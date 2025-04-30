Автоматична портальна мийка Kärcher CW 3 Klean!Fit
Професійна портальна автомийка Kärcher CW 3 Klean!Star — це високотехнологічне обладнання для автоматичного миття автомобілів, що поєднує ефективність, швидкість та сучасний дизайн. Завдяки інноваційним системам K!Contour, K!Foam, K!Dry та онлайн-керуванню через K!Connect, CW 3 Klean!Star забезпечує чудові результати очищення при мінімальних витратах води та електроенергії.
Ідеально підходить для автосалонів, СТО, автомийних комплексів і прокатних компаній, які цінують якість, надійність та рентабельність. Збільшена габаритна ширина, швидке нанесення воску, попереднє миття під тиском і делікатні щітки CareTouch — все це створює конкурентну перевагу для вашого бізнесу.
Портальна автомийка Kärcher CW 3 Klean!Star — ефективність, надійність і вигідна інвестиція
Шукаєте високоякісне універсальне рішення для миття авто?
Kärcher CW 3 Klean!Star — це професійна портальна автомийка, яка поєднує швидкість, точність і елегантність у кожному циклі роботи.
Завдяки високій пропускній здатності, сучасному дизайну та інтелектуальним функціям, таким як K!Contour, K!Foam і K!Dry, ця автоматична мийка авто забезпечує блискучі результати очищення та мінімізує витрати. Ідеальний вибір для тих, хто хоче поєднати догляд за транспортом з прибутковістю бізнесу.
Особливості та переваги
Програми швидкого миття
- Система контурного миття високим тиском K!Contour очищає поверхню одночасно із щітками за один прохід.
- Завдяки нанесенню сухого засобу або воску, програма миття та сушіння може бути виконана всього за два проходи.
Вбудована функція економії води
- Ресурсозберігаюче і водночас високоефективне очищення завдяки вбудованій функції економії води у стандартній комплектації
Різноманітність розмірів
- K!Adjust може бути змонтована в будь-якому мийному приміщенні завдяки регулюванню висоти.
- Збільшена габаритна ширина для обслуговування різних транспортних засобів.
ШИРОКИЙ ВИБІР ДОДАТКОВИХ ОПЦІЙ
K!Design
Klean!Star стандартно оснащується дверима з світлодіодною підсвіткою та пропонує опцію світлодіодного відображення етапів миття, що безперечно зацікавить ваших клієнтів. Світлодіодний світлофор можна встановити справа, зліва або з обох сторін, відповідно до ваших уподобань.
K!Foam
Щоб попередня очищення піною була максимально ефективною, вона наноситься на автомобіль рівномірним щільним шаром. А світлодіодна задня панель перетворює цей процес на вражаюче пінне шоу.
CareTouch
Щітки CareTouch забезпечують ідеальне полірування вашого автомобіля. У Klean!Star ми використовуємо щетину CareTouch для верхньої та бічних щіток, гарантуючи делікатне видалення забруднень з кузова.
K!Planet
Запатентована, регульована по висоті планетарна мийка коліс із вбудованою системою високого тиску забезпечує інтенсивне очищення дисків та колісних арок. Принцип її роботи схожий з електричною зубною щіткою: три дискові щітки, що обертаються, ритмічно змінюють напрямок свого обертання.
K!Contour
Система миття високим тиском, яка використовується разом зі щітками, повторює контури автомобіля. Вона виконує свої завдання за один прохід, що дозволяє використовувати її в програмах швидкого миття.
K!Dry
Трьохступенева сушарка K!Dry, що відхиляється на 85° та повторює контури автомобіля, забезпечує ідеальне кругове сушіння. Це досягається завдяки запатентованій оптимізованій системі повітряних потоків та ефективному приводу обертання сопел без втрати потужності.
K!Connect – система онлайн-управления
Відкрийте для себе нові можливості організації та управління обладнанням на всіх ваших об'єктах.
ВОДОПІДГОТОВКА - НЕ ЛИШЕ НА СЛОВАХ, А Й НА ДІЛІ.
Питання захисту навколишнього середовища обговорюються скрізь. Пропоноване рішення є нашим спільним внеском у цю справу.
WRB Bio
Водопідготовка з використанням мікроорганізмів забезпечує чудову якість та економію до 98% води. Завдяки високій ефективності процесу та здатності бактерій до біорозкладання забруднень, практично вся вода може бути використана повторно. Серед інших переваг – компактна конструкція та низькі витрати на обслуговування.
WRP Car Wash
Ця система дозволяє заощаджувати до 85% прісної води. Завдяки використанню гідроциклону, вона ефективно та економічно переробляє стічні води з низьким вмістом нафтопродуктів. Ви можете повторно використовувати перероблену воду для всіх програм миття. Ця гнучка модульна система дозволяє підібрати оптимальне рішення практично для будь-якого об'єкта.
WRP 8000
Ця система дозволяє заощаджувати до 85% прісної води. Завдяки використанню надійного піщано-гравійного фільтра, вона ефективно та економічно переробляє стічні води з низьким вмістом нафтопродуктів. Очищена вода придатна для повторного використання у всіх програмах миття. Використання модульної концепції дозволяє адаптувати систему до умов конкретного об'єкта, надаючи індивідуальне рішення для вимог клієнта.
ПРОФЕСІОНАЛАМ ВІД ПРОФЕСІОНАЛІВ – КОМУ ПІДІЙДЕ Klean!Star?
Kärcher CW 3 Klean!Star — ідеальний вибір для бізнесів, де важлива швидкість, якість і стабільність результатів. Ця автоматична портальна автомийка чудово підходить для автосалонів, СТО, автомийних комплексів, автопарків, логістичних компаній та сервісів прокату авто. Завдяки високій пропускній здатності, сучасним технологіям та гнучким програмам миття, Klean!Star забезпечує ефективне обслуговування великої кількості транспортних засобів з мінімальними витратами. Це надійне рішення для підприємств, які прагнуть поєднати якість миття з прибутковістю бізнесу.
Зв'яжіться з нами.
Маєте питання щодо вибору або експлуатації портальної автомийки CW 3 Klean!Star чи іншого професійного обладнання для мийки авто? Ми з радістю допоможемо! Команда експертів Kärcher має глибокі знання в галузі автоматичних мийних систем і надає вичерпні консультації з урахуванням ваших потреб.
Звертайтесь за телефоном або електронною поштою — ми надамо всю необхідну інформацію, допоможемо підібрати оптимальне рішення та, за бажанням, організуємо персональну зустріч у зручний для вас час.
E-Mail: info_prof@karcher.ua
Гаряча лінія: 0 800 500 48 90
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