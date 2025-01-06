Акумуляторні пилососи для збору золи та сухого сміття

Акумуляторний пилосос для попелу: потужність і зручність у кожній деталі

Чищення попелу може бути складним, але не з акумуляторним пилососом для попелу Kärcher. Цей пристрій ідеально підходить для прибирання камінів, печей і навіть грилів. Завдяки автономності, яку забезпечує потужний акумулятор, ви можете прибирати без обмежень, де завгодно.

Переваги пилососів для каміна без проводу:

Надійна фільтрація: система затримує навіть дрібний попіл, зберігаючи чистоту повітря.

Жаростійкі матеріали: гарантують безпечне збирання теплих залишків.

Легка вага та портативність: ідеально підходить для швидкого очищення будь-якого типу забруднень.

Акумуляторний пилосос для каміна та печей Kärcher створений для тих, хто цінує комфорт, ефективність та надійність.