкости.
Система блокировки "Pull&Push"
- Легкое и быстрое открытие, закрытие и опорожнение контейнера
Практичные насадки
- Для удобного опорожнения контейнера.
- Никакого контакта с мусором.
Практичное хранение принадлежностей на корпусе + парковочное положение
- Удобное и безопасное хранение принадлежностей и силового кабеля.
- Возможность "парковки" всасывающей трубки с напольной насадкой и всасывающим гибким шлангом во время перерывов в работе.
Колесики
- Гибкое управление.
- Высокая свобода передвижения.
Спецификации
Технические характеристики
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|600
|Мощность всасывания (Вт)
|150
|Разрежение (мбар)
|макс. 215
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 42
|Объем мусоросборника (л)
|17
|Материал контейнера для мусора
|Металл
|Длина кабеля (м)
|4
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Уровень шума (дБ(А))
|<= 80
|Цвет
|Черный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,52
|Вес (с упаковкой) (кг)
|8,926
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|365 x 330 x 565
Комплектация
- Длина всасывающего шланга: 1.7 м
- Материал всасывающего шланга: Металл, в оболочке
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 0.5 м
- Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 мм
- Материал всасывающих трубок.: з нержавеющей стали
- Насадка для сухой уборки: невоспламеняющаяся
- Плоский складчатый фильтр: 1 шт., 1 / полиэфирный, невоспламеняющийся
- Выходной фильтр
- Фильтр для крупных частиц грязи.
- Фильтр для крупного мусора: Металл
Оснащение
- Функция очистки фильтра
- Удобная ручка на контейнере
- Изогнутая трубка на рукоятке всасывающего шланга
- Возможность «парковки»
- Хранение аксессуаров на корпусе
- Ударопрочный бампер по периметру
- Держатель для сетевого кабеля
- Колеса
- Пространство для хранения мелких деталей
Видео
Области применения
- Удаление золы
- Камины, печи
- Барбекю
- Крупный мусор
- Сухой мусор
- Уборка в мастерской
- Гараж
- Уборка в подвале
- Уборка в мастерской
Принадлежности
Запчасти для AD 4 Premium
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.