Акумуляторний пилосос для збору золи AD 2 Battery швидко і без пилу очищує каміни, системи опалення на пелетах, або барбекю на деревному вугіллі.

Видалення золи, крупного сміття або дрібного пилу: з будь-яким із цих завдань швидко і надійно впорається наш потужний акумуляторний пилосос для збору золи AD 2 Battery. Гнучкий металевий всмоктуючий шланг в полімерній оболонці, вогнестійкий сміттєзбірник об'ємом 14 л і надійний плоский складчастий фільтр, з попередніми металевим фільтром для крупного сміття, гарантують максимально безпечне прибирання без розповсюдження пилу. Стабільно висока сила всмоктування забезпечується інноваційною функцією ReBoost, що дозволяє натисканням кнопки очищати фільтр від золи і пилу, а висока продуктивність і тривала безперервна робота - потужним змінним акумулятором Kärcher Battery Power 18 В з технологією Real Time для відображення залишкового часу роботи на вбудованому ЖК-дисплеї. Вигнута трубка на рукоятці всмоктувального шлангу, що полегшує очищення важкодоступних місць, після виконання роботи вставляється в спеціальне поглиблення на корпусі компактного пилососа для його акуратного зберігання.

Особливості та переваги
Максимальна свобода рухів завдяки відсутності кабелю. Технологія Real Time з ЖК-дисплеєм для відображення стану заряду акумулятора. Сумісність з усіма апаратами Kärcher на акумуляторній платформі Battery Power 18 В.
Максимальна безпека збору золи - навіть при недотриманні інструкції по експлуатації апарату.
Ефективне очищення фільтра натисканням кнопки. Для забезпечення стабільної високої сили всмоктування і збору великих обсягів сміття.
Система фільтрації (вогнестійка) зі з'єднаних плоского складчастого фільтру і металевого фільтра для крупного сміття
  • Міцний плоский складчастий фільтр і металевий фільтр для крупного сміття.
  • Простота спустошення та очищення сміттєзбірника без контакту з брудом.
  • Швидке і зручне видалення всієї системи фільтрації.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Номінальна споживана потужність (Вт) 200
Потужність всмоктування (Вт) 45
Розрідження (мбар) макс. 95
Витрата повітря (л/с) макс. 22
Ємність контейнера (л) 14
Номін. діаметр аксесуарів (мм) 35
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 18
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) прим. 13 (2,5 А·год) / прим. 25 (5,0 А·год)
Рівень шуму (дБ(А)) 78
Колір чорний
Маса (без приладдя) (кг) 3,925
Вага (з упаковкою) (кг) 6
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 328 x 343 x 431

Комплектація

  • Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Довжина всмоктувального шлангу: 1.2 м
  • Матеріал всмоктувального шлангу: Метал, в оболонці
  • Плоский складчастий фільтр: 1 шт., Поліестер, вогнестійкий
  • Фільтр для великих часток бруду.
  • Фільтр для крупного сміття: Метал

Оснащення

  • Матеріал контейнера для сміття.: Метал
  • Функція очищення фільтра
  • Вигнута трубка на рукоятці шланга
  • Зручна ручка на контейнері
  • Простір для зберігання дрібних предметів
Відео

Області застосування
  • Видалення золи
  • Каміни, печі
  • Барбекю
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для AD 2 Battery

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

