Ефективне рішення для підвищення продуктивності та позбавлення клінерів від монотонних задач: автономний робот-пилосос KIRA CV 50. Він бере на себе всі виснажливі задачі, які займають багато часу, що дає співробітникам клінінгових компаній можливість переключитися на виконання більш складних завдань. Крім того, апарат у повністю автономному режимі складає карти поверхонь, які потребують прибирання, і при цьому розраховує оптимальний та ефективний маршрут. Компактна конструкція, потужні акумулятори на 36 В на платформі Kärcher Battery Power+ (замовляються окремо!), висока ергономічність та мобільність роблять робот-пилосос незамінним помічником, який завдяки робочій ширині 350 мм легко справляється з прибиранням килимових та твердих підлогових покриттів, зокрема під столами, у кутах та біля самих стін. При цьому сучасна мультисенсорна технологія і висока точність розпізнавання об'єктів лазерним локатором LiDAR дають змогу апарату впевнено переміщатися та маневрувати, що підтверджено сертифікатом безпеки IEC 63327 і допуском до використання в громадських місцях. Сумісний додаток KIRA Robots, а також вбудований дисплей спрощують управління. Крім того, для їх використання не потрібніспеціальні знання.