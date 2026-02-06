Автономний пилосос KIRA CV 50
Автономний робот-пилосос KIRA CV 50 полегшує роботу людей, оскільки бере на себе етапи прибирання, які займають багато часу. Це дає співробітникам клінінгових компаній можливість переключитися на виконання більш складних завдань.
Ефективне рішення для підвищення продуктивності та позбавлення клінерів від монотонних задач: автономний робот-пилосос KIRA CV 50. Він бере на себе всі виснажливі задачі, які займають багато часу, що дає співробітникам клінінгових компаній можливість переключитися на виконання більш складних завдань. Крім того, апарат у повністю автономному режимі складає карти поверхонь, які потребують прибирання, і при цьому розраховує оптимальний та ефективний маршрут. Компактна конструкція, потужні акумулятори на 36 В на платформі Kärcher Battery Power+ (замовляються окремо!), висока ергономічність та мобільність роблять робот-пилосос незамінним помічником, який завдяки робочій ширині 350 мм легко справляється з прибиранням килимових та твердих підлогових покриттів, зокрема під столами, у кутах та біля самих стін. При цьому сучасна мультисенсорна технологія і висока точність розпізнавання об'єктів лазерним локатором LiDAR дають змогу апарату впевнено переміщатися та маневрувати, що підтверджено сертифікатом безпеки IEC 63327 і допуском до використання в громадських місцях. Сумісний додаток KIRA Robots, а також вбудований дисплей спрощують управління. Крім того, для їх використання не потрібніспеціальні знання.
Особливості та переваги
Компактна конструкція з дуже малою висотою щіткового вузлаМала габаритна висота (32 см) дає змогу робити прибирання під меблями, зокрема, під столами. Завдяки компактній конструкції може використовуватися в умовах обмеженого простору. Навіть у важкодоступних місцях робот діє впевнено, оскільки здатний здійснювати розворот на місці.
Додаток KIRA RobotsПовна прозорість завдяки застосунку KIRA Robots з фліт-менеджментом, поточним статусом, детальним звітом про виконання робіт і багато іншого. Просте створення та редагування карт і графіків прибирання. Ідеальна інтеграція в мережу завдяки мобільному зв'язку 4-G/LTE або з'єднанню WLAN.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power+ 36 ВЗмінні акумулятори дають змогу працювати без вимушених перерв на час зарядки. Можливе віддалене управління, наприклад, роботи можуть перебувати на декількох поверхах. Для збільшення часу роботи Kärcher рекомендує використовувати 2 змінні акумулятори. Можлива також робота лише з 1 акумулятором.
Просте та інтуїтивно зрозуміле управління
- Просте керування всіма функціями через інтерактивний дисплей із панеллю управління.
- Готовий до використання одразу після зняття упаковки – навіть без початкового налаштування.
Максимальна ефективність в автономному режимі
- Велика робоча ширина (350 мм) для високої ефективності та теоретичної продуктивності за площею 525 м²/год.
- Завдяки 2 бічним щіткам не залишається неприбраних місць – нічого не потрібно доробляти вручну.
- Автономне, систематичне планування маршруту руху для максимальної ефективності прибирання.
Простота транспортування
- Висувна ручка для транспортування для високої мобільності та зручності.
- Просте транспортування до наступного місця прибирання або до місця зберігання.
- Для максимально комфортного транспортування можна розблокувати коліщатка.
Надійна навігація
- Велика дальність розпізнавання лазерним локатором LiDAR – оптимальний варіант для великих поверхонь та роботи в темряві.
- Надійне розпізнавання перепадів висоти та перешкод.
- Оснащений ультразвуковими датчиками, а також датчиками контролю стін та датчиками зіткнення.
Сертифікат з безпеки
- Розроблений для професійного використання, відповідає всім міжнародним стандартам.
- Має сертифікат безпеки відповідно до стандарту IEC 63327.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Напруга (В)
|36
|Розрідження (кПа)
|19,3
|Витрата повітря (л/с)
|16
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|57
|Теоретична продуктивність по площі в автономному режимі (м²/год)
|525
|Продуктивність за площею (м²/год)
|525
|Час роботи у звичайному режимі (2 акумулятори) (хв)
|140
|Час роботи в режимі ECO! (2 акумулятори) (хв)
|210
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|350
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|230
|Допустимий кут підйому (%)
|6
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|4,5
|Швидкість руху в автономному режимі (км/год)
|1,5
|Ширина проїзду (мм)
|650
|Габаритна висота (мм)
|320
|Необхідна кількість акумуляторів (шт.)
|2
|Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80/100%) (хв/год)
|58 / 81
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Маса (без приладдя) (кг)
|15,38
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|15,382
|Вага (з упаковкою) (кг)
|25,119
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|578 x 578 x 300
Комплектація
- Версії: Без акумуляторів і зарядного пристрою в комплектації
- Бічні щітки: 4 шт.
- Кількість роликових щіток: 1 шт.
- Стартові позначки
- EPA-фільтр
Оснащення
- Автономне прибирання
- Просте налаштування, яке не вимагає спеціальних знань
- Розпізнавання перешкод і перепадів висот
- Високоефективні датчики
- Автоматичне огинання перешкод
- Сертифікат з безпеки експлуатації в громадських зонах
- Складання звітів про прибирання
- Повідомлення на мобільні пристрої
- Концепція кольорового кодування і обслуговування Kärcher
- Управління за допомогою мобільного додатку
Області застосування
- Спеціально рекомендується для клінінгу та прибирання в готелях
- Ідеальний варіант для прибирання великих вільних просторів, наприклад, коридорів, холів або конференц-залів
- Підходить для експлуатації в зонах з високою прохідністю.
- Можливість прибирання як у вільних, так і в заставлених приміщеннях
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.