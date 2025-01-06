Аккумуляторные пылесосы для сбора золы и сухого мусора

Аккумуляторный пылесос для пепла: мощность и удобство в каждой детали

Чистка пепла может быть сложной, но не с аккумуляторным пылесосом для пепла Kärcher. Это устройство идеально подходит для уборки каминов, печей и даже грилей. Благодаря автономности, которую обеспечивает мощный аккумулятор, вы можете убирать без ограничений, где угодно.

Преимущества пылесосов для камина без провода:

Надежная фильтрация: система задерживает даже мелкую золу, сохраняя чистоту воздуха.

Жаростойкие материалы: гарантируют безопасный сбор теплых остатков.

Легкий вес и портативность: идеально подходит для быстрой очистки любого типа загрязнений.

Аккумуляторный пылесос для камина и печей Kärcher создан для тех, кто ценит комфорт, эффективность и надежность.