Видалення золи, крупного сміття або дрібного пилу: з будь-яким із цих завдань швидко і надійно впорається наш потужний акумуляторний пилосос для збору золи AD 2 Battery. Гнучкий металевий всмоктуючий шланг в полімерній оболонці, вогнестійкий сміттєзбірник об'ємом 14 л і надійний плоский складчастий фільтр, з попередніми металевим фільтром для крупного сміття, гарантують максимально безпечне прибирання без розповсюдження пилу. Стабільно висока сила всмоктування забезпечується інноваційною функцією ReBoost, що дозволяє натисканням кнопки очищати фільтр від золи і пилу, а висока продуктивність і тривала безперервна робота - потужним змінним акумулятором Kärcher Battery Power 18 В з технологією Real Time для відображення залишкового часу роботи на вбудованому ЖК-дисплеї. Вигнута трубка на рукоятці всмоктувального шлангу, що полегшує очищення важкодоступних місць, після виконання роботи вставляється в спеціальне поглиблення на корпусі компактного пилососа для його акуратного зберігання.