Акумуляторний пилосос для збирання золи і попелу AD 2 Battery
Акумуляторний пилосос для збору золи AD 2 Battery швидко і без пилу очищує каміни, системи опалення на пелетах, або барбекю на деревному вугіллі.
Видалення золи, крупного сміття або дрібного пилу: з будь-яким із цих завдань швидко і надійно впорається наш потужний акумуляторний пилосос для збору золи AD 2 Battery. Гнучкий металевий всмоктуючий шланг в полімерній оболонці, вогнестійкий сміттєзбірник об'ємом 14 л і надійний плоский складчастий фільтр, з попередніми металевим фільтром для крупного сміття, гарантують максимально безпечне прибирання без розповсюдження пилу. Стабільно висока сила всмоктування забезпечується інноваційною функцією ReBoost, що дозволяє натисканням кнопки очищати фільтр від золи і пилу, а висока продуктивність і тривала безперервна робота - потужним змінним акумулятором Kärcher Battery Power 18 В з технологією Real Time для відображення залишкового часу роботи на вбудованому ЖК-дисплеї. Вигнута трубка на рукоятці всмоктувального шлангу, що полегшує очищення важкодоступних місць, після виконання роботи вставляється в спеціальне поглиблення на корпусі компактного пилососа для його акуратного зберігання.
Особливості та переваги
Змінна батарея 18 В Kärcher Battery PowerМаксимальна свобода рухів завдяки відсутності кабелю. Технологія Real Time з ЖК-дисплеєм для відображення стану заряду акумулятора. Сумісність з усіма апаратами Kärcher на акумуляторній платформі Battery Power 18 В.
Негорючі конструктивні матеріали, металеві сміттєзбірник і шланг (в оболонці)Максимальна безпека збору золи - навіть при недотриманні інструкції по експлуатації апарату.
Технологія очищення фільтра Kärcher ReBoost - очищення фільтра натисканням кнопкиЕфективне очищення фільтра натисканням кнопки. Для забезпечення стабільної високої сили всмоктування і збору великих обсягів сміття.
Система фільтрації (вогнестійка) зі з'єднаних плоского складчастого фільтру і металевого фільтра для крупного сміття
- Міцний плоский складчастий фільтр і металевий фільтр для крупного сміття.
- Простота спустошення та очищення сміттєзбірника без контакту з брудом.
- Швидке і зручне видалення всієї системи фільтрації.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|200
|Потужність всмоктування (Вт)
|45
|Розрідження (мбар)
|макс. 95
|Витрата повітря (л/с)
|макс. 22
|Ємність контейнера (л)
|14
|Номін. діаметр аксесуарів (мм)
|35
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|прим. 13 (2,5 А·год) / прим. 25 (5,0 А·год)
|Рівень шуму (дБ(А))
|78
|Колір
|чорний
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,925
|Вага (з упаковкою) (кг)
|6
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|328 x 343 x 431
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Довжина всмоктувального шлангу: 1.2 м
- Матеріал всмоктувального шлангу: Метал, в оболонці
- Плоский складчастий фільтр: 1 шт., Поліестер, вогнестійкий
- Фільтр для великих часток бруду.
- Фільтр для крупного сміття: Метал
Оснащення
- Матеріал контейнера для сміття.: Метал
- Функція очищення фільтра
- Вигнута трубка на рукоятці шланга
- Зручна ручка на контейнері
- Простір для зберігання дрібних предметів
Області застосування
- Видалення золи
- Каміни, печі
- Барбекю
