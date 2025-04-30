Автоматическая портальная мойка Kärcher CW 3 Klean!Fit

Профессиональная портальная автомойка Kärcher CW 3 Klean!Star — это высокотехнологичное оборудование для автоматической мойки автомобилей, которое сочетает эффективность, скорость и современный дизайн. Благодаря инновационным системам K!Contour, K!Foam, K!Dry и онлайн-управлению через K!Connect, CW 3 Klean!Star обеспечивает превосходные результаты очистки при минимальном расходе воды и электроэнергии.

Идеально подходит для автосалонов, СТО, автомоечных комплексов и компаний по аренде автомобилей, которые ценят качество, надёжность и рентабельность. Увеличенная ширина, быстрое нанесение воска, предварительная мойка под давлением и деликатные щётки CareTouch обеспечивают вашему бизнесу уверенное преимущество на ринку.