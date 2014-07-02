Портальні автомийки Kärcher Klean!Star — професійне рішення для бізнесу

Серія портальних автомийок Kärcher Klean!Star — це інноваційні автоматичні мийки авто, які поєднують передові технології, високий рівень продуктивності та бездоганну якість очищення. Різні моделі лінійки створені для задоволення потреб малого, середнього й великого бізнесу: від автосалонів і СТО до прокатних компаній, логістичних центрів і мережевих автомийок.

Kärcher Klean!Star — це не просто професійне обладнання для миття авто, це інструмент для розвитку прибуткового бізнесу з акцентом на якість, надійність і враження клієнтів.

Портальна автомийка CW

Портальні автомийки для бізнесу будь-якого масштабу

Kärcher Klean!Fit і Klean!Star — це лінійка автоматичних портальних мийок, яка охоплює всі потреби сучасного автомийного бізнесу: від базових щоденних рішень для автосалонів і прокатних компаній — до високопродуктивних інтелектуальних систем з WOW-ефектом для преміум-сегмента.

Надійність, ефективність, розумні технології — виберіть модель, що працює на ваш результат.

Kärcher CW 1 Klean!Fit

CW 1 Klean!Fit

Просте рішення. Стійка конструкція. Гарантований результат.

Автоматична портальна мийка Kärcher CW 1 Klean!Fit — це надійне, міцне та просте у використанні рішення для автосалонів, сервісних центрів та компаній з прокату автомобілів, яким потрібне професійне обладнання для щоденного миття власного автопарку.

CW 1 Klean!Fit ідеально підходить для внутрішніх потреб бізнесу: забезпечує стабільну якість миття, високу пропускну здатність, просте технічне обслуговування та економне споживання ресурсів.

Kärcher CW 3 Klean!Star

CW 3 Klean!Star

Максимальна швидкість. Висока ефективність. Сучасний дизайн.

Автоматична портальна мийка Kärcher CW 3 Klean!Star — це сучасне рішення для бізнесів, які обслуговують велику кількість автомобілів і цінують якість, продуктивність і зовнішній вигляд.

CW 3 Klean!Star ідеально підходить для автомийних комплексів, автосалонів, СТО та автопарків, де важлива швидкість обслуговування, надійність і привабливість для клієнтів. Мийка оснащена інтелектуальними функціями: K!Contour, K!Foam, K!Dry, K!Planet та K!Connect, що забезпечують точне миття, ефективне сушіння, яскраві візуальні ефекти та економію ресурсів.

Kärcher CW 5 Klean!Star iQ

CW 5 Klean!Star iQ

Максимум можливостей. Інтелектуальне керування. Преміальний рівень.

Автоматична портальна мийка Kärcher CW 5 Klean!Star iQ — це флагманське рішення для бізнесів, які прагнуть поєднати найвищу якість обслуговування з сучасними технологіями та візуальною ефектністю.

CW 5 Klean!Star iQ створена для преміальних автомийок, автосалонів, СТО та мережевих операторів, які цінують ефективність, автоматизацію та враження клієнтів. Система обладнана розширеними функціями K!Contour iQ, K!Dry iQ, K!Foam, K!Planet, адаптивною LED-підсвіткою та онлайн-керуванням K!Connect, що перетворює миття авто на інтелектуально керований процес з високим рівнем персоналізації.

Зв'яжіться з нами.

Маєте питання щодо вибору або експлуатації портальної автомийки Kärcher Klean!Fit і Kärcher Klean!Star чи іншого професійного обладнання для мийки авто? Ми з радістю допоможемо! Команда експертів Kärcher має глибокі знання в галузі автоматичних мийних систем і надає вичерпні консультації з урахуванням ваших потреб.

Звертайтесь за телефоном або електронною поштою — ми надамо всю необхідну інформацію, допоможемо підібрати оптимальне рішення та, за бажанням, організуємо персональну зустріч у зручний для вас час.

E-Mail: info_prof@karcher.ua
Гаряча лінія: 0 800 500 48 90
Адреса: вул. Інститутська, 12, с. Гатне, Київська обл.

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

