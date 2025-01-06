Акумуляторні пилососи для збору золи та сухого сміття
Акумуляторні пилососи для золи Kärcher з технологією Kärcher ReBoost забезпечує тривалу потужність всмоктування та необмежені можливості прибирання. Завдяки змінному акумулятору Kärcher Battery Power 18 В, пристрій ідеально підходить для легкого та зручного очищення холодного попелу з барбекю чи каміна.
Акумуляторний пилосос для попелу: потужність і зручність у кожній деталі
Чищення попелу може бути складним, але не з акумуляторним пилососом для попелу Kärcher. Цей пристрій ідеально підходить для прибирання камінів, печей і навіть грилів. Завдяки автономності, яку забезпечує потужний акумулятор, ви можете прибирати без обмежень, де завгодно.
Переваги пилососів для каміна без проводу:
- Надійна фільтрація: система затримує навіть дрібний попіл, зберігаючи чистоту повітря.
- Жаростійкі матеріали: гарантують безпечне збирання теплих залишків.
- Легка вага та портативність: ідеально підходить для швидкого очищення будь-якого типу забруднень.
Акумуляторний пилосос для каміна та печей Kärcher створений для тих, хто цінує комфорт, ефективність та надійність.
Застосування
Без кабелю, без обмежень: акумуляторний пилосос Kärcher AD 2 Battery
Перетворіть вечори біля каміна або барбекю з друзями на суцільні приємні спогади, залишивши клопоти з прибирання в минулому. Акумуляторний пилосос Kärcher AD 2 Battery — універсальний помічник для збору золи та сухого сміття. Його компактна мобільна форма ідеально підходить для очищення барбекю і камінів, забезпечуючи свободу рухів завдяки відсутності кабелів.
Ця модель є частиною платформи Kärcher Battery Power на 18 В і гарантує безпечне та комфортне прибирання без контакту з брудом. Завдяки інноваційній системі очищення фільтра Kärcher ReBoost пилосос відновлює потужність всмоктування одним натисканням кнопки, навіть при роботі з дрібним попелом. Kärcher AD 2 Battery — ваш надійний вибір для зручного та ефективного прибирання!
Легке та швидке очищення гриля, що працює на вугіллі, від холодного попелу: зі змінним акумулятором на 18 В для максимальної свободи рухів без необхідності у подовжувачах.
Зручне очищення каміна із стабільною потужністю всмоктування завдяки інноваційній системі очищення фільтра Kärcher ReBoost.
Універсальне рішення для прибирання в будинку та навколо нього: ефективне видалення сухого бруду.
Можливість використання будь-де завдяки потужному змінному акумулятору на 18 В із платформи Kärcher Battery Power.
Функції
Завдяки інтелектуальним функціям, таким як система очищення фільтра ReBoost та використання вогнетривких матеріалів, пилосос для золи забезпечує миттєве видалення холодної золи та відповідає найвищим вимогам.
Бездротові пилососи для прибирання камінів: максимальна свобода та ефективність
Забудьте про незручності, пов’язані з кабелями. Бездротові пилососи Kärcher для прибирання камінів забезпечують вам свободу рухів, потужну роботу та максимальний комфорт. Оснащені надійним акумулятором, ці пристрої дозволяють легко видаляти золу та попіл навіть у важкодоступних місцях.
Переваги бездротових пилососів для збору золи:
- Мобільність: більше не потрібно шукати розетки чи боротися з проводами.
Потужне всмоктування: навіть дрібна зола не залишиться без уваги.
- Безпечна конструкція: жаростійкі матеріали забезпечують надійне очищення без ризиків.
Акумуляторний пилосос для котла: чистота без перерв
Котли потребують регулярного очищення для забезпечення їхньої ефективності. Акумуляторний пилосос для чищення котлів Kärcher – це інноваційний пристрій, який справляється із завданнями будь-якої складності. Завдяки потужному акумулятору ви отримуєте максимальну свободу дій і можливість швидко прибрати сажу та попіл без зайвих зусиль.
Особливості акумуляторного пилососа для котла:
- Система самоочищення фільтра Kärcher ReBoost для безперервної роботи.
- Металеві шланги та насадки для роботи у важких умовах.
- Зручний контейнер для збору золи, який легко спорожнюється без розсипання бруду.
Акумуляторний пилосос для чищення сажі: інновації для складних завдань
Сажа – це не просто пил, її важко видалити без відповідного обладнання. Пилосос акумуляторний для збору сажі Kärcher – це ваш ефективний інструмент для очищення камінів, печей та котлів. Потужний акумулятор забезпечує тривалу роботу, а спеціальна система фільтрації гарантує, що навіть найдрібніші частинки сажі не повернуться у повітря.
Чому варто обрати акумуляторний пилосос для сажі Kärcher?
- Компактність і легкість: пристрій зручно тримати і використовувати навіть у важкодоступних місцях.
- Екологічність: система багаторівневої фільтрації затримує всі шкідливі частки.
- Надійність: корпус і насадки виготовлені з матеріалів, стійких до високих температур.