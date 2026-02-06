Удаление золы, крупного мусора или мелкой пыли: с любой из этих задач быстро и надежно справится наш мощный аккумуляторный пылесос для сбора золы AD 2 Battery. Гибкий металлический всасывающий шланг в полимерной оболочке, огнестойкий мусоросборник объемом 14 л и надежный плоский складчатый фильтр, с предварительным металлическим фильтром для крупного мусора, гарантируют максимально безопасное выполнение любых уборочных работ без распространения пыли. Стабильно высокая сила всасывания обеспечивается инновационной функцией ReBoost, позволяющей нажатием кнопки очищать фильтр от золы и пыли, а высокая производительность и продолжительная непрерывная работа – мощным сменным аккумулятором Kärcher Battery Power 18 В с технологией Real Time для отображения остаточного времени работы на встроенном ЖК-дисплее. Изогнутая трубка на рукоятке всасывающего шланга, облегчающая очистку труднодоступных мест, после выполнения работы вставляется в специальное углубление на корпусе компактного пылесоса для его аккуратного хранения.