Автоматична портальна мийка Kärcher CW 3 Klean!Fit

Професійна портальна автомийка Kärcher CW 3 Klean!Star — це високотехнологічне обладнання для автоматичного миття автомобілів, що поєднує ефективність, швидкість та сучасний дизайн. Завдяки інноваційним системам K!Contour, K!Foam, K!Dry та онлайн-керуванню через K!Connect, CW 3 Klean!Star забезпечує чудові результати очищення при мінімальних витратах води та електроенергії.

Ідеально підходить для автосалонів, СТО, автомийних комплексів і прокатних компаній, які цінують якість, надійність та рентабельність. Збільшена габаритна ширина, швидке нанесення воску, попереднє миття під тиском і делікатні щітки CareTouch — все це створює конкурентну перевагу для вашого бізнесу.