Автоматическая портальная мойка Kärcher CW 3 Klean!Fit
Профессиональная портальная автомойка Kärcher CW 3 Klean!Star — это высокотехнологичное оборудование для автоматической мойки автомобилей, которое сочетает эффективность, скорость и современный дизайн. Благодаря инновационным системам K!Contour, K!Foam, K!Dry и онлайн-управлению через K!Connect, CW 3 Klean!Star обеспечивает превосходные результаты очистки при минимальном расходе воды и электроэнергии.
Идеально подходит для автосалонов, СТО, автомоечных комплексов и компаний по аренде автомобилей, которые ценят качество, надёжность и рентабельность. Увеличенная ширина, быстрое нанесение воска, предварительная мойка под давлением и деликатные щётки CareTouch обеспечивают вашему бизнесу уверенное преимущество на ринку.
Портальная автомойка Kärcher CW 3 Klean!Star - эффективность, надежность и выгодная инвестиция
Ищете высококачественное универсальное решение для мойки авто?
Kärcher CW 3 Klean!Star - это профессиональная портальная автомойка, которая сочетает скорость, точность и элегантность в каждом цикле работы.
Благодаря высокой пропускной способности, современному дизайну и интеллектуальным функциям, таким как K!Contour, K!Foam и K!Dry, эта автоматическая мойка авто обеспечивает блестящие результаты очистки и минимизирует расходы. Идеальный выбор для тех, кто хочет совместить уход за транспортом с прибыльностью бизнеса.
Особенности и преимущества
Программы быстрой мойки
- Система контурной мойки высоким давлением K!Contour очищает поверхность одновременно со щётками за один проход.
- Благодаря нанесению сушащего средства или воска, программа мойки и сушки может быть выполнена всего за два прохода.
Встроенная функция экономии воды
- Ресурсосберегающая и в то же время высокоэффективная очистка благодаря встроенной функции экономии воды в стандартной комплектации
Разнообразие размеров
- K!Adjust может быть смонтирована в любом моечном помещении благодаря регулировке высоты
- Увеличенная габаритная ширина для обслуживания различных транспортных средств
ШИРОКИЙ ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ
K!Design
В стандартной комплектации Klean!Star поставляется со светодиодной подсветкой дверей, а также предлагает опциональный светодиодный дисплей этапов мойки, который наверняка привлечет внимание ваших клиентов. Светодиодный светофор может быть установлен справа, слева или с обеих сторон по вашему желанию.
K!Foam
Чтобы предварительная очистка пеной была максимально эффективной, она наносится на автомобиль равномерным плотным слоем наносится. А светодиодная задняя панель превращает этот процесс в впечатляющее пенное шоу.
CareTouch
Щётки CareTouch обеспечивают идеальную полировку вашего автомобиля. В Klean!Star мы используем щетину CareTouch для верхней и боковых щёток, гарантируя деликатное удаление загрязнений с кузова.
K!Planet
Запатентованная, регулируемая по высоте планетарная мойка колёс со встроенной системой высокого давления обеспечивает интенсивную очистку дисков и колёсных арок. Принцип её работы схож с электрической зубной щёткой: три вращающихся дисковые щётки ритмично меняют направление своего вращения.
K!Contour
Система мойки высоким давлением, используемая вместе со щётками, повторяет контуры автомобиля. Она выполняет свои задачи за один проход, что позволяет использовать её в программах быстрой мойки.
K!Dry
Трёхступенчатая, отклоняющаяся на 85°сушилка K!Dry, повторяющая контуры автомобиля, обеспечивает идеальную круговую сушку. Это достигается за счёт запатентованной оптимизированной системы воздушных потоков и эффективного привода вращения сопел без потери мощности.
K!Connect – система онлайн-управления
Откройте для себя новые возможности организации и управления оборудованием на всех ваших объектах.
ВОДОПОДГОТОВКА - НЕ ТОЛЬКО НА СЛОВАХ, НО И НА ДЕЛЕ.
Вопросы защиты окружающей среды обсуждаются повсеместно. Предлагаемое решение является нашим совместным вкладом в это дело.
WRB Bio
Водоподготовка с использованием микроорганизмов обеспечивает превосходное качество и экономию до 98% воды. Благодаря высокой эффективности процесса и способности бактерий к биоразложению загрязнений, практически вся вода может быть использована повторно. Среди прочих преимуществ – компактная конструкция и низкие затраты на обслуживание.
WRP Car Wash
Эта система позволяет экономить до 85% пресной воды. Благодаря использованию гидроциклона, она эффективно и экономично перерабатывает сточные воды с низким содержанием нефтепродуктов. Вы можете повторно использовать переработанную воду для всех программ мойки. Эта гибкая модульная система позволяет подобрать оптимальное решение практически для любого объекта.
WRP 8000
Эта система позволяет экономить до 85% пресной воды. Благодаря использованию надёжного песчано-гравийного фильтра, она эффективно и экономично перерабатывает сточные воды с низким содержанием нефтепродуктов. Очищенная вода пригодна для повторного использования во всех программах мойки. Использование модульной концепции позволяет адаптировать систему к условиям конкретного объекта, предоставляя индивидуальное решение для требований клиента.
ПРОФЕССИОНАЛАМ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ – КОМУ ПОДОЙДЁТ Klean!Star?
Kärcher CW 3 Klean!Star — идеальный выбор для бизнеса, где важны скорость, качество и стабильность результатов. Эта автоматическая портальная автомойка отлично подойдёт для автосалонов, СТО, автомоечных комплексов, автопарков, логистических компаний и сервисов аренды автомобилей. Благодаря высокой пропускной способности, современным технологиям и гибким программам мойки, Klean!Star обеспечивает эффективное обслуживание большого количества транспортных средств с минимальными затратами. Это надёжное решение для предприятий, стремящихся сочетать качество мойки с рентабельностью бизнеса.
Связаться с нами.
Есть вопросы по выбору или эксплуатации портальной автомойки CW 3 Klean!Star или другого профессионального оборудования для мойки авто? Мы с радостью поможем! Команда экспертов Kärcher обладает глубокими знаниями в области автоматических моечных систем и предоставляет исчерпывающие консультации с учетом ваших потребностей.
Обращайтесь по телефону или электронной почте - мы предоставим всю необходимую информацию, поможем подобрать оптимальное решение и, по желанию, организуем персональную встречу в удобное для вас время.
E-Mail: info_prof@karcher.ua
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